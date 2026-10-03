Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Pazar 1904. sayısıyla karşınızda…
🐾 Görünmeyen ihlaller, yanıtsız sorular
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde hayvanlara yönelik şiddetin yanı sıra barınakları, toplama politikalarını ve yanıtsız kalan hesap verebilirlik sorununu konuşuyoruz.
✍️ Deniz Ülkütekin
🤥 Atahualpa’dan Srebrenitsa’ya yalan
Çocuğa söylenen “küçük” yalandan savaşlarda tutulmayan sözlere kadar kandırmacanın ölçeği değişiyor ama sonucu aynı kalıyor: Güven kayboluyor.
✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen
📜 Atatürk’ün manzumeleri
Atatürk’ün şiirle ilişkisi sevdiği şairleri okumaktan ibaret değildi; kimi zaman dizeler dikte etti, kimi zaman çocuklarla birlikte şiir yazdı.
✍️ Tolga Aydoğan
🌍 İklim krizi halka inemiyor
Bilimsel kanıtlar güçlenirken iklim dilinin gündelik yaşamla bağı aynı hızda kurulamıyor; jargon ile gerçek deneyim arasındaki mesafe büyüyor.
✍️ Ayça Ceylan
🐟 Okul başarısı için vitamin depoları dolu olmalı
Dengeli beslenme, Omega-3, vitamin ve mineraller çocukların dikkatinden öğrenme süreçlerine uzanan bilişsel işlevlerini destekliyor.
✍️ Ömür Kurt
🎬 Annelerin ‘ölümcül’ kimlikleri
“Seni Tanıyorum”, iyi anne, iyi eş, başarılı sanatçı ve hâlâ “kendisi” olmaya çalışan bir kadının kimlikler arasında sıkışmasını anlatıyor.
✍️ Başak Bıçak
🍝 10 Dakikada Hazır!
Sosyal medyanın jet hızındaki tarifleri mutfağı erişilebilir kılıyor ama yemek yapmanın gerçek zamanını, emeğini ve bilgisini de görünmez kılıyor.
✍️ Burçak Şener
🎷 20 yıldır tarihin içinde caz
Alanya Caz Festivali, Kızılkule’nin gölgesinde cazı kentin tarihiyle buluşturdu.
✍️ Deniz Ülkütekin
🧂 Hegel’in tuzu
Bir tutam tuzdan başlayan düşünce yolculuğu, nesneyi anlamaktan özbilince, tanınma ihtiyacına ve özgürlük sorununa uzanıyor.
✍️ Ayşe Acar
🗺️ Kültür Rotası…
✍️ Berrin Karadeniz
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