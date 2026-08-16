KÜLTÜR ROTASI

ARTER ARKA BAHÇE’DE MÜZİK DOLU AKŞAMLAR

Arter’in “Cuma Akşamı Arter’de” programı, ağustos ayında müzikseverleri ücretsiz konserlerle buluşturuyor. 21 Ağustos’ta Dolapdere Noise Orchestra, “Neşeli Bir Akşam” konseriyle; 28 Ağustos’ta ise Tayfa Tatavla, “Eski Tatavla’yı Anımsamak” dinletisiyle Arter’in Arka Bahçe’sinde sahnede olacak. Konserler, İstanbul’un farklı dönemlerine uzanan müziklerle dinleyicilere ücretsiz bir yaz akşamı deneyimi sunacak.





ANYMA İSTANBUL’A GELİYOR

Elektronik müzik ve görsel sanatı teknolojiyle buluşturan Anyma, 2026 ÆDEN Dünya Turnesi kapsamında 12 Eylül’de İstanbul’da sahnede olacak. Ataköy Marina Arena’daki gecede Anyma’ya Kevin de Vries, Stephan Bodzin (LIVE), Dimitri Vangelis & Wyman ve Henri Bergmann eşlik edecek. Etkinlikte yerel destek sanatçısı ise Gaia Ekho olacak.





ÖZER KABAŞ SERGİSİ SALT BEYOĞLU’NDA

Salt’ın yeni sergisi “Denizaşırı: Özer Kabaş ve Zamanları”, sanatçı, eğitimci ve yazar Özer Kabaş’ın 1960’lardan 1990’lara uzanan üretimini mercek altına alıyor. Kabaş’ın sanat anlayışı ve Türkiye’nin kültür ortamına katkılarına kapsamlı bir bakış sunan sergi, 16 Eylül'den itibaren Salt Beyoğlu’nda ziyaret edilebilir.





‘BABA’ MUĞLA’DA SAHNELENECEK

Oyun Atölyesi’nin, Florian Zeller imzalı ve Molière Ödüllü oyunu “Baba”, 5 Eylül’de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM Salonu’nda sahnelenecek. Yönetmenliğini Muharrem Özcan’ın üstlendiği oyunda Haluk Bilginer’in yanı sıra Özlem Zeynep Dinsel, Ezgi Coşkun ve Faruk Barman’ın da aralarında bulunduğu güçlü bir oyuncu kadrosu yer alıyor. Demans hastası bir babanın hafıza kaybı sürecini merkeze alan oyun, gerçeğin ve zamanın bulanıklaştığı bir dünyayı sahneye taşıyor.





FAZIL SAY JAZZ QUİNTET HARBİYE’DE

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın caz projesi “Say Plays Jazz on Tour with Škoda”, 2 ve 3 Eylül’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşacak. Say’a Ezgi Alaş, Aslıhan And, Serdar Barçın ve Ferit Odman eşlik edecek.



