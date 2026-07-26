Kentte en değerli şey artık ağaç gölgesi

Yaz aylarında sabah yürüyüşlerine çıktığımda kendimi farkında olmadan hep aynı eylemi yaparken buluyorum. Yolumu ağaçların gölgesine çeviriyorum. Kentte o gölgeyi ne kadar bulabilirsem tabii…

Birkaç saniyelik serinlik için kaldırımın diğer tarafına geçmek, yürüyüş temposunu değiştirmek veya gölgede biraz daha uzun kalmak artık yaz mevsiminin en tanıdık alışkanlıklarından. Üstelik yalnız değilim. Avrupa'dan Türkiye'ye kadar milyonlarca insan, aşırı sıcakların etkisiyle artık kentleri gölgeden gölgeye yürüyerek deneyimlemeye çalışıyor.

Bir zamanlar sıradan kabul ettiğimiz ağaç gölgesi, iklim krizinin derinleştiği bir dünyada giderek daha kıymetli bir kamusal değere dönüşüyor. Çünkü gölge yalnızca güneşten korunmak anlamına gelmiyor. Daha yaşanabilir kentler, daha sağlıklı insanlar ve iklim değişikliğine karşı daha dirençli yaşam alanları anlamına da geliyor.

AŞIRI SICAKLAR ARTIK NORMAL

Son yıllarda Avrupa'nın birçok ülkesi tarihin en sıcak yazlarından bazılarını yaşadı. Rekor sıcaklıklar yalnızca termometrelerde değil, gündelik yaşamın içinde de hissediliyor. Öğle saatlerinde boşalan meydanlar, değişen çalışma saatleri, artan sağlık riskleri ve serinleme merkezleri artık iklim krizinin yeni kent manzaralarının bir parçası. Türkiye de bu tablonun dışında değil. Yaz mevsimi uzuyor, sıcak hava dalgaları daha sık ve daha uzun süre etkili oluyor. İklim krizi artık yalnızca geleceğin değil, bugünün kent yaşamını da yeniden biçimlendiriyor.

Ancak kentlerde hissettiğimiz sıcaklık yalnızca hava sıcaklığıyla ilgili değil. Asfalt, beton ve yoğun yapılaşma güneşten aldığı ısıyı depolayarak çevreye geri yayıyor. "Kent ısı adası" olarak adlandırılan bu etki nedeniyle kent merkezleri, çevresindeki kırsal alanlardan daha sıcak olabiliyor. Özellikle gece saatlerinde bu biriken ısı kolayca kaybolmadığı için kentler serinlemekte zorlanıyor. İşte tam bu noktada ağaçlar yalnızca estetik bir unsur değil, doğal birer iklim çözümü.

AĞAÇLAR DOĞAL KLİMA

Bilimsel araştırmalar, ağaç gölgelerinin asfalt ve kaldırım yüzey sıcaklıklarını önemli ölçüde düşürebildiğini gösteriyor. Bunun nedeni yalnızca gölge sağlamaları değil. Ağaçlar, yaprakları aracılığıyla gerçekleştirdikleri evapotranspirasyon süreciyle çevreye nem vererek havanın serinlemesine de katkı sağlıyor.

Başka bir deyişle, bir ağacın altında hissettiğimiz serinlik yalnızca psikolojik değil, ölçülebilen fiziksel bir etki. Görüyoruz ki kentleri serinletmenin yolu yalnızca daha fazla klimadan geçmiyor. Daha fazla ağaç, daha fazla gölge ve doğayla uyumlu kent planlaması da en az teknolojik çözümler kadar önemli. Nitekim dünyanın birçok kentinde yeşil altyapı yatırımları, iklim politikalarının ve yerel yönetimlerin uyum stratejilerinin temel başlıkları arasında yer almaya başladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve son yıllarda yayımlanan çok sayıda bilimsel araştırma, yeşil alanların stres seviyesini azaltabildiğini, hava kalitesini iyileştirdiğini ve insanların fiziksel aktiviteye daha fazla yönelmesini desteklediğini gösteriyor. Tam da bu nedenle bir ağacı yalnızca peyzajın parçası olarak görmek mümkün değil. Bir ağacın gölgesi; halk sağlığı, iklim uyumu, biyolojik çeşitlilik ve yaşam kalitesiyle doğrudan ilişkili. Kent planlamasında doğru seçilip dikilen her ağaç, gelecekte yaşanacak sıcak hava dalgalarına karşı atılmış küçük ama etkili bir adım anlamına geliyor.

BİR AĞACIN GÖLGESİ NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

- 2–8 derece daha serinletiyor

Dünya Kaynakları Enstitüsü (World Resources Institute - WRI) verilerine göre ağaçlar, gölge ve yapraklarından su buharı salmaları sayesinde insanların hissettiği sıcaklığı 2 ila 8 derece arasında azaltabiliyor.

- Doğal klima etkisi yaratıyor.

Ağaçlar yalnızca gölge sağlamıyor. Yaprakları aracılığıyla su buharı salarak (evapotranspirasyon) çevredeki havayı serinletiyor ve kentlerdeki ısı adası etkisinin azaltılmasına katkı sağlıyor.

- Kentleri daha yaşanabilir kılıyor.

Ağaçlar kaldırımların, yolların ve binaların aşırı ısınmasını önlemeye yardımcı olurken açık alanlarda termal konforu da artırıyor.

- Daha fazla ağaç, daha az sıcaklık riski.

WRI'nin aktardığı 2023 tarihli bir modelleme çalışmasına göre Avrupa kentlerinde ağaç örtüsünün kent alanlarının yüzde 30'una çıkarılması, 2015 yılında sıcaklığa bağlı yaşanan ölümlerin yaklaşık yüzde 40'ını önleyebilirdi.