Ajanda: Kültür Rotası

19 Aralık 2021 Pazar, 12:56

Anadolu’dan İzler



Resim, heykel ve seramik alanlarında çağdaş Türk sanatçılarının yapıtlarıyla oluşturulan, eşgüdümünü ve küratörlüğünü Siret Uyanık'ın üslendiği, Anadolu Uygarlıklarından İzler proje sergisi AKM’de sanatseverler ile buluşacak. Türk sanatının seçkin temsilcilerinin hazırladığı eserlerle, tarihi medeniyetleri çağdaş yorumlarla bugüne taşırken, disiplinler arası buluşmaya da sahne olan sergi, 30 Aralık tarihine kadar görülebilir.



Nilüfer Verdi üçlüsü



Konserlerinde çok önemli saydıkları caz müzisyenlerine ait besteleri yorumlayan Nilufer Verdi, Yarkın Tuncer ve Fırtına Kıral’dan oluşan üçlünün, repertuvarında ayrıca, Türkiye'nin ilk kadın caz piyanisti Nilufer Verdi’ye ait orijinal besteleri de yer alıyor. Hep aynı listeyi dinlemek zorunda kalmış caz dinleyicisine alışılagelmişin dışında bir konser sunan üçlü

16 Aralık saat 21.00’de Zorlu PSM’de sahne alacak.





MaNga'dan tanıtım konseri



MTV ödüllü, Eurovison ikincisi Türkçe alternatif müziğin öncü grubu maNga, 5. Stüdyo albümleri Antroposen'i canlı olarak ilk kez seyircileri ile paylaşmaya hazırlanıyor. İnsan çağı olarak adlandırılan “antroposen çağı”nın grubun söz ve görsellerine yoğun bir biçimde etki albümün ilk bölümünü 14 Aralık'ta yayınlayan maNga, Türkiye turunu da bu konser ile duyurmuş olacak. Konser, bugün saat 20.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde



Bora Çeliker’den yeni yıla özel



Bora Çeliker ve usta müzisyenlerden oluşan Bora Çeliker & Friends ekibi, Louis Armstrong, Frank Sinatra, Elvis Presley, Ella Fitzgerald gibi simge şarkıcıların yanısıra; Duke Ellington, Kenny Burrell gibi isimlerin de yorumladığı Noel ve kış temalı şarkılardan oluşan bir program ile 24 Aralık saat 21.00’de touché sahnesinde dinleyenlerle buluşuyor.





Ölü’n Bizi Ayırana Dek



Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu, yıllar sonra konsepti PuCCa’ya, senaryosu ‘’Bir Kadın Bir Erkek’’ dizisi senaristlerinden Murat Dişli, Alper Atalan ve Zeki Enes Akkan’a ait olan tiyatro oyununda buluşuyor. İki başarılı oyuncu, “Ölü’n Bizi Ayırana Dek” adlı iki perdelik kara komedi oyunuyla 20 Aralık’ta Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde, 29 Aralık’ta ise İstanbul Trump Sahne’de olacak.





Mitolojik Hikâyeler



25. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenen ve yoğun ilgi gören, İKSV Alt Kat ve Anuşka’nın Atölyesi’nin ortaklaşa ürettiği kuklalı çocuk gösterisi “Mitolojik Hikâyeler” şimdi çevrimiçinde. Ani Haddeler'in yazdığı Mitolojik Hikâyeler'in her bölümünde ayrı bir mit anlatılıyor. Coğrafyamızda geçen efsanelerin, tahta kuklalar ve ana karakter Afrodit'in anlatımıyla verildiği gösteride, sahnelenen altı farklı öykünün her bölümünde ekibe bir de konuk sanatçı katılıyor. Mitolojik Hikayeler, İKSV’nin youtube kanalında.