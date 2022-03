Dünyanın müziği

13 Mart 2022 Pazar, 13:00

Dragos Musiki Derneği bünyesinde kurulan Dünya ve Etnik Müzikler Korosu 11 yıldır faaliyet gösteriyor. Bu güne kadar 53 farklı dilde eser icra eden orkestranın kurucusu Serdar Taştanoğlu müziğe olan tutkusunu ve koroyu hayata geçirme öyküsünü bizimle paylaştı.

Orkestra nasıl kuruldu ve genel olarak faaliyetleriniz nelerdir, nasıl ilerliyor? Okuyucuyu bilgilendirmek adına kısaca bahsedebilir misiniz?

Dünya ve Etnik Müzikler Koromuz 2011 yılında kurucu başkanı olduğum Maltepe ilçemizde faaliyet gösteren Dragos Musıki Derneği bünyesinde kuruldu. Koronun orkestrasını, derneğimiz bünyesindekiamatör ve profesyonel müzisyenlerden oluşturduk. Koroyu oluşturma fikrine gelince sanırım yetişme serüvenim, yaşadığım yurtdışı hayatı ve dünyaya bakış açımın etkisi olmuş olabilir. Koromuzun repertuarını her türlü dünya kültürüne ve etnik topluluklara ait müzikler oluşturuyor.

Örneğin Zazaca, Kırmanca, Lazca, Hemşince, Süryanice, Pomakça, Çerkesçe, Abhazca, Romanca, Çeçence olduğu gibi İspanyolca ve oranın etnik dili Katalanca, Ladino ya da Bosnanın etnik dili Boşnak romancasına ait eserleri icra etmekteyiz.Japoncadan Afrika dilillerine, Finceden Malaycaya her kıtada yaşayan dillere ait müzikler icra ettik.

Tamamen gönüllü olarak yaptığınız bu iş, epey emek isteyen bir oluşum. Müzik sizin için ne demek biraz bahseder misiniz?

Eserlerin tespiti, esere ait sözlerin doğru telaffuzu için o dili bilenlerden destek alınması, eserin notası yoksa yazılması veya mevcut notasının düzenlenmesi, öğrenilip o dili bilmeyen hatta hiç duymamış kişilere ezberletilerek öğretilmesi gerçekten büyük emek, sabır, fedakarlık gerektiriyor. Bu işler öyle birkaç saate sığacak işler olmadığı için müzik içinde yaşanmasını gerektiriyor. Yani çok zevkli, ama en az 18 saatlik günlük uğraş istiyor.

Neden etnik ve dünya müziği? Sizi cezbeden neydi?

Bir dünya vatandaşı olmam, her bireyin ana dili ile müzik yapma özgürlüğünde olmasına inanırım, her kültüre ait müziği çok değerli buluyorum. İnsanlığın birbirini ötekileştirmemesi için, her kültüre ve o kültür içindeki müziğe saygı duyulması ve değerli olduklarının bilincinde olunması gerekir.

Farklı türlerde de çalışıyorsunuz. Hangi tür müzik sizinle daha çok bağdaşıyor?

Başkanı ve Koro Şefi olduğum Dragos Musıki Derneği bünyesinde bundan iki ay önce kurup 5 Mart gecesi ilk konserini verdiğimiz Türk Dünyası Müzikleri korosu da benim için çok değerli. Her ikisini de ayrımsız çok seviyorum. Bunları icra ederken o kadar mutlu oluyorum ki kelimelerle ifade edemem.

Söyleşi: Günseli Salkaya