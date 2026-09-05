Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Pazar 1900. sayısıyla karşınızda…

🤖 Herkes biliyor, kimse konuşmuyor

Yapay zekâ ofislerde çoktan mesaiye başladı; ilk taslakları, raporları ve sunumları üretirken insana giderek son kontrol kalıyor.

✍️ Deniz Ülkütekin

⚖️ Eşitsizliği görmek ve görmezden gelmek

Toplumlar bazen adaletsizliği açıkça görür ama çoğunluğa ve otoriteye uyma baskısıyla aynı düzeni sürdürmeye devam eder.

✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🌊 Krizi yaratmadı ama bedelini ödüyor

Nepal’deki sel felaketi, iklim krizinde payı en az olanların en ağır bedelleri ödediği adaletsizliği yeniden gösterdi.

✍️ Ayça Ceylan

🎧 Kuşaklararası bir “Seyir” yolculuğu

T. Volkan Aslan’ın ilk albümü “Seyir”, Anadolu enstrümanlarını çağdaş ve minimal düzenlemelerle buluşturan kolektif bir müzik yolculuğu.

✍️ Orhun Atmış

📹 Bebeğinizi izleyen yalnızca siz olmayabilirsiniz

Wi-Fi bağlantılı bebek kameraları güven hissi verirken zayıf şifreler ve güvenlik açıkları evin mahremiyetini görünmez kişilere açabilir.

✍️ Ömür Kurt

🎬 ‘Çürümüş’ bir aileyi budamak

“Gül Budama”, servet ve ayrıcalıkla çürüyen bir aileyi grotesk mizahın dikenli diliyle masaya yatırıyor.

✍️ Başak Bıçak

🍽️ Bugünkü sofranın provası: 1990’lar

Televizyon, internet ve küreselleşmenin mutfağa girdiği 90’lar, bugünkü gastronomi kültürünün temelini attı.

✍️ Burçak Şener

⚡ Şiddetin yeni hali

Başarı ve performans baskısı, modern insanı özgürlük hissi içinde kendi kendisinin sömürücüsüne dönüştürüyor.

✍️ Ayşe Acar

🎭 Yakup Dede’den çok daha fazlası

İhsan Devrim’in yaşamı tangodan yayıncılığa, tiyatrodan sinema ve televizyona uzanan çok yönlü bir Cumhuriyet kültür yolculuğu.

✍️ Tolga Aydoğan

🖼️ Suyun içinde iki kadın

Millais’nin “Ophelia”sında yalnızca Shakespeare’in sesi kısılmış karakteri değil, tablo için bedeniyle bedel ödeyen Elizabeth Siddal da var.

✍️ Güven Baykan

🗺️ Kültür Rotası…

✍️ Berrin Karadeniz

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