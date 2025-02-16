Yayınlanma: 16.02.2025 - 11:10

Güncelleme: 16.02.2025 - 11:10

Türkçe pop müzikte romantik tarzıyla dikkat çeken Ceren Gündoğdu ikinci stüdyo albümü Işık Olur Gözlerin’i 21 Şubat’ta müzikseverlerle buluşturuyor.

Albümde yer alan 12 şarkıdan 11’inin söz ve müziği Gündoğdu’nunken sanatçının annesinin 1990’lardan günümüze ulaşan ve bugüne dek hiç yayımlanmamış özel bir şarkısı olan “Sevdan Ateşten Gömlek” de albümde yer alıyor.

Gündoğdu’ya 20’yi aşkın müzisyenin eşlik etiği albüm birlikte müzik yapma kültürünü onurlandırmayı amaçlarken Prodüksiyonda Adi Rotem, Polen, Kaan Arslan, Özgür Akgül, Altuğ Öncü ve Gündoğdu’nun imzası bulunuyor.

Albümün bir diğer ilginç özelliği ise yer alan her şarkıya klip çekilmesi. Kliplerin altında Taha Balta imzası bulunyor.