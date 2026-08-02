GÖKHAN TÜRKMEN YENİDEN YORUMLUYOR

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Gökhan Türkmen, müzikal hafızasına saygı duruşu niteliği taşıyan dokuz şarkılık “yeniden yorum” (cover) projesi “Denk” ile dijital platformlarda beğeni topluyor. Sanatçının yıllar boyunca dinlemeyi, söylemeyi ve kendine yakın hissettiği eserlerden oluşan projede, ilk etapta "Yandım", "Yol Arkadaşım" ve "Kör Bıçak" yayınlandı. Yalnızca bir hafta içerisinde çıkan üç şarkı; tüm dijital platformlarda 5 milyon dinlenmeyi aştı. Sezen Aksu klasiği “Yol Arkadaşım”, 2 milyon dinlenmeye yaklaştı. “Denk”te gelecek haftalarda yeni şarkılar da dinleyiciyle buluşacak.

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TUNÇMAKAS’IN ‘ŞARKILI GÜNLÜĞÜ’

Mert Tunçmakas, “şarkılı bir günlük” olarak tanımladığı ikinci albümü “Yola Devam” ile hayatının farklı dönemlerinde biriktirdiği duyguları dinleyicisiyle paylaşıyor. Bir günlüğün kişiye özel sayfalarını, ortak duygulara açan albümdeki her şarkı, sanatçının hayatından farklı bir anı ve başka bir ruh hâlini taşıyor.

15 şarkılık albümün 10’u daha önce tekli olarak dinleyiciyle buluştu. Mert Tunçmakas ile Begüm Yiğit düeti “Ağlar mıyım? Ağlamam”ın da yer aldığı “Yola Devam”, yayımlanmamış beş yeni şarkıyla tamamlandı.

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MAYA PEREST’TEN ‘KAYBEDEMEM’

Kendine has yorumuyla son dönemin ilgi çeken isimlerinden Maya Perest, yeni teklisi "Kaybedemem" ile dinleyiciyle buluştu. Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan şarkının söz ve bestesi Maya Perest ile Onur Gülanber imzası taşıyor. "Kaybedemem", bir ayrılığın ardından yaşanan özlem, hayal kırıklığı ve yeniden ayağa kalkma sürecini samimi bir dille anlatıyor. Eserin düzenlemesini Onur Gülanber üstleniyor. Şarkıda modern pop altyapısı duygusal bir vokal performansıyla buluşuyor.

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RAHUN’DAN AKUSTİK SERİNİN ÜÇÜNCÜ TEKLİSİ: KÖRDÜĞÜM

“Kördüğüm”, raHun’un altı haftada bir yayınladığı akustik şarkı serisinin üçüncü teklisi. Soft rock, alternative rock ve indie rock çizgisinde ilerleyen şarkı; tükenmişlik, anlam kaybı ve içsel çıkmazları, insanın zamanla kendi sırtına yüklediği görünmez yükler üzerinden anlatıyor.

Kolpa’nın kurucularından ve bas gitaristi Bora Yeter ile Bonjuk Bay’in müzik direktörü Ceyhun Keskin’in ortak projesi olan raHun, İstanbul, Viyana, Los Angeles ve Marmaris arasında üretimlerini sürdürüyor.

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Model, 10 yıl sonra geri döndü!

Türk rock müziğinde ilk albümüyle kısa sürede yükselen ancak sonradan dağılan gruplarından Model, 10 yıllık aranın ardından geri döndü. Grup yeni şarkısı "Ölürüm Daha İyi" ile dinleyicisiyle yeniden buluştu. Söz ve müziği Can Temiz imzası taşıyan şarkının düzenlemesi Model, Tuluğ Tırpan ve Kaan Arslan tarafından yapıldı. Grup, bu dönüşü yalnızca yeni bir şarkıyla değil, yıllar sonra Model’in dinleyicide uyandırdığı duyguları ve grubun karakterini yeniden hissettirecek bir eserle taçlandırmayı hedeflemiş. Model'in yıllar içinde olgunlaşan ve güçlenen yönü de şarkıya yansıyor.

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HAKAN KURŞUN’UN ŞARKISI DÜNYADA YÜKSELİŞTE

Hakan Kurşun’un 2024 yılında yayınlan albümü “Refeneration Subdivided”, nöron salınımı ve otonom sinir sistemi ile ilgili yazdığı enstrümantal bestelerden oluşuyor. Kurşun’un bütün sesleri kendisinin çaldığı albümde akustik çalgılar da gerçek. Kurşun’un kayıtlardaki titizliği ve özeni hissediliyor. Albümde yer ala “Comprehend” isimli şarkı ise şu sıralar Güneydoğu Asya, Batı Asya, Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika’da “trend” listelerine girdi. Özellikle sosyal medya platformlarında şarkıyla birlikte 246 bin farklı video üretilirken bu videolar toplamda 140 milyonun üzerinde izlenmiş.

SIRAYA EKLE

Erol Evgin-Zarf

Emir Can İğrek ve Tuana-Duyuyor musun?

Buika-Bailando

Sena Şahin ve Umur Erdem-Aşkın Izdırabı

Elif Kaya-Valla Severim

Pelin Can-Ne Önemi Var?

Zeyna-Öfkenin Külleri

Ege Yağız-Words Come To Me