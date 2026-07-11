Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

🎾 Kortta buluşalım
Padel, kolay öğrenilen yapısı, çiftler oyunu ve sosyal atmosferiyle Türkiye’de hızla yayılan yeni bir aktif yaşam trendine dönüşüyor.
✍️ Deniz Ülkütekin
🌸 Kız neş’esi ve yılmazlık
Neşeyi koruyabilmek, hayatı hafife almak değil; zorluklar karşısında ayakta kalabilmenin güçlü yollarından biri.
✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen
🌿 Bir acaba dünyayı değiştirir mi?
Merak, doğayla yeniden bağ kurmanın ve onu koruma isteğinin en güçlü başlangıç noktalarından biri.
✍️ Ayça Ceylan
🌞 Sürekli meşgul etmeye çalışmayın
Yoğun kurs programları çocukların yaz tatilini geliştirmek yerine yorucu bir takvime dönüştürebiliyor.
✍️ Ömür Kurt
🎬 ‘The Bear’e veda
Final sezonunda “The Bear”, mutfak kaosundan çok Carmen’in tükenişine, vedasına ve karakterlerin aile fikriyle kurduğu ilişkiye odaklanıyor.
✍️ Başak Bıçak
💼 Duygusal zekânın icadı
Duygusal zekâ kavramı, iş yaşamında yalnızca kişisel gelişimin değil, verimlilik ve denetim kültürünün de parçasına dönüşüyor.
✍️ Ayşe Acar
🧺 Çimlerin üzerindeki sofra
Piknik kültürü, kent yaşamında yeniden paylaşmanın, yavaşlamanın ve açık havada birlikte olmanın simgesine dönüşüyor.
✍️ Burçak Şener
🐎 Vahşi bir atı eğitmek: Komançi yöntemi
Komançilerin vahşi atları zor kullanmadan eğitme yöntemi, güvenin baskıyla değil sakinlik, örnek olma ve doğru ortamı kurabilmeyle geliştiğini gösteriyor.
✍️ Alara Baykent
🕰️ Guguklu saatler sevilmez mi?
Karaormanlar'da doğan guguklu saatler, yüzyıllardır süren bir zanaat geleneğinin simgesi.
✍️ Ahmet Arpad
🗺️ Kültür Rotası…
✍️ Berrin Karadeniz
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