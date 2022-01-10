Kadınlar kariyer için toplandı

10 Ocak 2022 Pazartesi, 10:45

Hedeflerinden birinin akdın lider sayısını artırmak olduğu projede ilk olarak uzman psikologlar eşliğindeki yaratıcı drama odaklı psikodrama atölyelerinin ilki gerçekleşti. Katılımcıların on ikişerli gruplara ayrıldığı atölyeler, üçer saat oturumlarla 3 hafta sürecek. Role girme, duyguları tanıma ve cam tavan sendromuna dair çalışmalarla kadınların aralarındaki sinerji ve yaşama dair farkındalığının artırılması amaçlanıyor.

KADIN ÇALIŞANLAR GRUPLAR HALİNDE KATILIYOR

Projenin bir diğer etkinliği olan ve yıl a 6 defa düzenlenecek “Bi’şey Olmalı Buluşmaları” da Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Enerjiden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi ve CFO’su Özlem Ataünal’ın liderliğinde başladı. Kadınların hikayelerini paylaştıkları buluşmalara enerji grubunda görev alan kadın çalışanlar on ikişerli gruplar halinde katılıyor.

Kadın-erkek tüm katılımcılara açık “Talks” etkinliklerinin ilki ise 22 Aralık’ta gerçekleşti. Konuşmacı Murat Yeşildere 3 şirket çalışanlarıyla online etkinlikte bir araya geldi.

2022’nin ikinci yarısında başlayacak mentorluk programında ise holding bünyesinde çalışan yöneticilerden oluşan mentorlar, seçili “mentee”leriyle cam tavan konulu programların yürütücülüğünü üstlenecek.