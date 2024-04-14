İçe doğru yolculuk

Yayınlanma: 14.04.2024 - 12:00

Güncelleme: 14.04.2024 - 12:00

İyi pazarlar sevgili Cumhuriyet Pazar ailesi! Bu hafta size çevremde çok tanık olduğum bir konu hakkında yazdım. Hayatın anlamı, yaşam amaçlarımız ve onları bulmak...

LOGOTERAPİ

İnsanlık, varoluşunun temel sorularından olan "Yaşamın anlamı nedir" sorusuna yanıt bulmak için yüzyıllardır çabalıyor. Viktor Frankl tarafından geliştirilen logoterapi yöntemi, bu derin arayışa yönelik bize rehberlik sunuyor. Bu kavram, Yunanca'da "logos" (anlam) kelimesinden türetilmiş olup, insanın anlam arayışını merkezine alan bir çalışma. Frankl, Yahudi soykırımında toplama kamplarında uzun yıllar esir kalarak tnaık olduğu ve yaşadığı deneyimlerden esin alıp logoterapiyi yaratmış. Peki biz bu yöntemi nasıl kullanabiliriz?

ANLAM ARAYIŞI

İnsan psikolojisi temelde anlam arayışıyla bağlantılı. Logoterapiye göre bu arayışımız üç temel kaynak üzerinden gerçekleşiyor: Deneyimler, ahlaki değerler ve yaratıcılık. Anlam arayışı, yaşamın zorlukları ve acılarıyla başa çıkma yeteneğimizi geliştiriyor çünkü her birimizin kendini gerçekleştirmesi için yaşamımızı anlamlandırması gerekir. Yöntem öncelikle bu sorumluluğu kabul etmek ve içsel kaynaklarımızı keşfetmek konusunda bizleri aydınlatıyor.

İÇSEL ZENGİNLİK

Bunu yaratmak için seçenekler arasında kişisel değerlerimizi ve kendimizi keşfetme, tutkuları takip etme, başkalarına hizmet etme ve yaşamın zorluklarıyla başa çıkma stratejileri bulunur. Hepimizin benzersiz bir anlam arayışı vardır ve logoterapi bu yolculukta farkındalık ve içsel büyümeyi teşvik eder. Bu bağlamda insanların içsel zenginliklerini keşfetmek ve yaşamlarında anlam bulmak konusunda biraz düşünmesi gerekir. Yöntem insanlara bu içsel yolculukta esin ve ışık olur, böylece anlam dolu bir hayatın kapılarını aralar. Peki bunlar başlıca neler olabilir?

• Kişisel gelişim ve büyüme: İnsanlar potansiyellerini keşfetmek, kendilerini geliştirmek ve büyümek adına yaşamı anlamlandırabilirler. Bu, yeteneklerimizi bulmak, kullanmak, çalışmak, hedeflere ulaşmak ve kendimizi anlatmak süreçlerini içerebilir.

• İlişkiler ve bağlantılar: Bu benim için en değerlisidir. Sevdiklerimizle anlamlı ilişkiler kurarak yaşamın anlamını bulabiliriz. Ailemiz, partnerlerimiz, dostlarımız ve toplumla bağlantı kurmak kendimizi değerli, anlaşılmış ve tatmin olmuş kılar.

• Yaratıcılık ve dünyaya katkı: Yeniyi yaratmak anlam bulmamıza yardımcı olur. Sanat, müzik, yazı yazmak veya başka bir şekilde yaratmak kendimizi yansıtmamızı ve dünyaya yeni eserler katmamızı sağlar.

• Hizmet ve yardım: Başkalarına yardım etmek en kutsal amaçtır. Birçoğumuz için yardımseverlik yaşamın anlamını bulmanın değerli bir yoldur. Topluma katkıda bulunmak ve insanların yaşamlarını iyileştirmek, Yaşantımıza anlam katar.

• Kişisel değer ve inançlar: Kendi öz değerlerimize ve inançlarımıza dayanarak yaşamın anlamını bulabiliriz. Bu, din, ibadet, ahlaki ilkeler, etik değerler veya alternatif bir manevi inanç sistemi üzerinden gerçekleşebilir.

• Yaşamda küçük mutluluklar: Anlam, bazen yaşamın küçük zevklerinde ve günlük mutluluklarda bulunabilir. Doğanın güzelliği, gezmek ve hareket etmek, anılar yaratmak, hayatın anlamını keşfetmek için güçlü birer kaynak görevindedir.

Anlam bulmak için çok fırsatımız var. Bunları düşünmek ve deneyimlemek ömrümüz boyunca çok daha fazla tatmin duygusu yaşamamızı sağlar. Umarım sevdiklerinizle harika bir bayram tatili geçirmişsinizdir, şimdi yaşama kaldığımız yerden devam!