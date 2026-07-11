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Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

11.07.2026 10:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik... Cumhuriyet Pazar 1892. sayısıyla karşınızda.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

🎾 Kortta buluşalım

Padel, kolay öğrenilen yapısı, çiftler oyunu ve sosyal atmosferiyle Türkiye’de hızla yayılan yeni bir aktif yaşam trendine dönüşüyor.

✍️ Deniz Ülkütekin

🌸 Kız neş’esi ve yılmazlık

Neşeyi koruyabilmek, hayatı hafife almak değil; zorluklar karşısında ayakta kalabilmenin güçlü yollarından biri.

✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🌿 Bir acaba dünyayı değiştirir mi?

Merak, doğayla yeniden bağ kurmanın ve onu koruma isteğinin en güçlü başlangıç noktalarından biri.

✍️ Ayça Ceylan

🌞 Sürekli meşgul etmeye çalışmayın

Yoğun kurs programları çocukların yaz tatilini geliştirmek yerine yorucu bir takvime dönüştürebiliyor.

✍️ Ömür Kurt

🎬 ‘The Bear’e veda

Final sezonunda “The Bear”, mutfak kaosundan çok Carmen’in tükenişine, vedasına ve karakterlerin aile fikriyle kurduğu ilişkiye odaklanıyor.

✍️ Başak Bıçak

💼 Duygusal zekânın icadı

Duygusal zekâ kavramı, iş yaşamında yalnızca kişisel gelişimin değil, verimlilik ve denetim kültürünün de parçasına dönüşüyor.

✍️ Ayşe Acar

🧺 Çimlerin üzerindeki sofra

Piknik kültürü, kent yaşamında yeniden paylaşmanın, yavaşlamanın ve açık havada birlikte olmanın simgesine dönüşüyor.

✍️ Burçak Şener

🐎 Vahşi bir atı eğitmek: Komançi yöntemi

Komançilerin vahşi atları zor kullanmadan eğitme yöntemi, güvenin baskıyla değil sakinlik, örnek olma ve doğru ortamı kurabilmeyle geliştiğini gösteriyor.

✍️ Alara Baykent

🕰️ Guguklu saatler sevilmez mi?

Karaormanlar'da doğan guguklu saatler, yüzyıllardır süren bir zanaat geleneğinin simgesi.

✍️ Ahmet Arpad

🗺️ Kültür Rotası…

✍️ Berrin Karadeniz

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