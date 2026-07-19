Kültür Rotası

PİNK MARTİNİ İSTANBUL’A GELİYOR

Pink Martini, 22 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Altın ve platin plak kazanan grup, 20'den fazla dilde seslendirdiği şarkılarının yanı sıra repertuvarında "Üsküdar’a Gider İken" ve "Aşkım Bahardı" gibi Türkçe eserlere de yer veriyor. Storm Large'ın sahne performansı ve son EP'leri “Bella Ciao”dan parçaların da yer alacağı konser, grubun Türkiye'deki hayranlarını bir araya getirecek.





BİR BABA HAMLET

Sebastian Seidel'in kaleme aldığı, Yücel Erten'in Türkçeye çevirdiği ve Baba Sahne tarafından sahnelenen "Bir Baba Hamlet", 27 Temmuz'da Kadıköy Selamiçeşme Parkı'nda tiyatroseverlerle buluşacak. Şevket Çoruh ile İlker Ayrık'ı aynı sahnede buluşturan oyun, tiyatro yapma tutkusunu mizahi bir dille ele alırken bu toprakların tiyatro geleneğine de göndermelerde bulunuyor.

100 YILLIK ROTA: KARADENİZ VAPURU

Cumhuriyet'in dünyaya açılan ilk kültürel projelerinden Karadeniz Vapuru'nun 100. yılı, Türkiye İş Bankası Müzesi'nde açılan "Karadeniz Vapuru 100 Yaşında" sergisiyle kutlanıyor. 30 Ağustos’a kadar Eminönü'ndeki müzede ziyaret edilebilecek sergi, 1926 yılında Türkiye'nin sanatını, kültürünü ve üretim gücünü Avrupa limanlarına taşıyan tarihi yolculuğu gündeme taşıyor.

DEREKÖY’DE İKİ SERGİ BİR ARADA

Bodrum’da yer alan 184 Dereköy, bu ay iki sergiye eş zamanlı olarak ev sahipliği yapıyor. Gerçek ile düş arasında şiirsel bir yolculuk sunan Gözde Aylis Çiçek'in "Bir Yaz Rüyası" heykel sergisi ve Atilla Atala'nın çocukluktan toplumsal eleştiriye uzanan metaforik anlatısıyla "Kırmızı Kayık" fotoğraf sergisi, ağustos ortasına kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.



