BÜKRE’DEN İKİNCİ TEKLİ

Bükre Özkurtuluş, ikinci teklisi “Kalbim”i yayınladı. 19 yaşındaki Bükre, sözleri kendisine ait olan eserini klibiyle birlikte dijital platformlarda izleyicinin beğenisine sundu. Bükre, 15 yaşındayken sözlerini yazdığı “Kalbim” ile ilgili şunları söylüyor: “Sözleri tamamen bana ait. Bazen birinin gidişi sadece bir ayrılık değildir; insanın içinde kopan bir fırtınadır. ‘Kalbim’ özlemenin, beklemenin ve söylenemeyen son sözlerin hikâyesi.”

DOLU KADEHİ TERS TUT’UN YENİ ŞARKISI

Türkiye’deki yerli sahnenin sevilen bağımsız isimlerinden Dolu Kadehi Ters Tut, yeni şarkısı “Lafını Balla”yı yayımladı. Modern ilişkilerin belirsizliklerini ve duygusal gelgitlerini yalın bir dille anlatan şarkı kırılganlık ve dürüstlük temalarını işliyor.

EMİR CAN İĞREK’TEN ‘FİYAKALI’

Pop müzikte hikaye anlatıcısı kimliğiyle yazdığı şarkılar beğeni toplayan Emir Can İğrek, üçüncü stüdyo albümünü geçen ayın sonunda müzikseverlere sundu. Albümde Teoman, Dedublüman, Hüsnü Şenlendirici, M Lisa ve Tuana gibi çok farklı janrlardan sürpriz isimlerle yapılmış düetler dikkat çekiyor.

CAN OFLAZ’DAN ‘KARA TOPRAK’ YORUMU

Kariyerinin başından beri “Fikrimin İnce Gülü”, “Vazgeçtim”, “Rüya” ve “Vay” gibi şarkılara getirdiği düzenleme ve yorumlarla adından söz ettiren Can Oflaz, Aşık Veysel'in ölümsüz türküsü “Kara Toprak”ı yorumladı. Oflaz ve Merve Deniz ile birlikte başladıkları "Bizimle Birlikte" ev konserleri serisinde sosyal medyada şimdiden 3 milyona yakın izlenmeye ulaştı.

REDD’DEN 21. YILINA ÖZEL HEDİYE

Türk alternatif rock sahnesinin kendine özgü gruplarından Redd, 21. yılını yeni albümü “Rock n Roll” ile kutluyor. Albüm, 26 Haziran’da tüm dijital platformlarda yayınlandı. Yeni albüm, grubun özellikle konserlerinde farklı bir enerjiyle ortaya çıkan rock damarını bu kez albüm formatına taşıyor.

Seyirciyle kurulan doğrudan bağ, sahne hissi, canlı performansların temposu ve rock’n roll’un kendiliğinden gelen coşkusu albümün ruhunu belirliyor. Toplam dokuz şarkıdan oluşan albümde Redd’in yıllar içinde oluşturduğu melodik duyarlılık, daha dolaysız, daha yüksek enerjili ve sahneye yakın bir sound’la buluşuyor.

ELİF SANCHEZ’DEN ÇOK DİLLİ ALBÜM

Elif Sanchez, O Kwarteto Yaylı Dörtlüsü ile beraber kaydettiği “Así pues...” isimli albümünü yayınladı. Guinga, Antonio Serrano, Cenk Erdoğan ve Dimitris Bakoulis'in konuk sanatçı olarak yer aldığı albüm, sizi Brezilya, İspanya, Yunanistan ve Türkiye'de bir yolculuğa çıkarıyor. Elif Sanzhez bundan önce kendi yazdığı Türkçe, İngilizce ve İspanyolca şarkılardan oluşan üçüncü albümü “Stages of Love” ile müzikseverlerle buluşturmuştu. Yeni albüm ise İspanyolca, Portekizce, Türkçe ve Yunanca şarkılardan oluşuyor.

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