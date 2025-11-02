KÜLTÜR ROTASI

36. Ankara Film Festivali’nde ‘Yeni Dalga’ ruhu

13–21 Kasımtarihleri arasında gerçekleşecek 36. Ankara Film Festivali, Fransız Yeni Dalgası’nın ruhunu Ankara’ya taşıyor. Institut français Türkiye destekleriyle hazırlanan “Yaşasın Yeni Dalga” seçkisi, sinemada yaratıcı özgürlüğün, cesaretin ve biçimsel yeniliğin simgesi haline gelen bu akımı, iki filmle yeniden hatırlatıyor: Seçkide, Richard Linklater’ın Cannes’da Altın Palmiye için yarışan son filmi “Yeni Dalga” ve Jean-Luc Godard’ın 1960 tarihli başyapıtı “Serseri Aşıklar” gösterilecek.

İmalat-hane’de yeni sergi

İlk olarak 14. Gwangju Bienali çerçevesinde gösterilen Gyeyeon Park direktör küratörlüğündeki <FFFFIRE> adlı sergi, 4-20 Kasım tarihleri arasında İMALAT-HANE İMÇ Proje Alanı’nda izleyiciyle buluşuyor. Gwangju Bienali sırasında kurumsal merkezin etrafında dönen marjinal bir düğüm olarak bir gerilla uydu sergisi biçiminde ortaya çıkan <FFFFIRE>, KOFICE’in Touring K-Arts programı kapsamındaki bu ikinci edisyonu ile Gwangju’daki jesti dönüştürmeyi amaçlıyor.

Fora!

Aile bağlarını, kuşak çatışmasını ve bireylerin kendilerini bulma çabasını mizahi ve dokunaklı bir dille ele alan Fora, 29.İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında sahnede. Hikmet Hükümeoğlu’nun kaleme aldığı, Mert Öner’in yönettiği; kadrosunda Şerif Erol, Şenay Gürler, Kubilay Aka, Şükran Ovalı, Aslı İnandık ve Eray Karadeniz’i buluşturan oyun, 4 Kasım’da Paribu Art’da.

Test 1-2-3: Harun Tekin sahnede

mor ve ötesi’nin solisti Harun Tekin, yeni solo projesi Test 1-2-3’ün lansman konseri ile 9 Kasım Pazar akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor. İki bölümden oluşan gösteride Tekin’e bazı parçalarda iki multi-enstrümantalist müzisyen eşlik ediyor ve Tekin’in müzikal yolculuğuna eşlik ediyor.