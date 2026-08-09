Atatürk, Hasan Ali Yücel ve Hilmi Ziya Ülken

Türkiye’de bir felsefe geleneğinin oluşmasında büyük etkisi olan Hilmi Ziya Ülken, 1918’de İstanbul Sultanisi’ni (İstanbul Lisesi) bitirdikten sonra Mekteb-i Mülkiye’de (A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi) eğitim almış, mezun olduğu 1921 yılında Darülfünunı Osmani’ye (İstanbul Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi’ne asistan olarak atanmıştır.

Bu fakültede felsefe tarihi ve sosyoloji eğitimi gören Ülken o dönemlerde, “Umumi İçtimaiyat” ve “Türk Tefekkür Tarihi” isimli eserleri kaleme almıştır.

1932 yılında yazdığı ve hâlâ Türk felsefe literatürünün en önemli eserleri arasında olan “Türk Tefekkür Tarihi”, Hilmi Ziya Ülken’in Mustafa Kemal Atatürk’le tanışmasına aracı olan eserdir. Bu tanışma anısını Hilmi Ziya Ülken’in öğrencisi, değerli hocam Sadettin Elibol’dan dinleme şansım oldu.

Hilmi Ziya Ülken “Türk Tefekkür Tarihi” isimli eseri, Atatürk’e kendisi takdim etmek ister ve Hasan Ali Yücel’den buna vesile olmasını rica eder. Hilmi Ziya’nın bir de düşü vardır: Eğitim için Fransa’ya gitmek. Mustafa Kemal Atatürk’ün pek çok genci eğitim için yurtdışına gönderdiği malum.

Bu olanaktan yararlanmak isteyen Hilmi Ziya, Fransa düşünü Hasan Ali Yücel’e söyler ve tanışma sırasında Yücel’in konuyu gündeme getirmesini ister.

Hasan Ali Yücel, Mustafa Kemal Atatürk’ten randevu alır, Hilmi Ziya’yı yanına alarak Paşa’ya gider. Hilmi Ziya, “Türk Tefekkür Tarihi”ni Atatürk’e takdim ettikten sonra eserin içeriği üzerine bir süre sohbet ederler ve Hasan Ali Yücel, Hilmi Ziya’nın yurtdışı eğitimi talebini gündeme getirir ama gitmek istediği yerin Fransa olduğunu Atatürk’e söyleme cesaretini göstermez.

Hilmi Ziya Ülken masa altından Hasan Ali Yücel’in ayağına vurup ona Fransa’yı söylemesini ima etmiş olsa da Yücel bunu yapmaz ve Atatürk karar verir: “Hilmi Ziya’yı eğitim için Almanya’ya gönderelim!”

ALMANYA DEĞİL FRANSA

Bu sözün üzerine ne Hasan Ali Yücel ne de Hilmi Ziya Ülken bir şey söyler. Her ne kadar Hilmi Ziya için Almanya kararı o gün bir düş kırıklığı olsa da kanaatimizce Mustafa Kemal Atatürk, Türk felsefe geleneğinin geleceği için son derece doğru bir karar vermiştir.

Sadettin Elibol ile her bir araya gelişimizde doğal olarak Hilmi Ziya Ülken üzerine de konuşuyoruz. Ülken’in felsefesinde “akıl” ve “erdem” kavramlarının bireşiminin önemli bir yer edindiğini söyleyen Elibol, yayımlanan son makalesi “Türkiye’nin Özgün Yolu”nda “Başta Atatürk olmak üzere öncü-kurucu kadro, bütünsel uygarlık ülküsünün gerektirdiği “akıl” ve “erdem” bireşimini kendi kişiliklerinde somutlaştırmış özgün bir gruptur” diyor ve ekliyor: Türkiye’nin özgün yolu budur, bu olmalıdır.

Elibol’a, Hilmi Ziya Ülken’in nasıl bir öğretmen olduğunu sorduğumda aldığım yanıtın özeti onun son derece özenli bir insan olduğu... Bu özen yalnızca entelektüel bilgiye veya öğrencilere gösterilen bir özen değildir. Elibol, “Her zaman şık giyinirdi, ben onu bir gün dahi özensiz bir kıyafetle görmedim,” diyor.

Hilmi Ziya Ülken, Atatürk’ün gönderdiği Almanya eğitiminden döndükten sonra İstanbul Üniversitesi, Türk tefekkür tarihi kürsüsünde doçent olarak atanır ve 1957 yılında ordinaryüs profesör olur. Ülken’in yazdığı eserlerin kapsamı çok geniştir, bu yüzden Hans Reichenbach, Ülken için şöyle der: “Bu adam beyin oburluğuna tutulmuş.”

İyi ki öyle olmuş!