İşin mutfağından evin mutfağına

Günün büyük bölümünü yemek düşünerek, hazırlayarak ya da anlatmakla geçiren gastronomi profesyonelleri, kendi evlerine döndüklerinde mutfağa nasıl giriyor? Gösterişli tabakların ve uzun hazırlıkların yerini çoğu zaman evdeki malzemelerle yapılan, pratik ama kişisel tarifler alıyor. Dört gastronomi profesyoneline, eve döndüklerinde kendileri için yapmayı en sevdikleri yemeği sordum, onlar da evdeki malzemelerle başvurdukları tarifleri paylaştı. Afiyetle…

ŞEF ESEN HÜNAL





Domatesli, burratalı, fesleğenli makarna

Malzemeler

- 400 gr. kısa makarna

- 500 gr. olgun domates

- 3 diş sarımsak

- 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 adet burrata

- 1 avuç taze fesleğen

- 1 çay kaşığı toz şeker

- Tuz

- Taze çekilmiş karabiber

- 1 çay bardağı makarnanın haşlama suyu

Hazırlanışı

Makarnayı bol tuzlu kaynar suda, paket üzerinde belirtilen süreden bir dakika daha az haşlıyorum. Süzmeden önce bir çay bardağı kadar haşlama suyunu ayırıyorum. Bu sırada geniş bir tavada zeytinyağını ısıtıyorum. İnce doğradığım sarımsakları ekleyip yakmadan kısa süre çeviriyorum. Küp doğradığım domatesleri, şekeri, tuzu ve karabiberi ekliyorum. Domatesler suyunu bırakıp hafifçe sos kıvamına gelene kadar orta ateşte 8-10 dakika pişiriyorum. Haşlanan makarnayı doğrudan sosun içerisine alıyorum. Ayırdığım makarna suyunu azar azar ekleyerek 1-2 dakika sosla birlikte çeviriyorum. Son olarak tereyağını ekleyip tavanın altını kapatıyorum. Makarnanın kendi nişastası, domates ve tereyağıyla birleştiğinde parlak ve hafif kremamsı bir sos elde ediyorum. Makarnayı servis tabağına alıyorum. Burratayı elimle iri parçalar halinde üzerine yerleştiriyorum. Bol taze fesleğen ve biraz sızma zeytinyağıyla tamamlıyorum.

ŞEF FIRAT ALKAYA





Trio de terre

Malzemeler

- 1 adet soğan

- Yarım kabak

- 7-8 adet mantar

- 3-4 adet küçük domates

- 2 dilim füme et

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- Süslemek için yenilebilir çiçek

Hazırlanışı

Soğanı enine, kalın halkalar halinde dilimliyorum. Mantarları dörde bölüyor, kabağı ise orta kalınlıkta dilimliyorum. Tavaya bir miktar zeytinyağı alıyorum. Soğan dilimlerini tavaya yerleştirip üzerlerine hafifçe baskı uygulayacak şekilde bir kapak koyuyorum ve her iki yüzünü de güzelce pişiriyorum. Pişen soğanları tavadan alıyorum. Aynı tavada kabak dilimlerini, renklerini kaybetmeyecek şekilde kısa süre pişirip kenara alıyorum. Ardından mantarları aynı tavada soteliyorum. Mantarları tavadan aldıktan sonra domatesleri bütün halde kısa süre pişiriyorum. Füme eti küçük küpler halinde doğrayıp tavada hafifçe kızartıyorum. Pişirdiğim soğan, kabak, mantar ve domatesleri tabağa yerleştiriyorum. Üzerine kızarttığım füme etleri ekliyor, yenilebilir çiçeklerle süsleyerek servis ediyorum.

TARİF GELİŞTİRİCİ SERA SELFATİ





Patatesli börek (Tek kişilik)

Malzemeler

- 1 adet orta boy haşlanmış patates

- 50 gr. rendelenmiş kaşar veya mozzarella peyniri

- Tavayı yağlamak için az zeytinyağı

Hazırlanışı

Önce patatesi iyice haşlıyorum. Çok fazla soğumasını beklemeden bir kase ya da bardağın altı yardımıyla iyice eziyorum. Rendelenmiş peynirin yarısını az yağlı tavaya ekliyorum. Peynir erimeye başlar başlamaz patatesi de tavaya alıyorum. Bir yüzü güzelce kızardığında çevirip kalan peyniri diğer yüzüne ekliyorum. Her iki tarafı da güzelce kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişirmeye devam ediyorum.

ŞEF ÜMİT DERE





Kremalı karnabahar graten

Malzemeler

- 1 küçük karnabahar

- 200 ml. krema

- 1 diş sarımsak

- 80–100 gr. rendelenmiş kaşar

- 20 gr. tereyağı

- Tuz

- Karabiber

- Bir tutam muskat varsa çok yakışır

Hazırlanışı

Karnabaharı küçük çiçeklere ayırıp tuzlu suda 5-6 dakika haşlıyorum. Çok fazla yumuşamamasına dikkat ediyorum. Ardından süzüp fırın kabına alıyorum. Kremayı ezilmiş sarımsak, tuz, karabiber ve muskatla karıştırıp karnabaharların üzerine döküyorum. Tereyağını küçük parçalar halinde üzerine dağıtıyorum. Son olarak kaşarı bolca serpiyorum. 200 derece fırında, üzeri iyice kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişiriyorum ve servise hazır!