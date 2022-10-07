Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Pazar günlerinizin keyfine keyif katan Cumhuriyet Pazar, bu haftaki sayısıyla yine dopdolu. İşte bu sayıdaki içerikler...
Arabesk, herkesin içinde bir parça var. Türkiye'yi 60'lardan beri etkisi altına alan sırf müzik değil bir yaşam kültürü olan bu olguyu Deniz Ülkütekin, uzmanlarla inceledi.
Ekranların sevilen şefi Somer Sivrioğlu, Merve Ertütüncü'ye anlattı: "Hâlâ günde 16 saat çalışıyorum."
Türkiye'den Batı ülkelerine giderek artan nitelikli göçü ve sonuçlarını Prof. Dr. Üstün Dökmen kaleme aldı.
Geçen haftaya damga vuran Bella Hadid'in bedeni üzerinde yaratılan sprey giysinin ardındaki felsefeyi Serra Rodoplu, Çizgi Atlas'ta yazdı.
Dünyaya büyük zararı olan plastik atıklar çocukların duyarlılığıyla yaşıtları için bir oyun alanına dönüştü. Ayça Ceylan ile Dairesel Flora'da
Türkiye'nin İstiklâl Savaşı'ndan ulus devlet olmaya giden sürecini Şaduman Halıcı Köprübaşı'nda anlatıyor.
Yıldızlar karması görünümündeki, beyaz perdenin yeni izleği Amsterdam'ın vasatlığını örten tek parıltı, Margot Robbie. Başak Bıçak ile Rosebud'da
Ümit Orman soruyor: "Bu çağda bu bağnazlık olur şey mi?"
Müziğin toplumlar üzerindeki etkisi ve iktidarın denetim çabasını Nazife Güngör yazdı.
Film Ekimi başlıyor! Berrin Karadeniz, kültür sanat yaşamından seçkileri Kültür Rotası'nda derledi.
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