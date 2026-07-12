Kültür Rotası (12 Temmuz 2026)

FESTİVAL, VERONICA SWIFT İLE KAPANIYOR
ABD’li caz vokalisti Veronica Swift, 33. İstanbul Caz Festivali’nin kapanışında 13 Temmuz’da Sultan Park – Swissôtel The Bosphorus’ta müzikseverlerle buluşacak. Cazı rock, blues, opera ve Broadway etkileriyle harmanlayan Swift’e piyanoda Can Çankaya, basta Kağan Yıldız ve davulda Ferit Odman eşlik edecek.
SUEDE, İSTANBUL’A GELİYOR
Britpop’ın öncü gruplarından Suede, “Antidepressants” turnesi kapsamında 17 Temmuz’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Brett Anderson’ın vokaliyle sahnede olacak grup, 90’lı yıllara damga vuran şarkılarının yanı sıra son dönem albümlerinden parçaları da seslendirecek.
THE IMPERIAL RUSSIAN BALLET COMPANY TÜRKİYE TURNESİNE ÇIKIYOR
Dünyanın önde gelen bale topluluklarından The Imperial Russian Ballet Company, dünya turnesi kapsamında Türkiye’de sanatseverlerle buluşacak. Topluluk, Çaykovski’nin ölümsüz eseri Kuğu Gölü balesini 14 Temmuz’da İzmir, 16 Temmuz’da Bursa, 17 Temmuz’da İstanbul ve 18 Temmuz’da Ankara’da sahneleyecek. Gediminas Taranda tarafından kurulan topluluk, klasik Rus bale geleneğini yansıtan yorumuyla izleyicilerin karşısına çıkacak.
JASON DERULO, ÇEŞME’DE KONSER VERECEK
Dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan pop yıldızı Jason Derulo, 19 Temmuz’da Alaçatı’daki Sommer Klein Beach’te sahne alacak. “Talk Dirty”, “Want to Want Me”, “Whatcha Say” ve “Savage Love” gibi hit şarkılarıyla tanınan sanatçı, yaz sezonunun dikkat çeken konserlerinden birinde hayranlarıyla buluşacak.