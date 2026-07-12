Hem spor hem etkinlik

Türkiye’de özellikle büyük kentlerde hızla yayılmakta olan bir spor padel. Aslında bu oyuna yalnızca spor demek doğru değil. Padel, tam anlamıyla bir sosyal yaşam etkinliği.

Temelde tenis ve tenisin duvara karşı oynanan bir çeşidi olan squash’a benzese de kortun çevresini kaplayan cam yüzeyin oyuna dahil olması, iki kişilik takımlarla biçimlenen paylaşımcı yapısı. Tenise göre hafif ekipmanları ve tüm bunları içine alan paylaşım kültürünü bir araya getiren spor, hem sosyal olmak hem de zinde kalmak isteyenler için birebir.

Dünya genelinde 90'dan fazla ülkede 25 milyondan fazla oyuncuya sahip olan bir spor dalı padel Türkiye’de ise yaklaşık 20-25 tesis bulunuyor. Giderek artan ilgiyle birlikte hem tesis hem de sporcu sayısının hızla büyüyeceği öngörülüyor.

Bu ilginin bir sonucu olarak geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ilk padel odaklı açık hava spor festivali olma özelliği taşıyan O'Padel Summer Fest düzenlendi.

O'Wellness ve yedi padel kortu bulunan Şile’deki Suma Disanje işbirliğiyle yaşama geçirilen etkinlikte padel sporunu yapan ve ilk kez deneyimlemek isteyen birçok katılımcı yer alıyordu. Ben de Türkiye’de hızla gelişen bu sporu görmek için etkinlikteydim.

İşin ilginç yanı padel sporunun, wellness olarak bilinen sağlıklı yaşam etkinlikleriyle iç içe olmasıydı. Festival programında ödüllü padel turnuvası ve padel deneyimlerinin yanı sıra fitness, yoga seansları, buz banyosu, yenilenme alanları ve sanat atölyeleri ile müzik performansları yer alıyordu.

Etkinliğe katılan sporculardan O’Padel Yetişkin Akademi öğrencisi Eylül Nedime Ayan, Padeli ilk olarak sosyal medyada ve oynamaya başlayan arkadaşları sayesinde keşfetmiş. Sonrasında hem hareketli hem de sosyalleşebildiği bir spor olduğunu görünce sık sık padel oynamaya başlamış.

Ayan, çok daha köklü bir geçmişi olan ve benzer özellikler taşıyan tenisi değil de padel oynamayı seçme nedenini sorduğumda şu yanıtı verdi:

“Padel bana daha ulaşılabilir ve akıcı geliyor. Tenise göre çok daha kısa sürede oyunun içine girebiliyorsunuz. Rekabet hissi var ama eğlence tarafını hiç kaybetmiyor. Benim için spor yaparken keyif almak en az performans kadar önemli.”

PAYLAŞIM ANLARI

Padelı ilgi çekici yapan bir başka özelliği, sporun çevresinde gelişen kendine özgü aksesuar kültürü. Özellikle renkli raketler ve bileklik, şapka gibi yan ürünler padel sporunu görsel olarak da çekici kılıyor.

Spor giyinmeyi ve aktif yaşam stilini sevdiğini söyleyen Ayan, padelin kendine özgü estetik dilinin önemli bir etken olduğu görüşünde:

“Padelde hem giysiler hem de ekipmanlar oldukça şık. İnsan kendini iyi hissettiği bir stile sahip olduğunda spora başlama motivasyonu da artıyor.”

Öte yandan Ayan’ın padel ilgisinin ardında yatan en önemli neden sporun getirdiği paylaşım anları. Günümüzde pek çok insan spor yaparak sağlıklı kalmayı amaç edinirken bir yandan da sosyal yaşam kültürünü deneyimlemek istiyor. İki kişilik takımlarla oynanan ve rekabetin öne çıkmadığı spor, bu paylaşım alanlarını sunmak için oldukça uygun.

“Bence en keyifli tarafı bu. Tek başına oynanan sporlara göre çok daha sosyal hissettiriyor. Birlikte strateji kuruyorsunuz, birbirinizi motive ediyorsunuz. Bazen maçın en eğlenceli anları puanlardan çok partnerinizle yaşadığınız o küçük anlar. Bu yüzden padel benim için sadece spor değil güzel vakit geçirmek ve rekabet gelişimi demek.”

‘HEMEN HERKES OYNAYABİLİR’

Özgür Yetiştiren – Padel eğitmeni

- Padelin tenisten farklı bir spor olarak ilgi görmesinin nedeni nedir?

Padel, tenis kadar teknik bir spor olmasına karşın daha kolay adapte olunabilen, hızlı ve keyif veren bir yapıya sahiptir. Camların oyuna dahil olması rallileri uzatır, oyunu daha dinamik ve keyifli hale getirir. Çiftler formatı padelin doğasına en uygun yapıdır. İletişim, takım uyumu ve strateji bu sporu farklı kılan en önemli unsurlardır. Bu nedenle padel, hem oynaması hem de izlemesi son derece sosyal ve heyecan verici bir branştır.

- Padel oynamak nasıl özellikler gerektiriyor?

Padel, öğrenmesi kolay ancak ustalaşması zaman alan bir spordur. Yaş veya fiziksel seviye fark etmeksizin hemen herkes padel oynayabilir. Güçten çok doğru pozisyon alma, refleks, oyun zekâsı ve takım iletişimi ön plandadır. Bu yönüyle hem rekabetçi sporculara hem de sosyal amaçla spor yapmak isteyenlere hitap eden ender branşlardandır.

- Padel Türkiye'ye ne zaman geldi?

Padel, Türkiye'de 2010'lu yılların ikinci yarısından itibaren tanınmaya başladı. Başta tenis kulüplerinin yatırımları ve yurt dışında yaşayan sporcuların etkisiyle gelişti. Son yıllarda yeni tesislerin açılması, uluslararası turnuvalar ve sosyal medyanın katkısıyla büyüme ivmesi kazandı. Bugün Türkiye, padelin en hızlı gelişen ülkelerinden biri.

- Bu ilginin nedenleri nedir?

Temel neden, her seviyeden insanın kısa sürede oyundan keyif alabilmesi. Sosyal yapısı, dinamik oyun temposu ve öğrenme kolaylığı sayesinde hem amatörlere hem de profesyonellere hitap ediyor. Dijital medyada görünürlüğünün artması da padelin dünya genelindeki gelişimini önemli ölçüde hızlandırdı.

- Padel, özellikle "wellness" etkinlikleri kapsamında da değerlendirilen bir spor.

Padel yalnızca fiziksel performansı değil, sosyal etkileşimi ve zihinsel iyi oluşu da destekleyen bir spor. İnsanları bir araya getiren yapısı, açık havada oynanabilmesi ve her yaş grubuna hitap etmesi ile wellness anlayışının doğal bir parçası haline geldi. Bugün birçok otel, spor kulübü ve yaşam merkezi padeli sağlıklı yaşam deneyiminin önemli bir bileşeni olarak konumlandırıyor.

- Padel hangi ülkelerde yaygın. Dünyada daha çok rekabetçi yönüyle mi yoksa bir etkinlik olarak mı öne çıkıyor?

Başta İspanya ve Arjantin olmak üzere İtalya, Fransa, İsveç, Portekiz ve Körfez ülkelerinde yaygın. Avrupa'da hem profesyonel bir spor hem de günlük yaşamın bir parçası. Türkiye'de ise şu an daha çok sosyal ve yaşam tarzı odaklı büyüyor. Ancak tesisleşmenin, turnuvaların ve milli takım organizasyonlarının artmasıyla rekabetçi yönü de güçleniyor.

‘DİNAMİK VE AKICI BİR OYUN’

Sinem Melek Coşkun - İçerik Üreticisi

- Padel oynamaya nasıl başladınız?

Padel ile arkadaşlarım sayesinde tanıştım. Zekeriyaköy'de yeni açılan bir kortta oynamaya başlamışlardı ve bana da denememi önerdiler. İlk kez onların davetiyle korta çıktım. Hem temposu hem de sosyal yapısı çok hoşuma gitti ve düzenli olarak oynamaya başladım.

- Neden padel?

Bence padel çok dinamik ve akıcı bir oyun. Kortun etrafındaki camların oyuna dahil olması rallileri uzatıyor, top oyundan kolay kolay çıkmıyor. Bu da hem oyunun temposunu artırıyor hem de her puanı daha keyifli hale getiriyor.

- Padelin kendine özgü giyim ve aksesuar tasarımları sizce bu spora ilginin bir nedeni mi?

Spor giyinmeyi ve aktif yaşam stilini zaten seviyorum. Padelin de kendine ait estetik bir dili olduğu kesin. Elbette korta çıkarken kombinlerime özen gösteriyorum ancak beni bu spora çeken asıl unsur oyunun kendisi ve sunduğu deneyim benim için her zaman daha ön planda.

- Padelin iki kişilik bir takım sporu olması nasıl bir fark yaratıyor?

İki kişilik oynanması, oyunu hem daha stratejik hem de daha paylaşımcı hale getiriyor. Partnerinizle doğru iletişim kurmanız ve pozisyon paylaşımını iyi yapmanız gerekiyor. Bir oyuncu öndeyken diğerinin arkayı kapatması gibi görev dağılımları sayesinde hem hata payı azalıyor hem de oyun çok daha akıcı ilerliyor.

- Padel sizin için bir boş zaman etkinliği mi yoksa kendinizi sürekli geliştirmek için de çabalıyor musunuz?

İlk başladığım dönemde tamamen keyif almak için oynuyordum. Ancak oyunun teknik tarafını keşfettikçe bakış açım değişti. Artık korta sadece vakit geçirmek için çıkmıyorum. Vuruş tekniklerimi geliştirmeye, oyunu daha doğru okumaya çalışıyorum. Bu gelişim süreci de padeli daha keyifli hale getiriyor.

NASIL BAŞLADI?

Padel, 1969 yılında Meksika’da (Acapulco) iş insanı Enrique Corcuera tarafından, evinin bahçesindeki yer darlığı nedeniyle tamamen rastlantı sonucu icat edildi. Corcuera, tam boyutlu tenis kortu bahçesine sığmayınca 20×10 metrelik küçük bir kort yaptı. Topların komşunun bahçesine kaçmasını önlemek için duvarlarla çevirdi. Bu duvarlar zamanla oyunun bir parçası oldu. Oyunun kuralları, Enrique'nin eşi Viviana tarafından yazılıp kendisine doğum günü hediyesi olarak verildi. Padel, Corcuera'nın arkadaşları aracılığıyla önce İspanya’ya ardından Arjantin’e taşındı ve kısa sürede bilinirlik kazandı.

NASIL OYNANIR?

- Oyuncu Sayısı: Her zaman ikiye iki oynanır.

- Skor Sistemi: Tenis gibidir (15, 30, 40, oyun). üç setin ikisini alan kazanır.

- Servis: Çapraz alana atılır. Top önce yerde sektirilir ve bel hizasının altından vurulur.

- Duvarlar: Top rakip sahada yere değdikten sonra cam veya tellere çarparsa oyun sürer.

- Doğrudan Çarpma: Top yerde sekmeden doğrudan rakibin camına veya teline çarparsa dışarı çıkmış sayılır.

- Vuruş Sınırı: Top yerde en fazla bir kez sekebilir. Takım arkadaşları birbirine pas veremez.

PADEL MODASI

Erkek Giyimi: Toprak tonlarında fermuarlı, düğmeli teknik pololar ve padel topu cebi olan şık şortlar.

Kadın Giyimi: Kendinden şortlu tek parça elbiseler, pileli skortlar (şort etek) ve maç sonrası için salaş sweatshirtler.

Aksesuarlar: Kumlu yapay çime uygun zikzak tabanlı ayakkabılar, şık raket çantaları ve retro şapkalar.