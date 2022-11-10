Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Çarpıcı konu ve konuklarıyla pazar keyfinize keyif katan Cumhuriyet Pazar gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte sizlerle.
Cumhuriyet Pazar dolu dolu bir içerikle pazar keyfinizin ilk adresi. İşte bu hafta Pazar Dergi'de okuyabilecekleriniz…
Usta oyuncuların rol aldığı vizyonun yeni filmi Tamirhane’yi yönetmeni Erkan Kolçak Köstendil ve başrol oyuncusu Nejat İşler, Deniz Ülkütekin’e anlattı.
Başarılı modacı Gamze Saraçoğlu, sürdürülebilir moda anlayışıyla yaptığı üretimleri Ayça Ceylan’la Dairesel Flora’da paylaştı.
Anıtkabir’deki heykel ve rölyeflerin taşıdığı anlamlar ve sembolik anlatımları Prof. Dr. Üstün Dökmen’in kaleminden.
Hazine filminde rol alan komedinin usta ismi Gürhan Altundaşar’la Zeynep Saçar konuştu.
İstanbul’un spor kültürüyle buluşması için yapılan çalışmaları Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, İrem Yavuz’a anlattı.
Disney+’ın yeni korkusu Barbar’ın incelemesi Başak Bıçak’ın kaleminden Ay’a Seyahat’te.
Dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez’in bipolar bozukluğunu açık ettiği belgeselin yankılarını Zeynep Saçar yazdı.
Melankolik bir yangın! Çağan Şengül, ilk albümünün öyküsünü Ali Deniz Uslu ile paylaştı.
Evrenin ve varoluşun kavranış biçimi nasıl değişti? Ayşe Acar’ın kaleminden.
Artık işe dönme zamanı. Dilşad Çelebi, bir yaşına basan çocuğundan ayrılıp sete dönüşü sırasında yaşadığı zorluğu ve üstesinden gelme yöntemlerini Bebe 101’de paylaştı.
Hayvanseverlerin uğradığı saldırılar bitmek bilmiyor. Deniz Yavaşoğulları ile Pati Günlükleri’nde.
Gezici Festival başlıyor, Richard sahnede. Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası’nda.
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