Bir acaba dünyayı değiştirir mi?

İnsanlık tarihine bakıldığında, merak yalnızca bireysel bir özellik değil, uygarlıkları biçimlendiren en önemli itici güçlerden biri olarak karşımıza çıkar. Yeni kıtaların keşfinden gökyüzünün gözlemlenmesine, tarımın gelişiminden bilimsel buluşlara kadar pek çok dönüşümün arkasında, bilinmeyeni anlama isteği vardır.

Antropologlar, insan türünün hayatta kalmasında yalnızca fiziksel becerilerimizin değil öğrenme, deneme ve keşfetme arzumuzun da belirleyici olduğunu vurgular.

İlginçtir ki merak, her zaman teşvik edilen bir duygu değildir. Çocukken sıkça duyduğumuz "Fazla merak iyi değildir" veya "Burnunu her şeye sokma" gibi ifadeler, zamanla soru sormayı geri plana itebilir. Oysa bilimden sanata, keşiften çevre korumaya kadar pek çok ilerlemenin ardında tam da bu sorgulama isteği vardır. Albert Einstein'ın söylediği gibi, "Önemli olan soru sormayı bırakmamaktır. Merakın, var olmak için kendi nedeni vardır." Belki de bugün gezegenle yeniden ilişki kurabilmek için yeniden hatırlamamız gereken şey de budur.

ÇEVRE İLETİŞİMİNDE MERAK DİLİ

Merak yalnızca bilgi üretmez; ilişki kurar. Bir ağacın kaç yaşında olduğunu merak ettiğimizde onunla aramızda görünmez bir bağ oluşur. Bir kuşun neden her yıl aynı mevsimde geldiğini araştırdığımızda göç yollarını düşünmeye başlarız. Soframıza gelen zeytinin hangi toprakta yetiştiğini sorguladığımızda ise tarımın, iklimin ve emeğin hikâyesine yaklaşırız. Koruma duygusu çoğu zaman tam da bu ilişkinin ardından gelir.

Bugün çevre iletişimi büyük ölçüde kriz dili üzerinden ilerliyor. Artan sıcaklıklar, kuraklık, seller, plastik kirliliği… Elbette bunları konuşmak zorundayız. Ancak yalnızca korku ve felaket anlatılarıyla kurulan iletişimin zamanla insanlarda çaresizlik hissi yarattığını gösteren çalışmalar da bulunuyor. Sürekli tehdit algısı ile karşılaşan bireyler, bir süre sonra çözüm üretmek yerine uzaklaşabiliyor.

Belki de farklı bir yerden başlamalıyız. Yaşadığımız kentte yeşil alanların neden daha serin olduğunu, her gün gördüğümüz kuşların hangileri olduğunu veya 1000 yılı aşkın süredir yaşayabilen bir zeytin ağacının nasıl ayakta kaldığını yeniden merak etmeliyiz. İklim krizini yalnızca raporlar ve istatistikler üzerinden değil, yaşadığımız çevreyle kurduğumuz ilişki üzerinden anlamaya başladığımızda sürdürülebilirlik de gündelik yaşamın doğal bir parçasına dönüşüyor.

MERAKIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Merak yalnızca öğrenmeyi değil, iyi oluş halini de destekliyor. Merak duygusu yeni deneyimlere açıklığı artırıyor, farklı bakış açılarını anlamayı kolaylaştırıyor ve yaşam doyumunu destekliyor. Çünkü merak eden kişi yalnızca bilgi toplamıyor, dünyayla canlı bir ilişki kuruyor. Belki de bu nedenle çocukların doğaya yaklaşımı yetişkinlerden farklıdır.

Bir karıncayı dakikalarca izleyebilir, taşların altına bakabilir, bulutların şekillerini konuşabilirler. Oysa yetişkinlikte çoğu zaman yanıtlara o kadar odaklanıyoruz ki soru sormayı unutuyoruz. Sürdürülebilirlik ise tam tersini gerektiriyor. Çünkü iklim krizinin çözümü yalnızca yeni teknolojilerde ve uluslararası anlaşmalarda değil, gündelik yaşamda yeniden soru sormayı öğrenebilmekte de yatıyor.

Son yıllarda doğa eğitimi, yurttaş bilimi (citizen science), kuş gözlem toplulukları ve kent bahçeciliği gibi çalışmaların giderek yaygınlaşması rastlantı değil. İnsanlar yalnızca doğayı tüketmek değil, onu anlamak da istiyor. Bir kuşun göçünü kaydetmek, mahalledeki ağaç türlerini öğrenmek, deniz kıyısında rastlanan canlıları gözlemlemek bireysel gibi görünen ama kolektif etki yaratan merak pratiklerine dönüşüyor.

Kim bilir, belki de daha yaşanabilir bir gelecek, her şeyi bilen insanların değil, merak etmeyi bırakmayan insanların omuzlarında yükselecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR MERAKI CANLI TUTMANIN 6 KÜÇÜK YOLU

1 - Mahallendeki bir ağacı tanı: Her gün yanından geçtiğin ağacın adını, kaç yıl yaşayabildiğini ve hangi canlılara ev sahipliği yaptığını öğren.

2 - Bir kuşun peşine düş: Yaşadığın kentte en sık gördüğün kuşun adını ve göç edip etmediğini araştır.

3 - Yakınındaki suyu gözlemle: Bir dereyi, gölü veya denizi farklı mevsimlerde ziyaret et. Aynı yerin zamanla nasıl değiştiğini fark etmeye çalış.

4 - Yediğin gıdanın öyküsünü öğren: Bir sebzenin veya zeytinin nerede yetiştiğini, hangi mevsimde hasat edildiğini merak et.

5 - Gardırobuna bir soru sor: Bugün giydiğin giysi nerede üretildi? Hangi malzemeden yapıldı? Sana ulaşana kadar nasıl bir yolculuk geçirdi?

6 - Her gün kendine bir "Acaba" sorusu sor: yanıtı hemen bilmek zorunda değilsin. Merak, bazen yalnızca dünyaya biraz daha dikkatle bakmayı öğretir.