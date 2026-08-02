Başkalarının hayatına karışmak bir ‘hak’ değil

ÖMÜR KURT

omur@cocuklarlabiromur.com

Ülkemizde insanlar nedense birbirlerinin hayatına müdahale etmeyi kendilerinde bir hak olarak görüyorlar. Örneğin bir çift, bebek sahibi olmak istemezse, “Ama olmaz, yalnız kalırsınız. Gelecekte mutsuz olursunuz” diye o çiftin kararına saygısızlık edip fikir beyan edebiliyor veya “Eğer çocuk yapmazsanız gelecekte size kim bakacak?” diye daha doğmamış bebeklere sorumluluk yükleyebiliyorlar. Eğer bir aile tek çocuk sahibiyse, “Ama kardeşsiz olmaz! Yalnız kalır. Bir kardeş şart!” diye baskıcı bir hükümle, karşısındaki ailenin hayatını kökten değiştirecek bir konuyla ilgili kesin bir yorumda bile bulunabiliyorlar. Oysa bu durum, bir ailenin koşullarını, gelecek planlarını, hayatını görmezden gelerek ve üstelik sınırları aşarak bir yorumda bulunma cüretinden başka bir şey değildir.

‘EN AZ ÜÇ ÇOCUK’

Türk toplumuna siyaseten “en az üç çocuk” tavsiyesinin bulunulmasının da bundan farklı bir yönü yoktur. “Bir aile o üç çocuğa aynı koşullarda bakabilecek mi, temel ihtiyaçları giderebilecek mi, yeterli sosyal, psikolojik ve ekonomik besini çocuklarına verebilecek mi” gibi sorular hiç akla gelmiyor. Oysa bir çocuğun sağlıklı yetişebilmesi için tüm koşulların önceden hazır olması gerekir ki, çocuk iyi koşullarda yetişebilsin. TÜİK rakamlarına göre dört kişilik bir ailenin 32 bin 793 lira. Oysa asgari ücret bile bu rakamın altında. Yani ekonomik koşullar bile çocukların sağlıklı yetişmesine engel oluyor.

‘İKİNCİ ÇOCUK NE ZAMAN?’

Ülkemizde sorular hiç bitmiyor… Bir çift evlenir evlenmez, “Çocuk ne zaman” sorusu geliyor. İlk çocuk doğduktan sonra, “İkincisi ne zaman” sorusu geliyor. Eğer iki bebek de kızsa, “Oğlan ne zaman” sorusu da peşinden geliyor. Bu sorular can sıkıcı olduğu kadar sınır aşan sorular. Ancak bitmiyor... Eşimin hamile olduğunu öğrendiğimizde bizi çok şaşırtan bir haber daha aldık. Eşim tek yumurta ikizlerine hamileydi. Bizi çok şaşırtan bu haber aynı zamanda mutluluk kaynağı da oldu. Ancak ilk duyduğumuz yorumlar, “İşiniz çok zor! Her şeyden iki tane alacaksınız. Yandınız!” oldu. Evet her şeyin zor olacağını biz de biliyorduk ama “Biz hep yanınızdayız, korkmayın!” yorumları yerine “İşiniz çok zor!” yorumlarını duyduk.

‘AMA SEN ANNESİN!’

Eşimin son zamanlarda en çok yakındığı cümle bu: “Ama sen annesin!” Geceler boyu uykusuz kalsa da sütü az gelse de yemek istemeyip yemek yemek zorunda kalsa da hep bu cümleyi duyuyor. “Ama sen annesin, yemek zorundasın. Sen annesin, uykusuz kalsan da şikâyet etmeyeceksin! Annelik kutsal!” Eşim bu cümlelere isyan ediyor: “Ben insanım. Uykuya da ihtiyacım var, biraz dolaşıp hava almaya da… İnsanlar yaşadığım zorluğu normalleştiriyor, oysa benim sadece yardıma ihtiyacım var” diyor. Haklı bir isyan bu… Ve nedense bu eleştirileri en çok hemcinslerinden duyduğunu söylüyor. Toplumca tez zamanda bu “kıyaslama” huyundan vazgeçmemiz gerekiyor. Başkalarının hayatı hakkında yorum yapma cüretinden de…

EVDE DENEYİN

Kompost zamanı

Bu hafta çocuklarınız ve torunlarınızla birlikte meyve ve sebze atıklarını biriktirerek kompost hazırlayın. Sonra da o atıkları meyve ve sebzelerin dibine koyarak gübre olmasını sağlayın. Çocuklar böylece doğada hiçbir şeyin “atık” olmadığını öğrenecek.

HAFTANIN KİTABI

“Küçük Adımlar Büyük Değişim” kitabında çocuklar, dünyamızı korumak için atabileceğimiz küçük ama çok etkili adımları görecekler.

Yayınevi: Omurgam Yeşil Yayınları

Yazan-resimleyen: Annemarie Cool-James Jones

Çeviri: Elif Mengü

Yaş: 6+

Sayfa: 36

HAFTANIN ETKİNLİĞİ

Yaz Atölyeleri

Bu hafta eğitmen Ata Bozali’nin hızlandırılmış piyano eğitimlerine katılabilirsiniz.

Yer: Kadıköy Halis Kurtça Kültür Merkezi

Tarih: 1-7 Ağustos

Yaş: 7-14

İletişim: (0216) 357 28 37

HAFTANIN ŞARKISI

Bu hafta çocuklarınızla ve torunlarınızla birlikte Alpi ve Arkadaşları’ndan “İki İnatçı Keçi” adlı şarkıyı dinleyin ve bu şarkı hakkında sohbet edin.