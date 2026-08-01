Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Pazar 1895. sayısıyla karşınızda...

🎬 Nolan’ın kusursuzlaştırdığı Odisseus

Christopher Nolan’ın “The Odyssey”i, görkemli sinema diliyle dikkat çekerken Homeros’un kusurlu ve dönüşen kahramanını daha vicdanlı, masum ve Hollywood tipi bir figüre dönüştürmesiyle tartışma yarattı.

✍️ Başak Bıçak

🧭 Yılmazlık, ahlak ve mutluluk

Viktor Frankl’dan Aleksandr Soljenitsin’e uzanan örnekler, insanın en ağır koşullarda bile anlam ve ahlak aracılığıyla ayakta kalma gücünü düşündürüyor.

✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🎻 Notaların ortak yolculuğu

Melisa Uzunarslan ve Cem Babacan’ın canlı konser kaydı olarak hazırladığı albüm, besteciyle yorumcunun ortak dilini ve müziğin kusursuzluktan çok o ana ait samimiyetle nasıl şekillendiğini anlatıyor.

✍️ Deniz Ülkütekin

🧪 Sonsuz kimyasalların sonu mu?

Günlük yaşamda kullandığımız pek çok üründe bulunan PFAS, doğada kalıcılığı nedeniyle çevre ve halk sağlığı için ciddi bir risk oluşturuyor. İsveç’in yasak kararı, görünmez kimyasallara karşı yeni bir dönemin işareti.

✍️ Ayça Ceylan

🎨 Sanatçıdan küresel markaya Frida Kahlo

Tate Modern’deki sergi, Frida Kahlo’nun eserlerinden çok onu küresel bir ikona ve tüketim nesnesine dönüştüren kültürel endüstriyi tartışmaya açıyor.

✍️ Bala Gürcan Madra

🗣️ Dilimizin sınırları

Kullandığımız kelimeler yalnızca düşüncelerimizi aktarmıyor, dünyayı nasıl gördüğümüzü de biçimlendiriyor.

✍️ Ömür Tanyel

🎓 Geleceği tasarlayacak bölümü seçmek

Mimarlıktan modaya, endüstriyel tasarımdan oyun tasarımına uzanan yaratıcı meslekler hızla değişiyor. Üniversite tercihinde puan kadar atölye kültürüne, teknolojiyle ilişkiye ve üretim dünyasıyla kurulan bağa bakmak gerekiyor.

✍️ Özlem Yalım

🛑 Hayatımıza karışmayın

Ailelerin ekonomik koşullarını ve sınırlarını yok sayan toplumsal baskılar, iyi niyetli tavsiyeden çok hayatlara müdahaleye dönüşüyor.

✍️ Ömür Kurt

🎧 Frekans

Temmuz ayında çıkan yeni tekli ve albümler, Gökhan Türkmen’in cover projesinden Model’in 10 yıl sonraki dönüşüne, Maya Perest’ten Hakan Kurşun’un dünyada yükselen şarkısına uzanan geniş bir müzik rotası sunuyor.

✍️ Orhun Atmış

🗺️ Kültür Rotası…

✍️ Berrin Karadeniz

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