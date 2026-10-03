Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Pazar 1904. sayısıyla karşınızda…

🐾 Görünmeyen ihlaller, yanıtsız sorular

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde hayvanlara yönelik şiddetin yanı sıra barınakları, toplama politikalarını ve yanıtsız kalan hesap verebilirlik sorununu konuşuyoruz.

✍️ Deniz Ülkütekin

🤥 Atahualpa’dan Srebrenitsa’ya yalan

Çocuğa söylenen “küçük” yalandan savaşlarda tutulmayan sözlere kadar kandırmacanın ölçeği değişiyor ama sonucu aynı kalıyor: Güven kayboluyor.

✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen

📜 Atatürk’ün manzumeleri

Atatürk’ün şiirle ilişkisi sevdiği şairleri okumaktan ibaret değildi; kimi zaman dizeler dikte etti, kimi zaman çocuklarla birlikte şiir yazdı.

✍️ Tolga Aydoğan

🌍 İklim krizi halka inemiyor

Bilimsel kanıtlar güçlenirken iklim dilinin gündelik yaşamla bağı aynı hızda kurulamıyor; jargon ile gerçek deneyim arasındaki mesafe büyüyor.

✍️ Ayça Ceylan

🐟 Okul başarısı için vitamin depoları dolu olmalı

Dengeli beslenme, Omega-3, vitamin ve mineraller çocukların dikkatinden öğrenme süreçlerine uzanan bilişsel işlevlerini destekliyor.

✍️ Ömür Kurt

🎬 Annelerin ‘ölümcül’ kimlikleri

“Seni Tanıyorum”, iyi anne, iyi eş, başarılı sanatçı ve hâlâ “kendisi” olmaya çalışan bir kadının kimlikler arasında sıkışmasını anlatıyor.

✍️ Başak Bıçak

🍝 10 Dakikada Hazır!

Sosyal medyanın jet hızındaki tarifleri mutfağı erişilebilir kılıyor ama yemek yapmanın gerçek zamanını, emeğini ve bilgisini de görünmez kılıyor.

✍️ Burçak Şener

🎷 20 yıldır tarihin içinde caz

Alanya Caz Festivali, Kızılkule’nin gölgesinde cazı kentin tarihiyle buluşturdu.

✍️ Deniz Ülkütekin

🧂 Hegel’in tuzu

Bir tutam tuzdan başlayan düşünce yolculuğu, nesneyi anlamaktan özbilince, tanınma ihtiyacına ve özgürlük sorununa uzanıyor.

✍️ Ayşe Acar

🗺️ Kültür Rotası…

✍️ Berrin Karadeniz

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