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Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

26.09.2026 10:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Keyifli söyleşiler, ufuk açan yazılar, renkli bir içerik... Cumhuriyet Pazar 1900. sayısıyla karşınızda. İşte bu haftanın içerikleri...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Cumhuriyet Pazar 1903. sayısıyla karşınızda…

🏐 Tribünde herkes için bir ses var

VolleyVoice, canlı betimlemeyle görme engelli sporseverleri oyunun her anına dahil ederek tribün heyecanını gerçekten erişilebilir kılıyor.

✍️ Deniz Ülkütekin

🔬 Günlük yaşamda bilimsel düşünce

Bilimsel düşünmek yalnızca laboratuvara ait değil; bilgiyi sorgulamak, neden-sonuç ilişkisi kurmak ve kanıt aramak gündelik yaşamın da temel becerilerinden.

✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🍂 Sonbahar hâlâ aynı sonbahar mı?

İklim değişikliği, yaprakların renk değiştirme ve dökülme zamanını etkilerken sonbaharın bildiğimiz doğal takvimini de yeniden yazıyor.

✍️ Ayça Ceylan

🎤 Karanlık duygular, dans eden şarkılar

ARKADAŞ, elektronik popun dans eden ritimleriyle karanlık duyguları buluştururken tiyatrodan bağımsız müziğe uzanan kendi dünyasını kuruyor.

✍️ Deniz Ülkütekin

🧒 Çocuklara yasak yetişkinlere serbest

Çocuklar nasihatlerden çok gördüklerini öğreniyor; yetişkinlerin sözleriyle davranışları arasındaki çelişki, verilen bütün öğütleri boşa çıkarabiliyor.

✍️ Ömür Kurt

🤖 Yapay zekâ ve cinsiyetçilik

İnsan verileriyle öğrenen yapay zekâ, toplumdaki cinsiyetçi kalıpları da devralarak eşitsizlikleri dijital dünyada büyütebiliyor.

✍️ Dilşad Çelebi

🎬 Annesinden ayrılan her canlının yası

“Süt Çiftliği”, ailesini kaybeden iki çocuğun yasını annelerinden ayrılan buzağıların yalnızlığıyla buluşturan dokunaklı bir hikâye kuruyor.

✍️ Başak Bıçak

🏗️ Mimarinin gerçek bedeli ne kadar?

Tallinn Mimarlık Bienali, “ucuz” görünen yapıların toplumsal, ekolojik ve kültürel maliyetlerini geleceğe bıraktığımızı hatırlatıyor.

✍️ Özlem Yalım

🩺 İnancın bedendeki izi

Mesmer’in “hayvansal manyetizma”sından plasebo etkisine uzanan hikâye, beklentilerin bedenimizde gerçek belirtiler yaratabilecek gücünü düşündürüyor.

✍️ Ömür Tanyel

🏛️ Hamamlar kenti

Budapeşte, Osmanlı’dan kalan hamamları ve Gül Baba’nın izlerinden Tuna kıyısındaki görkemli yapılara uzanan çok katmanlı geçmişini bugün de yaşatıyor.

✍️ Ahmet Arpad

🗺️ Kültür Rotası…

✍️ Berrin Karadeniz

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