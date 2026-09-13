Elephant Trainer’dan yeni üretimler

Luc Glaister, Türkiye’de yaşamını sürdüren Britanya çıkışlı bir müzisyen, prodüktör. Ürettiği deneysel elektronik müzikleri son yıllarda Elephant Trainer adıyla dijital platformlarda dinleyiciyle buluşturuyor. Müziği; vurmalı çalgıların ağırlıkta olduğu, hafif yaylı dokunuşlarıyla zenginleştirilen elektronik, enstrümantal şarkılardan oluşuyor. Son olarak “Sampler 2” ismini verdiği 10 şarkılık albümünü dinleyiciyle buluşturdu. Farklı bir müzik deneyimlemek isteyenler için ideal.

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Tuana’dan hem klip hem şarkı

Pop müziğin yükselen isimlerinden Tuana, dinleyicisini hem görsel hem de işitsel açıdan etkileyecek yeni teklisi “bu dünya yıkılsa üzülmem” ile müzikseverlerle buluştu. Sözü ve bestesi Tuana’nın kendi imzasını taşıyan şarkı, “vintage bossa nova” esintileriyle harmanlanan pop altyapısıyla dikkat çekiyor. Şarkıya Burak Kılıçkaya yönetmenliğinde aksiyon dolu bir klip de çekildi.

Barış Bölükbaşı enerjik ve umut dolu

Barış Bölükbaşı, “Nostaljik Şakacı Şarkılar” albümünün üçüncü teklisi “Aşkın Rengi” ile GTR Müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında dinleyiciyle buluştu. Modern şehir hayatının gri, boğucu, belirsiz ve renksiz atmosferine karşı aşkın, tutkunun ve anı yaşamanın gücünü ortaya koyan “Aşkın Rengi”, umut dolu, enerjik ve hayatı kucaklayan bir sevda şarkısı olarak öne çıkıyor.

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Selin Sümbültepe’den neşeli bir meydan okuma

Selin Sümbültepe, yeni teklisi “Nazar Etme” ile Türkçe üretimlerine enerjik, renkli ve oyunbaz bir dönüş yaptı. Söz ve bestesi sanatçının kendisine ait şarkı, kıskançlığa ve başkalarının mutluluğuna gölge düşürme hâline karşı neşeli bir meydan okuma.

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Selin sessizliğini bozdu

Bir süredir uluslararası projelere odaklanan Selin, müzikal sessizliğini yeni şarkısı “Hikaye Sarar Başa” ile bozdu. Bestesi Selin’e ait olan şarkının sözlerinde Selin’e kalemiyle Can Ozan destek verdi.

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Melis Karaduman’dan imkânsız aşk hikâyesi

Alternatif pop sahnesinin özgün seslerinden Melis Karaduman, yeni teklisi “Gece ve Gündüz”ü dinleyicilerle buluşturdu. “Gece ve Gündüz”, yüksek melodik enerjisiyle dikkat çekiyor.

SIRAYA EKLE

Melis Karakurt-Gemiler (Akustik)

Aslı Demirer-Durur Bütün Dünya

İkilem-Eyvallah

Anıl Piyancı ve Efe Parlakdemir-Senin Olmama Rağmen

Bahadır Tatlıöz-Ego

Ezra Collective-Jubilee Feeling