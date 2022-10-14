Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

14 Ekim 2022 Cuma, 15:54

Cumhuriyet Pazar ses getirecek söyleşileri, renkli ve güncel içerikleriyle pazar günlerinize keyif katmayı sürdürüyor. İşte bu haftanın içerikleri.

Her açıklaması olay olan Okan Bayülgen, yeni oyunu Richard’ı ve iki buçuk yıl kendisine neden ambargo uygulandığını Kardelen İnce’yle paylaştı.

15 yıl teknede yaşayan ve şimdi yaşamına bir dağ köyünde yeni bir yön veren oyuncu Yeşim Büber, doğadaki deneyimlerini Ayça Ceylan ile Dairesel Flora’da paylaştı.

İndie müziğin dünya çapında ses getiren grubu Alvvays’in solisti Molly Rankin, beş yıl aradan sonra çıkardıkları yeni albümleri Blue Rev’i Deniz Ülkütekin’e anlattı.

Kayıplar herkesin yaşamında var. Ancak sonu gelmeyen kayıp ve bitmeyen yas süreci bireye büyük zararlar verebilir. Prof. Dr. Üstün Dökmen yazdı.

İstanbul da artık Michelin Yıldızlı. Türkiye’nin dünya gastronomi haritasına giren lezzet duraklarını Sena Tufan derledi.

Yeni doğan bebeğiniz gece yatağında ağlarken onu yalnız bırakmaya içiniz el verir mi? Dilşad Çelebi, tartışılan yöntem Uyku Eğitimi’ni Bebe 101’de inceledi.

Altın Portakal’ın ardında bıraktığı izleri Başak Bıçak, Rosebud’da kaleme aldı.

İnsanlık, çağdaş zamanlarda imgede nasıl kayboldu. Ayşe Acar’ın kaleminden.

İsveç’in tasarım Cenneti Malmö’de Aylin Ayaz Yılmaz’la bir tur atmaya ne dersiniz? Flanöz’de.

Boğazın büyülü sesi Denizkızı Eftelya’nın yaşam öyküsü Ebru Bozcuk’tan.

Stanley Kubrick sergisi sizleri bekliyor, Tiyatro Festivali başlıyor. Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası’nda.

Cumhuriyet Pazar her zaman olduğu gibi yarın da gazeteniz Cumhuriyetle birlikte sizi bekliyor.