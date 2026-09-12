Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Pazar 1901. sayısıyla karşınızda…
🎭 ‘Değişiyorum, büyüyorum’
Halit Özgür Sarı ile “Alıkara”daki komiser Deniz’i, sezgi-akıl gerilimini ve oyunculukta yeni bir döneme açılan değişim kararlarını konuştuk.
✍️ Deniz Ülkütekin
👀 Çocuğunuzun yüzüne gerçekten bakıyor musunuz?
Çocuğun yüzü bazen sözcüklerden önce konuşur; güvenli bağ da sorunları fark etme gücü de o bakışta başlar.
✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen
👗 Modanın hızına çevre freni
Fransa’nın ultra hızlı modaya getirdiği ek bedeller, ucuz giysinin etikette görünmeyen çevresel maliyetini gündeme taşıyor.
✍️ Ayça Ceylan
💎 Ekrana sığmayan lüks
Logo ve fiyatın büyüsü zayıflarken lüks, ekranda tüketilemeyen dokunuşa, zanaate ve yavaş yaşanan deneyime çekiliyor.
✍️ Özlem Yalım
🎧 Frekans
Son bir ayın yeni şarkı ve albümleri Elephant Trainer’dan Tuana’ya, Selin Sümbültepe’den Melis Karaduman’a uzanan renkli bir liste açıyor.
✍️ Orhun Atmış
🏫 Okula uyumun anahtarı: Güven
Okula başlamak, çocuk için yeni sınıftan çok ayrılık, belirsizlik ve güven duygusuyla baş etmeyi öğrenmek demek.
✍️ Ömür Kurt
🎬 Kusursuz kadınlar değil, gerçek yaralar
“Furious”, kadın seri katil ile dedektif arasındaki suç izini, maruz kalınan şiddetin yarattığı kader ortaklığına dönüştürüyor.
✍️ Başak Bıçak
🎤 Sivas’tan Danimarka’ya uzanan ses
Hilal Kaya’nın “Sümbül”ü, Sivas’a uzanan aile hafızasını Kuzey Avrupa’nın çağdaş sesleriyle buluşturuyor.
✍️ Deniz Ülkütekin
🤝 Bağımsız üretimin gücü dayanışmada
Bağımsız sanat üretimi, bütçe ve mekân sıkışıklığını uluslararası ağlar, ortaklıklar ve dayanışmayla aşmanın yollarını arıyor.
✍️ Burcu Görek
🌋 Bir felaket nerede biter?
Tambora’dan Frankenstein’a, Nepal’den bugünün afetlerine uzanan zincir, doğanın cümlesinin başladığı yerde bitmediğini hatırlatıyor.
✍️ Ömür Tanyel
🗺️ Kültür Rotası…
✍️ Berrin Karadeniz
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