Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

12.09.2026 11:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Keyifli söyleşiler, ufuk açan yazılar, renkli bir içerik... Cumhuriyet Pazar 1900. sayısıyla karşınızda. İşte bu haftanın içerikleri...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Cumhuriyet Pazar 1901. sayısıyla karşınızda…

🎭 ‘Değişiyorum, büyüyorum’

Halit Özgür Sarı ile “Alıkara”daki komiser Deniz’i, sezgi-akıl gerilimini ve oyunculukta yeni bir döneme açılan değişim kararlarını konuştuk.

✍️ Deniz Ülkütekin

👀 Çocuğunuzun yüzüne gerçekten bakıyor musunuz?

Çocuğun yüzü bazen sözcüklerden önce konuşur; güvenli bağ da sorunları fark etme gücü de o bakışta başlar.

✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen

👗 Modanın hızına çevre freni

Fransa’nın ultra hızlı modaya getirdiği ek bedeller, ucuz giysinin etikette görünmeyen çevresel maliyetini gündeme taşıyor.

✍️ Ayça Ceylan

💎 Ekrana sığmayan lüks

Logo ve fiyatın büyüsü zayıflarken lüks, ekranda tüketilemeyen dokunuşa, zanaate ve yavaş yaşanan deneyime çekiliyor.

✍️ Özlem Yalım

🎧 Frekans

Son bir ayın yeni şarkı ve albümleri Elephant Trainer’dan Tuana’ya, Selin Sümbültepe’den Melis Karaduman’a uzanan renkli bir liste açıyor.

✍️ Orhun Atmış

🏫 Okula uyumun anahtarı: Güven

Okula başlamak, çocuk için yeni sınıftan çok ayrılık, belirsizlik ve güven duygusuyla baş etmeyi öğrenmek demek.

✍️ Ömür Kurt

🎬 Kusursuz kadınlar değil, gerçek yaralar

“Furious”, kadın seri katil ile dedektif arasındaki suç izini, maruz kalınan şiddetin yarattığı kader ortaklığına dönüştürüyor.

✍️ Başak Bıçak

🎤 Sivas’tan Danimarka’ya uzanan ses

Hilal Kaya’nın “Sümbül”ü, Sivas’a uzanan aile hafızasını Kuzey Avrupa’nın çağdaş sesleriyle buluşturuyor.

✍️ Deniz Ülkütekin

🤝 Bağımsız üretimin gücü dayanışmada

Bağımsız sanat üretimi, bütçe ve mekân sıkışıklığını uluslararası ağlar, ortaklıklar ve dayanışmayla aşmanın yollarını arıyor.

✍️ Burcu Görek

🌋 Bir felaket nerede biter?

Tambora’dan Frankenstein’a, Nepal’den bugünün afetlerine uzanan zincir, doğanın cümlesinin başladığı yerde bitmediğini hatırlatıyor.

✍️ Ömür Tanyel

🗺️ Kültür Rotası…

✍️ Berrin Karadeniz

📬 Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın!

İlgili Konular: #Cumhuriyet Pazar