Kültür Rotası

ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı, kentin farklı noktalarında düzenlenecek ücretsiz konser ve etkinliklerle kutlanıyor. Gün boyunca sürecek programlarda Athena, Yeni Türkü, Emre Altuğ, Melek Mosso ve farklı sanatçılar bayram coşkusunu müzikseverlerle paylaşacak. Kalamış Atatürk Parkı, Müze Gazhane ve kentin çeşitli meydanlarında gerçekleşecek konserler, İstanbullulara açık ve ücretsiz olacak. Zafer Bayramımızın 104. yılı kutlu olsun.





LONDRA’NIN YILDIZLARI BODRUM KALESİ’NDE

Londra’daki Royal Opera House’un seçkin müzisyenlerinden oluşan Covent Garden Sinfonietta, 4 ve 5 Eylül’de Türkiye’deki ilk konserlerini Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’nde verecek. Maestro Philippe Chizhevsky yönetimindeki orkestraya piyanist Adam Gutseriev ve çellist Dali Gutserieva solist olarak eşlik edecek. Programında Strauss’un “Burleske”si ile Çaykovski’nin “Rokoko Varyasyonları” gibi klasik müziğin öne çıkan eserleri seslendirilecek.





MİLES KANE, ROCK’N PARK SAHNESİNDE

İngiliz rock sahnesinin dikkat çeken isimlerinden Miles Kane, 12–13 Eylül tarihlerinde Life Park’ta düzenlenecek Rock’n Park İstanbul kapsamında müzikseverlerle buluşacak. Festivalde Kane’in yanı sıra mor ve ötesi, Vega, Koray Candemir ve Den Ze de festival sahnesinde olacak. Festival, gün boyu sürecek aktiviteler ve deneyim alanlarıyla birlikte katılımcılara doğayla iç içe bir atmosfer sunacak.





BEYOĞLU SİNEMASI’NDA ÜCRETSİZ GÖSTERİMLER

İBB Beyoğlu Sineması, eylül ayında ödüllü Türk filmleri ve çocuk yapımlarından oluşan seçkiyi ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşturacak. 6. SinemAda Seçkisi kapsamında “Tavşan İmparatorluğu”, “Sarı Zarflar” gibi filmlerin yanı sıra çeşitli kısa filmler gösterilecek. Çocuk Matinesi’nde ise “Marakuda Taş Devri Efsanesi”, “Yürüyen Şato” gibi yapımlar izleyiciyle buluşacak; ücretsiz bilet ve program bilgilerine İBB Beyoğlu Sineması’nın sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.



