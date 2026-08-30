Çocuklarınıza karikatür sanatını sevdirin

Ömür Kurt

omur@cocuklarlabiromur.com

Karikatür sanatı, çocukların dünyaya farklı gözlerle bakmasını sağlıyor, olanaksız gibi görünen öğeleri bir araya getiriyor, şaşırtıyor ve düşündürüyor. Bu hafta Berlin’de Kardeş Kentler Derneği’nin düzenlediği Karikatür Atölyesi’ne katıldım, Türk ve Alman çocuklarının karikatürle kaynaşmasını inceledim.

DİL BİLMEYE GEREK YOK

Kadıköy Belediyesi ile Berlin Kreuzberg belediyesi 1996 yılından bu yana kardeş kent. Sonrasında kurulan Kardeş Kentler Derneği de birbirinden güzel etkinliklerin gerçekleşmesine öncülük ediyor. Derneğin yöneticileri Christiane ve Özcan Ayanoğlu, Berlin’de düzenlenen Karikatür Atölyesi için “Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’ni ziyaret etmiş ve çok etkilenmiştik. Ortak bir çalışma yapmayı düşündük, sonra aklımıza burada bir atölye düzenlemek geldi” diyor. Berlin’deki Gençlik Sanat Okulu ve Aziz Nesin İlkokulu ile görüşmeler yapmışlar, Alman karikatürist Stepan Ueding, Paul Taylan ve Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi eğitmeni karikatürist Cem Güventürk’ü bir araya getirmişler. Böylece proje başlamış.

BERLİN’DEN KADIKÖY’E

Özcan Ayanoğlu: Kadıköy’deki Karikatür Evi’nin bir benzerini daha önce görmemiştim. Bu atölye fikrinin doğma nednei de Karikatür Evi. Şimdi ilk atölyenin Almanya’da yapılması çok güzel. İkinci adımı Kadıköy’de yapılmalı ki geleneksel hale gelsin. Her yıl bir konu çerçevesinde çalışmalar düzenlenebilir ve sonra da ortaya çıkan karikatürlerin sergileri gerçekleşir.

Christiane Ayanoğlu: Karikatür sanatı, kendi kendine bile ilginç bir şey. Evet, çünkü karikatür yapmak için dil bilmenize bile gerek yok. İnsanların kolayca bir araya geldiği bir sanat karikatür. Bu sebeple karikatür sanatçıları çok önemli! Onların çocuklarla karikatür yapma yaklaşımını destekliyoruz.

ÇOCUKLAR GERÇEĞİN FARKINA VARIYOR

Paul Taylan (Çizer ve eğitmen): Karikatür, farklı kültürlerden insanların ilişki kurmalarını sağlıyor. Birbirlerinin dillerini ve kültürlerini bilmeseler de çizgilerle ne demek istediklerini anlayabiliyorlar. Ben Almanya’da doğdum ama Türkiye’yi, Türkçe karikatür dergileri sayesinde tanıdım. Karikatür, insan ile gerçek arasında kurulan bir bağ. Gerçeği, severek ve gülerek anlamayı, kabul etmeyi sağlıyor. Bu sırf yetişkinler için değil, çocuklar için de böyle. Bu yalnızca eğlenceli bir uğraş değil, aynı zamanda yaratıcılıklarını, kendilerini ifade etme becerilerini ve hayal güçlerini geliştirebilecekleri bir alan. Bazen kelimelerle anlatılması zor olan şeyleri birkaç çizgi, bir yüz ifadesi ya da kısa bir diyalogla anlatmak mümkün.

“DOSTLUĞA ARACILIK EDEN BİR SANAT”

Cem Güventürk (Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi eğitmeni): “Karikatür, çizgi ve yazıyla kendinizi ve dünyanızı ifade etmenin en iyi yollarından biri. Karikatürde hem çizgiyle hem de dille oluşturulan bir bağ var ve bu mizahla birleşince ortaya çok çarpıcı şeyler çıkabiliyor. Burada, Türk ve Alman çocukları birlikte karikatür çiziyor. Karikatür, dostluğa aracılık ediyor. Ne de olsa çocuk dünyası sınırsız bir dünya, biz yetişkinlerin dünyası gibi kalıplara sıkıştırılmış değil, bu özgürlük yaratıcılıklarının da yakıtı gibi. İşaret etmek istedikleri konular çok net ve yalın. Dolaylı yoldan değil direkt şekilde anlatmak istediklerine ulaşabiliyorlar. Ülkeler fark etmeksizin çocukların bu gerçek ve katıksız bakış açıları ürettikleri eserleri de benzersiz kılıyor. O anlamda ülke ve kültürler değişse de konu karikatür ve kendini ifade etme sanatı oldukça benzer kapılara açılan sonuçlar oluşturuyor.”

EVDE DENEYİN

Kitap defteri

Bu hafta çocuklarla birlikte okudukları kitaplarla ilgili düşüncelerini yazdıkları bir ‘kitap defteri’ hazırlayın. Geleceğe kalacak en güzel hatıralardan biri olacaktır.

HAFTANIN KİTABI

Suat Turgut’un yayına hazırladığı, Fatih Okta ve Yılmaz Dağlı’nın resimlerini çizdiği “NUTUK” çizgi romanı, çocuklar için eşsiz bir kaynak.

Yayınevi: Güneşyolu yayınları Yaş: 10+ Sayfa: 320

HAFTANIN ETKİNLİĞİ

30 Ağustos Zafer Bayramı

Türk tarihinin dönüm noktası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı çocuklara anlatmak için bugün onları müzelere götürün. Ankara’da Anıtkabir Kurtuluş Savaşı Müzesi, Eskişehir’de Odunpazarı Kurtuluş Müzesi, İzmir’de Atatürk Müzesi, İstanbul’da Şişli Atatürk Evi, çocukların görmesi gereken yerler arasında.

HAFTANIN ŞARKISI

Bu hafta çocuklarınızla ve torunlarınızla birlikte Sakarya Marşı’nı dinleyin ve bu marşın önemi hakkında sohbet edin.