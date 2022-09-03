Cumhuriyet Pazar yepyeni içerikleriyle bu hafta da sizlerle!
Renkli içerikleri, çarpıcı konuklarıyla Cumhuriyet Pazar, gazeteniz Cumhuriyet’le sizleri bekliyor. İşte Cumhuriyet Pazar'da bu hafta...
Cumhuriyet Pazar Dergi rengarenk konular ve dopdolu bir içerikle gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte sizlerle.
Nilperi Şahinkaya baskı ve kaygılarla başa çıkarak kariyerinde yükselme öyküsünü Ali Deniz Uslu’ya anlattı.
Ayça Ceylan Muğla’da kömür madeninin genişlemesine karşı direnen köylülere Dairesel Flora’da ses verdi.
Üstün Dökmen Türkiye’de iletişimsizliğin nedenlerini ve iletişim sorunlarını inceledi.
Venedik Bienali’nde görücüye çıkan robot sanatçı Ai-Da, Serra Rodoplu’nun kaleminden Çizgi Atlas’ta.
Sokaktaki dostlarımız için çözüm arayışları ve fikirleri, Deniz Yavaşoğulları Pati Günlükleri’nde yazdı.
Zehirli bir bakteriden çıkan güzellik arayışı: Botoks. Ömür Tanyel ile Yaşam Günlüğü’nde.
Jordan Peel yeni filmi Nope ile yine ABD’nin antropolojik referansları içinde geziniyor. Başak Bıçak Rosebud’da değerlendirdi.
Sanna Marin’den Gülşen’e kadınların dayatılmış utançla sınavını Büşra Tuna yazdı.
Artık kadınlar da yaşamak istiyor. Ümit Orman’dan kadınların cinsel özgürlük arayışı üzerine…
İzmir’de 9 Eylül etkinlikleri, Fazıl Say Konseri ve kültür-sanat gündemi Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası’nda.
Kemal Urgenç ile Otobüstekiler.
Bu hafta Cumhuriyet Pazar hep yanı başınızda olacak.
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