İfşalar, sızıntılar ve duyurular

Oyun dünyasında eylül ayında yeni mod duyuruları, veri sızıntıları ve sektöre yönelik yatırım haberleri öne çıktı. Dünyaca ünlü oyun firması Eletronic Arts, Battlefield REDSEC’in 5. Sezonunda oyuna eklenecek Rapid Royale modunu tanıttı. Daha küçük haritalar, daha az oyuncu, hızlı daralan alanlar ve kısa maç süreleri üzerine kurulan mod, Battle Royale deneyimini daha tempolu hale getirmeyi amaçlıyor.

STEAM’DE BÜYÜK SIZINTI

Dünya çapında oyun meraklılaırnın sıklıkla kullandığı Steam platformunun yürütücüsü Valve’ın API sisteminde yaşandığı belirtilen teknik sorun, henüz duyurulmamış oyunlara ait başarım verilerinin açığa çıkmasına yol açtı. Başarım takip platformu Exophase’in erişime açılan verileri kataloglamasıyla ortaya çıkan sızıntıda “Kingdom Hearts 4”, “Persona 6”, “Deus Ex Remastered”, “Thief: The Dark Project Remastered”, “Tomb Raider: Legacy of Atlantis”, “Control: Resonant”, “Minecraft Dungeons 2”, “Silent Hill: Townfall” ve “Gears of War E-Day” gibi yapımlara ilişkin bilgiler yer aldı.





GENÇ TASARIMCILARA DESTEK

Sektörün geleceğine yönelik bir girişim video oyun gazetecisi Geoff Keighley ve PlayStation 5’in baş mimarı Mark Cerny’den geldi. İkili, genç oyun tasarımcılarını desteklemek amacıyla Nova Games Foundation isimli burs programını kurdu. Program kapsamında her yıl 20 genç geliştiriciye altı haneli hibeler verilmesi planlanıyor. Desteklerin geri ödemesiz olacağı ve projeler üzerinde finansal hak talep edilmeyeceği açıklandı.

HEPİMİZ YENİ ZELANDALIYIZ

Rockstar Games’in merakla beklenen Grand Theft Auto 6 oyunu için dijital çıkış planına ilişkin yeni bir iddia da gündeme geldi. IGN’de yer alan habere göre GTA 6, yayımlandığı gün bölgesel saatle gece yarısında dijital mağazalarda aktif olacak. Bu durum, oyunu daha erken oynamak isteyen bazı kullanıcıların konsol bölgesini Yeni Zelanda olarak değiştirme planlarını yeniden gündeme taşıdı.