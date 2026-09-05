Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Pazar 1900. sayısıyla karşınızda…
🤖 Herkes biliyor, kimse konuşmuyor
Yapay zekâ ofislerde çoktan mesaiye başladı; ilk taslakları, raporları ve sunumları üretirken insana giderek son kontrol kalıyor.
✍️ Deniz Ülkütekin
⚖️ Eşitsizliği görmek ve görmezden gelmek
Toplumlar bazen adaletsizliği açıkça görür ama çoğunluğa ve otoriteye uyma baskısıyla aynı düzeni sürdürmeye devam eder.
✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen
🌊 Krizi yaratmadı ama bedelini ödüyor
Nepal’deki sel felaketi, iklim krizinde payı en az olanların en ağır bedelleri ödediği adaletsizliği yeniden gösterdi.
✍️ Ayça Ceylan
🎧 Kuşaklararası bir “Seyir” yolculuğu
T. Volkan Aslan’ın ilk albümü “Seyir”, Anadolu enstrümanlarını çağdaş ve minimal düzenlemelerle buluşturan kolektif bir müzik yolculuğu.
✍️ Orhun Atmış
📹 Bebeğinizi izleyen yalnızca siz olmayabilirsiniz
Wi-Fi bağlantılı bebek kameraları güven hissi verirken zayıf şifreler ve güvenlik açıkları evin mahremiyetini görünmez kişilere açabilir.
✍️ Ömür Kurt
🎬 ‘Çürümüş’ bir aileyi budamak
“Gül Budama”, servet ve ayrıcalıkla çürüyen bir aileyi grotesk mizahın dikenli diliyle masaya yatırıyor.
✍️ Başak Bıçak
🍽️ Bugünkü sofranın provası: 1990’lar
Televizyon, internet ve küreselleşmenin mutfağa girdiği 90’lar, bugünkü gastronomi kültürünün temelini attı.
✍️ Burçak Şener
⚡ Şiddetin yeni hali
Başarı ve performans baskısı, modern insanı özgürlük hissi içinde kendi kendisinin sömürücüsüne dönüştürüyor.
✍️ Ayşe Acar
🎭 Yakup Dede’den çok daha fazlası
İhsan Devrim’in yaşamı tangodan yayıncılığa, tiyatrodan sinema ve televizyona uzanan çok yönlü bir Cumhuriyet kültür yolculuğu.
✍️ Tolga Aydoğan
🖼️ Suyun içinde iki kadın
Millais’nin “Ophelia”sında yalnızca Shakespeare’in sesi kısılmış karakteri değil, tablo için bedeniyle bedel ödeyen Elizabeth Siddal da var.
✍️ Güven Baykan
🗺️ Kültür Rotası…
✍️ Berrin Karadeniz
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