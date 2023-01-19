Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Cumhuriyet Pazar, bu hafta yine dopdolu bir içerik ve rengarenk sayfalarla karşınızda…
Tiyatro sahnesinde yıllardır topluma ışık tutan Genco Erkal, İmparator oyunu ile bir imparatorun son günlerini izleyiciye yansıtmaya hazırlanıyor. Erkal ile Deniz Ülkütekin konuştu.
Avrupa güzeli ve iş insanı Neşe Erberk’in üçüz kızları artık kendi ayakları üzerinde duruyor. Deniz Ülkütekin, Alin, Selin ve Lara Gurdikyan ile üçüz olmanın getirdiği sıra dışı bağı konuştu.
Dünyada her yıl artan bir büyüme hızıyla yaşamlarımıza giren “wellness” sektörünün kökenleri, etimolojisi ve bu topraklardaki yansımaları Ömür Tanyel ile Yaşam Günlüğü’nde.
FRP’den metavörse, insanın oyun ve role bürünme deneyimini Prof. Dr. Üstün Dökmen inceledi.
Sonsuz kimyasallar tekstilden mutfak gereçlerine kadar her yerde. PFAS olarak bilinen bu maddeleri yasaklamak için yapılan çalışmaları Ayça Ceylan, Dairesel Flora’da anlattı.
Çölyakla yaşamın zorluklarını kendi beslenme ürünlerini yaratarak çözen Selin Güneş, öyküsünü Berrin Karadeniz’e anlattı.
Başak Bıçak, daha vizyona girmeden ses getiren Babil’i izledi ve yazdı.
Sahnede seyirci ile birlikte beste yapan Beyza Doğuç, fark yaratan deneyimi Deniz Ülkütekin’e anlattı.
Moda tarihi boyunca farklı kimliklerle ortaya çıkan Mary Jane ayakkabılarını Kardelen İnce kaleme aldı.
Ayşe Acar kendini sevme kültürü ve narsisizmi inceledi.
Kibritin Ucunda oyunu Zorlu PSM’de, Pentagram İzmirli sevenleriyle buluşuyor. Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası’nda.
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