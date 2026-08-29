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Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

29.08.2026 13:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Keyifli söyleşiler, ufuk açan yazılar, renkli bir içerik... Cumhuriyet Pazar 1899. sayısıyla karşınızda. İşte bu haftanın içerikleri...

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Cumhuriyet Pazar 1899. sayısıyla karşınızda…

🌳 Yaşayan bir arşiv: Mehmetalan

Mehmetalan’da Tahtacı Türkmenlerinin belleği, yalnızca sözlü kültürde değil; ağaçlarda, taşlarda, ritüellerde ve doğayla kurulan bağda yaşıyor.

✍️ Ayça Ceylan

🇹🇷 Bir milletin varoluş savaşı

30 Ağustos, yalnızca askeri bir zafer değil; “Ya istiklal ya ölüm” diyen bir milletin varlığını ve geleceğini kendi elleriyle kurduğu gündür.

✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🎭 ‘Öngörü’nün bedeli

Serkan Çayoğlu ile “Öngörü”deki dublör Kemal’i, korkuyla kurulan ilişkiyi ve geleceği bilmenin bugünü nasıl değiştirdiğini konuştuk.

✍️ Deniz Ülkütekin

🎬 ‘Lanet, insanın yüzleşmek istemedikleri’

Ferit Karahan, “Cinlerin Düğünü”nde kişisel hafızayla toplumsal geçmişi, gerçeklikle söylenceleri aynı karanlık aile mirasında buluşturuyor.

✍️ Başak Bıçak

🏙️ Demokrasi tasarlanabilir mi?

Frankfurt RheinMain 2026, tasarımı ürünlerden çıkarıp kamusal yaşam, yurttaş katılımı ve birlikte yaşama sorusunun merkezine yerleştiriyor.

✍️ Özlem Yalım

🪑 Kim koleksiyoner olmak ister?

Sınırlı üretim tasarım işbirlikleri, koleksiyon fikrini fiyat ve nadirlikten çıkarıp kişisel seçimlere ve objeyle kurulan bağa taşıyor.

✍️ Bala Gürcan Madra

✏️ Çizginin ortak dili

Berlin’deki Karikatür Atölyesi, Türk ve Alman çocuklarını mizahın dilsiz ama ortak çizgisinde buluşturuyor.

✍️ Ömür Kurt

🕰️ Geçmişi değil, geleceği özlüyoruz

Retrotopya, geçmiş nostaljisinin ardındaki asıl kaybı açığa çıkarıyor: Eskiden daha parlak görünen gelecek fikrini.

✍️ Dilşad Çelebi

🧠 Unutmak da hatırlamak kadar gerekli

Hafıza eksiksiz bir arşiv değil; insanı geçmişin ağırlığından kurtaran unutma, toplumlar için tehlikeli bir silinmeye dönüşebilir.

✍️ Ömür Tanyel

🐾 Sarı’nın Köşesi

✍️ Pınar Aksu

🗺️ Kültür Rotası…

✍️ Berrin Karadeniz

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