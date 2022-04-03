Canımız ne ister?

03 Nisan 2022 Pazar, 10:27

Geçtiğimiz günlerde, çocuklarla ve yetişkinlerle toplam üç saatlik“Canımız Ne İsterse” adlı bir sanat atölyesi yaptım. Erkenden gidip atölyemi hazırladım. Kahvemi aldım, fonda Bach açtım. Masaya akıllarına gelecek tüm sanat materyallerini koydum. Başladım heyecanla beklemeye. Tam zamanında tam on çocuk geldi. Hepsi bambaşka milliyetlerden ve benzer yaştalar. Fransız ressam Henri Matisse hakkında konuşmaya başladık, konu Dali’ye geldi sonra da Pablo derken, gelin biz bu ressamları bir kenara bırakıp kendimiz olarak “canımız ne isterse” onu yapalım mı?" diye sordum.

"Yeeeeeeeee!!!!" diye yanıtladılar ve başladılar sanki dünden planlanmışcasına çizmeye, üretmeye, tasarlamaya, birleştirmeye, kesmeye, boyamaya ve oynamaya. Ortaya çıkan eserlerin hepsi ama istisnasız hepsi mutlu eserlerdi. Elma toplayan çocuklar, balık tutan aileler, ormanda hayvanlarla yürüyen çocuklar, salıncaklı bulutlar... Sonuçlar tek kelimeyle muazzamdı! Hayran kalmamak elde değildi. Elbette benim enerjimi de katladı bu atölye.

Keyifli bir meyve arası verip, bu kez yetişkinlerle olan atölyeme hazırlık yaptım. Masa, malzeme, müzik, kahve ve bekleyiş... Derken bizim büyük çocuklar belirdi. Zaman dolmasına rağmen sekiz kişi beklenirken önce iki kişi, on beş dakika sonra iki kişi daha, yarım saat sonra ise bir kişi geldi. Belli ki çocuklar kadar heyecan duymuyorlardı ya da zamanında gelmeyecek kadar öncelikleri arasına koymamışlardı. Çocuklarla konuştuğumuz konunun önünden geçemedi çünkü ilerleyemedi. Sonra onlara, çocuklarla yaşadığım deneyimden bahsettim. Üzmek değil, onların fark etmeleriydi niyetim. Nasıl göründüklerini birinin onlara söylemesi gerekiyordu. Aşırı dürüst davranmam belki minicik, ukalaca görünsede genelde çok etkili oldu. Bir silkelendiler. Mental ve fiziksel olarak oyun oynamaya başladık. Sonra gülmeye sonra da “canımız ne isterse” onu üretmeye!

Haftanın “Her yaştan” görevi: Johann Sebastian Bach eşliğinde “canımız ne isterse” çizmek, uydurmak, oynamak ve yaratmak. Hoşgeldin özgürce üretmek!