Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Pazar 1901. sayısıyla karşınızda…

🎭 ‘Değişiyorum, büyüyorum’

Halit Özgür Sarı ile “Alıkara”daki komiser Deniz’i, sezgi-akıl gerilimini ve oyunculukta yeni bir döneme açılan değişim kararlarını konuştuk.

✍️ Deniz Ülkütekin

👀 Çocuğunuzun yüzüne gerçekten bakıyor musunuz?

Çocuğun yüzü bazen sözcüklerden önce konuşur; güvenli bağ da sorunları fark etme gücü de o bakışta başlar.

✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen

👗 Modanın hızına çevre freni

Fransa’nın ultra hızlı modaya getirdiği ek bedeller, ucuz giysinin etikette görünmeyen çevresel maliyetini gündeme taşıyor.

✍️ Ayça Ceylan

💎 Ekrana sığmayan lüks

Logo ve fiyatın büyüsü zayıflarken lüks, ekranda tüketilemeyen dokunuşa, zanaate ve yavaş yaşanan deneyime çekiliyor.

✍️ Özlem Yalım

🎧 Frekans

Son bir ayın yeni şarkı ve albümleri Elephant Trainer’dan Tuana’ya, Selin Sümbültepe’den Melis Karaduman’a uzanan renkli bir liste açıyor.

✍️ Orhun Atmış

🏫 Okula uyumun anahtarı: Güven

Okula başlamak, çocuk için yeni sınıftan çok ayrılık, belirsizlik ve güven duygusuyla baş etmeyi öğrenmek demek.

✍️ Ömür Kurt

🎬 Kusursuz kadınlar değil, gerçek yaralar

“Furious”, kadın seri katil ile dedektif arasındaki suç izini, maruz kalınan şiddetin yarattığı kader ortaklığına dönüştürüyor.

✍️ Başak Bıçak

🎤 Sivas’tan Danimarka’ya uzanan ses

Hilal Kaya’nın “Sümbül”ü, Sivas’a uzanan aile hafızasını Kuzey Avrupa’nın çağdaş sesleriyle buluşturuyor.

✍️ Deniz Ülkütekin

🤝 Bağımsız üretimin gücü dayanışmada

Bağımsız sanat üretimi, bütçe ve mekân sıkışıklığını uluslararası ağlar, ortaklıklar ve dayanışmayla aşmanın yollarını arıyor.

✍️ Burcu Görek

🌋 Bir felaket nerede biter?

Tambora’dan Frankenstein’a, Nepal’den bugünün afetlerine uzanan zincir, doğanın cümlesinin başladığı yerde bitmediğini hatırlatıyor.

✍️ Ömür Tanyel

🗺️ Kültür Rotası…

✍️ Berrin Karadeniz

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