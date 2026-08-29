Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Pazar 1899. sayısıyla karşınızda…
🌳 Yaşayan bir arşiv: Mehmetalan
Mehmetalan’da Tahtacı Türkmenlerinin belleği, yalnızca sözlü kültürde değil; ağaçlarda, taşlarda, ritüellerde ve doğayla kurulan bağda yaşıyor.
✍️ Ayça Ceylan
🇹🇷 Bir milletin varoluş savaşı
30 Ağustos, yalnızca askeri bir zafer değil; “Ya istiklal ya ölüm” diyen bir milletin varlığını ve geleceğini kendi elleriyle kurduğu gündür.
✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen
🎭 ‘Öngörü’nün bedeli
Serkan Çayoğlu ile “Öngörü”deki dublör Kemal’i, korkuyla kurulan ilişkiyi ve geleceği bilmenin bugünü nasıl değiştirdiğini konuştuk.
✍️ Deniz Ülkütekin
🎬 ‘Lanet, insanın yüzleşmek istemedikleri’
Ferit Karahan, “Cinlerin Düğünü”nde kişisel hafızayla toplumsal geçmişi, gerçeklikle söylenceleri aynı karanlık aile mirasında buluşturuyor.
✍️ Başak Bıçak
🏙️ Demokrasi tasarlanabilir mi?
Frankfurt RheinMain 2026, tasarımı ürünlerden çıkarıp kamusal yaşam, yurttaş katılımı ve birlikte yaşama sorusunun merkezine yerleştiriyor.
✍️ Özlem Yalım
🪑 Kim koleksiyoner olmak ister?
Sınırlı üretim tasarım işbirlikleri, koleksiyon fikrini fiyat ve nadirlikten çıkarıp kişisel seçimlere ve objeyle kurulan bağa taşıyor.
✍️ Bala Gürcan Madra
✏️ Çizginin ortak dili
Berlin’deki Karikatür Atölyesi, Türk ve Alman çocuklarını mizahın dilsiz ama ortak çizgisinde buluşturuyor.
✍️ Ömür Kurt
🕰️ Geçmişi değil, geleceği özlüyoruz
Retrotopya, geçmiş nostaljisinin ardındaki asıl kaybı açığa çıkarıyor: Eskiden daha parlak görünen gelecek fikrini.
✍️ Dilşad Çelebi
🧠 Unutmak da hatırlamak kadar gerekli
Hafıza eksiksiz bir arşiv değil; insanı geçmişin ağırlığından kurtaran unutma, toplumlar için tehlikeli bir silinmeye dönüşebilir.
✍️ Ömür Tanyel
🐾 Sarı’nın Köşesi
✍️ Pınar Aksu
🗺️ Kültür Rotası…
✍️ Berrin Karadeniz
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