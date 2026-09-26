Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Pazar 1903. sayısıyla karşınızda…
🏐 Tribünde herkes için bir ses var
VolleyVoice, canlı betimlemeyle görme engelli sporseverleri oyunun her anına dahil ederek tribün heyecanını gerçekten erişilebilir kılıyor.
✍️ Deniz Ülkütekin
🔬 Günlük yaşamda bilimsel düşünce
Bilimsel düşünmek yalnızca laboratuvara ait değil; bilgiyi sorgulamak, neden-sonuç ilişkisi kurmak ve kanıt aramak gündelik yaşamın da temel becerilerinden.
✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen
🍂 Sonbahar hâlâ aynı sonbahar mı?
İklim değişikliği, yaprakların renk değiştirme ve dökülme zamanını etkilerken sonbaharın bildiğimiz doğal takvimini de yeniden yazıyor.
✍️ Ayça Ceylan
🎤 Karanlık duygular, dans eden şarkılar
ARKADAŞ, elektronik popun dans eden ritimleriyle karanlık duyguları buluştururken tiyatrodan bağımsız müziğe uzanan kendi dünyasını kuruyor.
✍️ Deniz Ülkütekin
🧒 Çocuklara yasak yetişkinlere serbest
Çocuklar nasihatlerden çok gördüklerini öğreniyor; yetişkinlerin sözleriyle davranışları arasındaki çelişki, verilen bütün öğütleri boşa çıkarabiliyor.
✍️ Ömür Kurt
🤖 Yapay zekâ ve cinsiyetçilik
İnsan verileriyle öğrenen yapay zekâ, toplumdaki cinsiyetçi kalıpları da devralarak eşitsizlikleri dijital dünyada büyütebiliyor.
✍️ Dilşad Çelebi
🎬 Annesinden ayrılan her canlının yası
“Süt Çiftliği”, ailesini kaybeden iki çocuğun yasını annelerinden ayrılan buzağıların yalnızlığıyla buluşturan dokunaklı bir hikâye kuruyor.
✍️ Başak Bıçak
🏗️ Mimarinin gerçek bedeli ne kadar?
Tallinn Mimarlık Bienali, “ucuz” görünen yapıların toplumsal, ekolojik ve kültürel maliyetlerini geleceğe bıraktığımızı hatırlatıyor.
✍️ Özlem Yalım
🩺 İnancın bedendeki izi
Mesmer’in “hayvansal manyetizma”sından plasebo etkisine uzanan hikâye, beklentilerin bedenimizde gerçek belirtiler yaratabilecek gücünü düşündürüyor.
✍️ Ömür Tanyel
🏛️ Hamamlar kenti
Budapeşte, Osmanlı’dan kalan hamamları ve Gül Baba’nın izlerinden Tuna kıyısındaki görkemli yapılara uzanan çok katmanlı geçmişini bugün de yaşatıyor.
✍️ Ahmet Arpad
🗺️ Kültür Rotası…
✍️ Berrin Karadeniz
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