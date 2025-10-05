Kültür Rotası

‘Ağaçlar gibi konuşmak’

Neş’e Erdok, Hüsnü Koldaş, Kemal İskender, Nedret Sekban, Resul Aytemur ve Ahmet Umur Deniz’in eserlerini bir araya getiren “Ağaçlar Gibi Konuşmak” başlıklı grup sergi, Brieflyart Galeri’de sanatseverlerle buluşuyor. Sergide, Neş’e Erdok’un yoğun gerçekçiliği, Hüsnü Koldaş’ın deneysel disiplini, Kemal İskender’in düşünsel omurgası, Nedret Sekban’ın dramatik figürleri, Resul Aytemür’ün kentsel belleği ve Ahmet Umur Deniz’in çağdaş hafıza yorumları kuşaklar arası sessiz diyalogları görünür kılıyor. Küratörlüğünü sanat tarihçi Aslı Bora’nın üstlendiği sergi, 16 Kasım’a kadar görülebilir.

Tamino'dan Türkiye turnesi

Çok katmanlı müziği ve dikkat çeken vokal gücüyle dünya çapında kendine yer edinen Tamino, son albümü “Every Dawn's a Mountain”in sonbahar turnesi kapsamında Epifoni organizasyonuyla 8 Ekim’de İstanbul KüçükÇiftlik Park, 9 Ekim’de Ankara CerModern’de, 10 Ekim’de İzmir Havagazı Fabrikası’nda sevenleriyle buluşacak.

Oktoberfest başladı

“+1 sunar: Oktoberfest” bu yıl da Ekim ayını müzikle karşılıyor. Festivalde Goran Bregovic, Can Bonomo, Mert Demir, Hey! Douglas, Skapova ve Islandman gibi sahnelerin güçlü isimleri müzikseverlerle buluşuyor.

Oyun Atölyesi’nden iddialı oyun: Baba

Oyun Atölyesi’nin yeni sezon oyunu Baba, gerçeğin bulanıklaştığı, zamanın belirsizleştiği bir dünyayı sahneye taşıyor. Florian Zeller’in kaleme aldığı, Molière Ödüllü oyun, demans hastalığı olan bir baba ve kızın dokunaklı öyküsüne odaklanıyor. Kadrosunda usta oyuncu Haluk Bilginer, Özlem Zeynep Dinsel, Ezgi Coşkun, Faruk Barman, Mine Nur Şen, Ufuk Tevge, Ceren Şık, Ezgi Metin, Arkan Mert Atakan ve Berkay Tüfekçi’nin de yer aldığı oyunu yönetmen koltuğunda Muharrem Özcan oturuyor.