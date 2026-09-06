Bebek kamerasını ya başkası izliyorsa?

ÖMÜR KURT

omur@cocuklarlabiromur.com

Wi-Fi özelliği olan bebek kameralarına kablosuz ağ ile bağlanılıp evlerin içinin izlendiğine ilişkin sosyal medya paylaşımları her geçen gün artıyor.

Anlatılan olaylardan birinde çocuklardan biri korku içinde ve ağlayarak anne babasının yanına koşup “Odada bir adam konuşuyor” demiş. Önce anlam veremedikleri bu durumu, kameranın hoparlöründen gelen kahkaha sesleriyle fark edince fişi hemen çekmişler. Peki ya sadece izliyor ama ses vermiyorsa? O zaman ne yapılmalı? Konuyu işin uzmanlarına sordum.

MAHREMİYETİNİZ TEHLİKEDE OLABİLİR

Elçin Biren (Siber güvenlik uzmanı): Bebek kamerasında asıl risk kutunun üstündeki markada değil, arkasındaki üreticide. Aynı donanım 300’den fazla marka adıyla satılabiliyor. İsim değişiyor, içerideki güvenlik açığı aynı kalıyor. Mayıs ayında bunun somut karşılığını gördük: Tek bir Çinli üreticinin altyapısını kullanan 1 milyondan fazla bebek kamerası uzaktan erişilebilir durumdaydı. Risk yalnızca kameranın ele geçirilmesi değil görüntünün, sesin ve ev içi mahremiyetin üçüncü kişilere açılması.

Peki aileler cihaz seçerken neye bakmalı? Markadan önce üreticinin güvenlik geçmişine. Sitesinde güncelleme politikası, destek süresi ve güvenlik açığı bildirim kanalı açıkça yer alıyor mu? İki adımlı doğrulama ve yerel kayıt seçeneği sunuluyor mu?

Onur Binay (Teknoloji editörü): Wi-Fi bağlantılı bebek kameraları doğru kurulmadığında, evin içinden görüntü ve ses aktarma görevi gören cihazlar oldukları için ciddi bir mahremiyet riski oluşturabilirler. Tabii buradan, “Her Wi-Fi özelliği olan kamera tehlikelidir” anlamı çıkmamalı. Önemli olan tercih edilen ürünün güvenlik altyapısı ve kullanıcının/ebeveynin yaptığı ayarlardır. Anne babalara ilk önerim, mümkün olduğunca bilinen ve güvenlik güncellemelerini düzenli yayınlayan markaların ürünlerini tercih etmeleri. Çok ucuz, üreticisi veya yazılım desteği belirsiz kameralar riskli olabilir. Kameranın verileri şifreleyip şifrelemediğine, uygulamada iki aşamalı doğrulama desteği olup olmadığına ve üreticinin ne kadar süre yazılım/güvenlik güncellemesi sunduğuna bakmak gerekiyor.

KURULUMDAN SONRA VARSAYILAN ŞİFREYİ MUTLAKA DEĞİŞTİRİN

Onur Binay: Kurulumdan sonra kameranın varsayılan şifresi mutlaka değiştirilmeli, güçlü bir parola belirlenmeli ve mümkünse iki aşamalı doğrulama açılmalı. Kameranın yazılımı ve mobil uygulaması da sürekli güncel tutulmalı. Ev tarafında da mümkünse akıllı ev cihazlarını bilgisayar ve telefonların bağlı olduğu ana Wi-Fi ağından ayırıp ayrı bir misafir ağına bağlamak daha yüksek bir güvenlik katmanı sağlayabilir. Yüksek mahremiyeti isteyen aileler için internete hiç bağlanmayan, kendi ekranı olan ve görüntüyü yalnızca yerel olarak aktaran bebek monitörleri de iyi bir alternatif olabilir. Kamera alırken sadece görüntü kalitesi, gece görüşü veya fiyatına değil güvenlik güncellemeleri, şifreleme, iki aşamalı doğrulama ve verilerin nerede tutulduğu gibi özelliklere de bakmak gerekiyor.

EV İNTERNETİNİZDE ‘MİSAFİR AĞI’ AÇIN

Elçin Biren: Kurulumdan sonra kamera ayrı bir “misafir ağı”na bağlanmalı. Modemin yönetici parolası ve kameranın varsayılan parolası değiştirilmeli. Otomatik güncelleme açılmalı, gereksiz port yönlendirme yapılmamalı. Kamera yalnızca ihtiyaç duyulan alanı görmeli, kullanılmadığında kapatılmalı. Çocuk büyüdükçe şu soru yeniden sorulmalı: Bu kameraya hâlâ gerçekten ihtiyaç var mı? Güvenlik için kurulan teknoloji, sürekli izlenmenin normal sayıldığı bir düzene dönüşmemeli.

EVDE DENEYİN

Sonbahar defteri

Bu hafta çocuklarla birlikte bir sonbahar defteri hazırlayın. Sonbaharda çektiğiniz fotoğrafları, ağaç kabuklarını, yaprakları, çizdiğiniz resimleri, sonbaharla ilgili düşüncelerinizi bu deftere yazın. Böylece çocuklar mevsimlerin değerini daha iyi anlayacak, farklılıkları keşfedecek.

HAFTANIN KİTABI

“Ezo ve Samba Pijama Partisi” çocukların gölgeleri keşfetmesini sağlayan çok eğlenceli bir kitap.

Yazar: Ezo Sunal

Yayınevi: Masalperest

Yaş: 6+

Sayfa: 24

HAFTANIN ETKİNLİĞİ

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Çocuklar, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu’nun kültür geçmişini tanımalı.

Yer: Ankara-Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Tarih: Her gün açık

Saat: 08.30-18.30

İletişim: (0312) 324 31 60

HAFTANIN ŞARKISI

Bu hafta çocuklarınızla ve torunlarınızla birlikte Dan Brown’ın “Hayvanlar Senfonisi”ni dinleyin ve bu beste hakkında sohbet edin.