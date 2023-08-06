Kentler için serinlik önlemleri

Yayınlanma: 06.08.2023 - 13:00

Güncelleme: 06.08.2023 - 13:00

Bu yaz hepimiz sıcak hava modeli El Nino ve küresel ısınmanın yükselen etkileri ile beraber kavurucu sıcaklıkları deneyimliyoruz. İnsan bedeninin 40-50 santigrat dereceye kadar yaşamını olağan metobolizma hızında sürdürebileceğini gösteren araştırmalar sonrası kentte yaşayan biri olarak uzun süredir aklımda olan, “Kentleri nasıl soğutabiliriz” sorusu bir kez daha gündemime geldi.

Asfalt ve beton yolun sıcağı ve aynı yolun ağaçlı olması durumundaki sıcaklık farklarını gösteren görseller sosyal medyada giderek yaygınlaşırken kentleri soğutmanın bir başka yolu olan su kütlelerini de yeniden düşünmenin tam zamanı. Su havadan ısıyı emer, buharlaşma ile onu yukarı taşıyarak yerin soğumasına katkıda bulunabilir. Hem kentlerin yüksek sıcaklıklar karşısında direncini arttırmak hem de su ekosistemlerini restore etmek amacıyla kentlerin içinden geçen nehirler, göller veya İstanbul’da olduğu gibi boğazlar yaşamsal öneme sahiptir. Bu konuda küresel ölçekte dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor.

PARİS'TE YÜZMEK ARTIK MÜMKÜN!

Paris, 2024 Olimpiyat Oyunları’na hazırlanırken kentin hafızasında büyük bir önemi olan Sen Nehri’nde 100 yıl sonra ilk kez yüzülebileceği duyuruldu. Kenti neredeyse ikiye bölen ve suyunun kirliliği ile yıllardır konuşulan nehirde 2018 yılından beri 1.6 milyon dolarlık bir bütçe ile kanalizasyon sistemlerinin yeniden yapılandırılması, tutarlı su kalitesi testleri gibi çalışmalarla nehrin restorasyon çalışmaları sürüyor. Önümüzdeki yaz yapılacak olan Olimpiyat Oyunları’nda nehirde triatlon, maraton yüzme ve para-triatlon dahil olmak üzere çeşitli olimpik ve paralimpik etkinliklerin düzenlenmesi tasarlanıyor. Fransa’nın başkentinde 1900 yılında gerçekleşen Olimpiyat Oyunları’nda Sen Nehri’nde yüzme yarışları yapılmış. Ancak sudaki kirlilik nedeniyle 1923 yılında nehirde yüzülmesi yasaklanmış. Sanayi devrimi sonrası yaşanan kirliliğin adım adım mikro bir göstergesi olan Sen Nehri sularının, kalitesindeki iyileşme iklim krizini yoğun bir şekilde deneyimlerken umut verici. Nehrin olimpiyat için kullanılacak kısımlarında yapılan testlerin sonucu yüzde 91 oranında standartlar karşılanıyor. Olimpiyatlardaki yüzme yarışlarının yanı sıra kentin yüzme planının bir parçası olarak 2025 yılından itibaren Parisliler ve kentin konukları Sen'de yer alacak üç yüzme alanında yüzebilecek: Bras Marie, Bras de Grenelle ve Bercy. Evet Sanayi Devrimi sonrası ısınan bir dünyadayız ancak her şeye karşın acil önlemlerin hemen devreye alınmasıyla onarım da mümkün. Minik bir parantez, 26 Temmuz 2024’te Olimpiyat Oyunları’nın açılışı, stadyum yerine Sen Nehri üzerinde yapılacak.

KUTLAMA YÜZÜŞÜ

Unutmadan nehir sağlığının dünya okyanuslarının ve genel küresel çevrenin sağlığı üzerindeki önemini vurgulamak için okyanus savunucusu ve İngiliz dayanıklılık yüzücüsü Lewis Pugh, ABD’nin New York eyaleti ile New Jersey eyaleti arasında sınır teşkil eden 507 kilometrelik Hudson Nehri boyunca 13 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında yüzecek. Pugh’ın Hudson Nehri’ni seçmesinin nedenleri arasında son yıllarda nehir özelinde yapılan çevresel ilerlemeler de etkili. Aynı zamanda bu uzun yüzme serüveni 20 Eylül’de Birleşmiş Milletler’de imzaya açılacak olan Açık Deniz Anlaşması’nı kutlamanın da bir parçası.

KÜRESEL KAYNAMA

Bu arada yeri gelmişken Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antònio Guterres, küresel ısınma çağının sona erdiğini, bunun yerine “küresel kaynama” çağının başladığını söyledi. Küresel kaynama çağının başlangıcında yaşayan bireyler olarak ekosistem restorasyonlarının sırf ağaç dikmekten ya da başka bir deyişle ormanları restore etmekten ibaret olmadığını bilmeliyiz. Ağaç dostlarımız ve orman ekosistemleri yaşamsal ancak suları da es geçmemek lazım.