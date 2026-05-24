Kültür Rotası (24 Mayıs 2026)

GREGORY PORTER HARBİYE’DE

İki Grammy ödüllü caz vokalisti Gregory Porter, 5 Temmuz’da Harbiye Açık Hava Tiyatrosu sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Soul, caz ve gospel türlerini kendine özgü yorumu ve güçlü sesiyle harmanlayan Porter, “Liquid Spirit” ve “Take Me to the Alley” gibi sevilen parçalarını İstanbullu hayranları için seslendirecek.

SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI

Haldun Taner'in başyapıtlarından "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" oyunu 13 ve 14 Haziran’da DasDas’ta tiyatroseverlerle buluşuyor. Türk tiyatrosunun geçirdiği büyük dönüşümü oyun içinde oyun anlayışıyla ele alan “Sersem Kocanın Kurnaz Karısı”, Kadir Çevik yönetimiyle sahneleniyor.

AHMAD RAFİ’DEN ‘AGAİNST TRANSPARENCY’

Shiva Zahed Gallery, Ahmad Rafi’nin “Against Transparency” adlı kişisel sergisini, Shiva Zahed küratörlüğünde ağırlıyor. 5 Temmuz’a kadar sürecek sergi, son 20 yılda üretilen, sanatçının görünürlük, temsil ve imgenin sınırlarına ilişkin güncel küresel söylemleriyle olan derin bağlantısı üzerinden değerlendirilen bir eser grubunu sunuyor.

LONG WEEKEND

1 Sunar: Long Weekend, bu yazın en yeni festival ritüelini başlatıyor! Edis, Büyük Ev Ablukada, Gaye Su Akyol, Nova Norda, Lin Pesto ve daha birçok popüler ismin sahne alacağı +1 Sunar: Long Weekend, 12-13-14 Haziran’da KüçükÇiftlik Park’ta müzikseverlerle buluşacak.