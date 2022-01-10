Kadınlar kariyer için toplandı
Enerji sektöründe görev alan kadın çalışanların kariyer gelişimlerine destek olmak için hayata geçirilen “Bi’şey Olmalı” sosyal etki platformunun 300 kadının katılması beklenen programlarının ilk etabı başladı. Akkök Holding’in enerji grup şirketlerinin yürüttükleri Kadın Enerji projesinde Akenerji, SEDAŞ ve Sepaş Enerji’den kadın çalışanlar yer alacak.
Hedeflerinden birinin akdın lider sayısını artırmak olduğu projede ilk olarak uzman psikologlar eşliğindeki yaratıcı drama odaklı psikodrama atölyelerinin ilki gerçekleşti. Katılımcıların on ikişerli gruplara ayrıldığı atölyeler, üçer saat oturumlarla 3 hafta sürecek. Role girme, duyguları tanıma ve cam tavan sendromuna dair çalışmalarla kadınların aralarındaki sinerji ve yaşama dair farkındalığının artırılması amaçlanıyor.
KADIN ÇALIŞANLAR GRUPLAR HALİNDE KATILIYOR
Projenin bir diğer etkinliği olan ve yıl a 6 defa düzenlenecek “Bi’şey Olmalı Buluşmaları” da Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Enerjiden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi ve CFO’su Özlem Ataünal’ın liderliğinde başladı. Kadınların hikayelerini paylaştıkları buluşmalara enerji grubunda görev alan kadın çalışanlar on ikişerli gruplar halinde katılıyor.
Kadın-erkek tüm katılımcılara açık “Talks” etkinliklerinin ilki ise 22 Aralık’ta gerçekleşti. Konuşmacı Murat Yeşildere 3 şirket çalışanlarıyla online etkinlikte bir araya geldi.
2022’nin ikinci yarısında başlayacak mentorluk programında ise holding bünyesinde çalışan yöneticilerden oluşan mentorlar, seçili “mentee”leriyle cam tavan konulu programların yürütücülüğünü üstlenecek.
Video Haberler
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
En Çok Okunan Haberler
- Kimlikte yeni dönem
- Demet Evgar'dan 'Cem Yılmaz' paylaşımı
- Erdoğan'a çok sert sözler
- Artık o iki ürünü marketler satamayacak
- AKP'de dikkat çeken çöküş
- İstanbul için tarih verildi
- Ece Üner'den kötü haber
- Eski Galatasaraylı Falcao, imzayı atıyor!
- Tecrübeli futbolcu maç sırasında kalp krizi geçirdi!
- Üniversite öğrencisi kadının 7. kattan düştüğü iddiası