Çılgın, şeytani ve eğlenceli

Yayınlanma: 13.10.2024 - 12:00

Güncelleme: 13.10.2024 - 12:00

İlkin, uzay boşluğunu andıran bir görüntü, ardından kamera lensini çağrıştıran metal bir makine parçasının ekrana yansıması... Arka planda yer alan uğultular ve küçük bir ekran kararmasının peşi sıra bu kez gerçek bir kamera lensinin önünde sosyal medyada monoton ilişkiler üzerine “vaaz veren” genç bir fenomenin videosu düşüyor perdeye.

“İçinde Kim Var?”ın (It’s What’s Inside) girizgâhında bu imgelerin sizi karşılamasının bir nedeni var. Birazdan tüm karmaşasıyla karşınıza çıkacak bir gerilim-komedinin ayaklarını oluşturan temaların, kişilerin ve hikâyeyi oluşturan unsurların bir bakıma uzantıları bunlar. Öyle ki bir grup eski arkadaşın yıllar sonra bir araya gelmesi ve beden değişimine yol açtığı söylenen bir makineyle “oynamaya” karar vermeleri öykünün bilimkurgu yanını ve çerçevesini inşa ederken anlatının özüne çok daha tanıdık kavramlar yerleştiriliyor. Sosyal medya çağının bireyler ve ikili ilişkiler üzerine etkilerinden tutun da yeni kıskançlıklarla beslenen eski hesaplaşmaların kriz anlarında dönüştürdükleri “günümüz” birey modellerine değin adıyla da bağıntılı olarak, çağdaş birey olgusu masaya yatırılıyor.

Tam da bu nedenle her bir karakterini özenle, çağdaş arketiplere uygun şekillendiren “İçinde Kim Var?”, hikâyesinin ilk çatlağını da yine sosyal medya üzerinden gerçekleştiriyor. Fenomen arkadaşı Nikki’nin, az önce söz ettiğim videosunu izleyerek sıkıcı ilişkisine hareket getirmek isteyen Shelby, sevgilisi Cyrus’a bir sürpriz yapıyor. Ancak Cyrus’un onun için hazırladığı “bir başka sürpriz” 10 yıllık bir ilişkinin gediklerinden sızan Nikki kıskançlığını ayyuka çıkarıyor ve çift büyük bir kavgayı bir süreliğine rafa kaldırarak arkadaşlarıyla planlanan düğün öncesi buluşmaya gidiyor.

UĞURSUZLUK ALAMETLERİ

Yıllar sonra bir araya gelen eski arkadaşlar, tuhaf sanat eserleri kaplı duvarlar, kırmızı-yeşil-mavi neon ışıklarla çevrili odalar, koridorlar ve bedenden bedene geçişi sağlayan bir makine... Bir gerilim filminde olması gereken tüm uğursuzluk alametleri birer birer açığa çıkarken eve çöken gerilim yüklü sisin nedenini ise parti oyunlarıyla meşhur Forbes’un gelişiyle öğreniyoruz. Bu andan sonra arkadaşlar arasındaki dinamikleri belirleyen geçmişte yaşanmış bir olay güncel çatışmalarla birbirine karışırken filmin korku türüne estetik hayranlığı da açığa çıkıyor. Giallo türüne (İtalyan sinemasından bir korku türü) ait “La Dama Rossa Uccide Sette Volte”nin (1972) müziklerinden birini eğlenceli siyah beyaz geçmiş anlatısına tema müziği yapan film, oyunun başlamasıyla tüm kan davalarını da evin ortasına bırakıyor.

İşte, Greg Jardin imzalı “İçinde Kim Var?”da anlatının kaosunu, makinenin içinde tutan vidaların gevşeme başladığı yer burası çünkü bir süre sonra kimin bedeninde kimin olduğunu anlamak seyirci için zorlaşmaya başlıyor. Hızlı geçişler atmosferi beslerken, karakterlerle birlikte kontrolü yitiriyor ve intikam planları arasında kayboluyorsunuz. Bu noktada anlatının sırtını tümüyle gerilime yaslamadığını ve yüzünü daha çok mizahi yöne çevirdiğini belirtelim. Çünkü korkuya yakın gibi görünse de “İçinde Kim Var?”da “giallo” türündeki gibi bir kan banyosuyla karşılaşmanız olanaksız. Bu, olasılıkla Jardin’in güvenli alanda kalmak istemesi ve gerilim-komediyi harmanlamayı tercih etmesiyle ilgili. Ancak bu haliyle de çok çılgın, alabildiğine eğlenceli, özellikle de oyuncularına karakter değişimleriyle daha farklı mimik ve davranış sergileme olanağı sunan bir hikâye var karşımızda. Bu nefis eğlenceyi kaçırmayın derim.

PUANIM: 6.5/10