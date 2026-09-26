Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Pazar 1903. sayısıyla karşınızda…

🏐 Tribünde herkes için bir ses var

VolleyVoice, canlı betimlemeyle görme engelli sporseverleri oyunun her anına dahil ederek tribün heyecanını gerçekten erişilebilir kılıyor.

✍️ Deniz Ülkütekin

🔬 Günlük yaşamda bilimsel düşünce

Bilimsel düşünmek yalnızca laboratuvara ait değil; bilgiyi sorgulamak, neden-sonuç ilişkisi kurmak ve kanıt aramak gündelik yaşamın da temel becerilerinden.

✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🍂 Sonbahar hâlâ aynı sonbahar mı?

İklim değişikliği, yaprakların renk değiştirme ve dökülme zamanını etkilerken sonbaharın bildiğimiz doğal takvimini de yeniden yazıyor.

✍️ Ayça Ceylan

🎤 Karanlık duygular, dans eden şarkılar

ARKADAŞ, elektronik popun dans eden ritimleriyle karanlık duyguları buluştururken tiyatrodan bağımsız müziğe uzanan kendi dünyasını kuruyor.

✍️ Deniz Ülkütekin

🧒 Çocuklara yasak yetişkinlere serbest

Çocuklar nasihatlerden çok gördüklerini öğreniyor; yetişkinlerin sözleriyle davranışları arasındaki çelişki, verilen bütün öğütleri boşa çıkarabiliyor.

✍️ Ömür Kurt

🤖 Yapay zekâ ve cinsiyetçilik

İnsan verileriyle öğrenen yapay zekâ, toplumdaki cinsiyetçi kalıpları da devralarak eşitsizlikleri dijital dünyada büyütebiliyor.

✍️ Dilşad Çelebi

🎬 Annesinden ayrılan her canlının yası

“Süt Çiftliği”, ailesini kaybeden iki çocuğun yasını annelerinden ayrılan buzağıların yalnızlığıyla buluşturan dokunaklı bir hikâye kuruyor.

✍️ Başak Bıçak

🏗️ Mimarinin gerçek bedeli ne kadar?

Tallinn Mimarlık Bienali, “ucuz” görünen yapıların toplumsal, ekolojik ve kültürel maliyetlerini geleceğe bıraktığımızı hatırlatıyor.

✍️ Özlem Yalım

🩺 İnancın bedendeki izi

Mesmer’in “hayvansal manyetizma”sından plasebo etkisine uzanan hikâye, beklentilerin bedenimizde gerçek belirtiler yaratabilecek gücünü düşündürüyor.

✍️ Ömür Tanyel

🏛️ Hamamlar kenti

Budapeşte, Osmanlı’dan kalan hamamları ve Gül Baba’nın izlerinden Tuna kıyısındaki görkemli yapılara uzanan çok katmanlı geçmişini bugün de yaşatıyor.

✍️ Ahmet Arpad

🗺️ Kültür Rotası…

✍️ Berrin Karadeniz

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