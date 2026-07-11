Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

🎾 Kortta buluşalım

Padel, kolay öğrenilen yapısı, çiftler oyunu ve sosyal atmosferiyle Türkiye’de hızla yayılan yeni bir aktif yaşam trendine dönüşüyor.

✍️ Deniz Ülkütekin

🌸 Kız neş’esi ve yılmazlık

Neşeyi koruyabilmek, hayatı hafife almak değil; zorluklar karşısında ayakta kalabilmenin güçlü yollarından biri.

✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🌿 Bir acaba dünyayı değiştirir mi?

Merak, doğayla yeniden bağ kurmanın ve onu koruma isteğinin en güçlü başlangıç noktalarından biri.

✍️ Ayça Ceylan

🌞 Sürekli meşgul etmeye çalışmayın

Yoğun kurs programları çocukların yaz tatilini geliştirmek yerine yorucu bir takvime dönüştürebiliyor.

✍️ Ömür Kurt

🎬 ‘The Bear’e veda

Final sezonunda “The Bear”, mutfak kaosundan çok Carmen’in tükenişine, vedasına ve karakterlerin aile fikriyle kurduğu ilişkiye odaklanıyor.

✍️ Başak Bıçak

💼 Duygusal zekânın icadı

Duygusal zekâ kavramı, iş yaşamında yalnızca kişisel gelişimin değil, verimlilik ve denetim kültürünün de parçasına dönüşüyor.

✍️ Ayşe Acar

🧺 Çimlerin üzerindeki sofra

Piknik kültürü, kent yaşamında yeniden paylaşmanın, yavaşlamanın ve açık havada birlikte olmanın simgesine dönüşüyor.

✍️ Burçak Şener

🐎 Vahşi bir atı eğitmek: Komançi yöntemi

Komançilerin vahşi atları zor kullanmadan eğitme yöntemi, güvenin baskıyla değil sakinlik, örnek olma ve doğru ortamı kurabilmeyle geliştiğini gösteriyor.

✍️ Alara Baykent

🕰️ Guguklu saatler sevilmez mi?

Karaormanlar'da doğan guguklu saatler, yüzyıllardır süren bir zanaat geleneğinin simgesi.

✍️ Ahmet Arpad

🗺️ Kültür Rotası…

✍️ Berrin Karadeniz

📬 Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın!