KÜLTÜR ROTASI

HAYKO CEPKİN ‘ELECTRIC’ İLE TÜRKİYE TURNESİNDE

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Hayko Cepkin, yeni projesi “ELECTRIC” ile Türkiye turnesine çıkıyor. Yüksek tempolu müzik, güçlü gitarlar, ışık ve görsel tasarımlarla hazırlanan “ELECTRIC” ile sanatçı; Bursa, İzmir, Antalya, Samsun, Adana ve Gaziantep’in ardından turnenin finalini 24 Ekim’de İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta yapacak.





‘AYNI MAVİNİN ALTINDA’ İSTANBUL MODERN’DE

İstanbul Modern’in 10. koleksiyon sergisi “Aynı Mavinin Altında” sanatseverlerle buluştu. Sergide, 1940’lardan günümüze Türkiye’de modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü yansıtan 119 sanatçının 230 eseri yer alıyor. Çelenk Bafra ve Deniz Pehlivaner’in küratörlüğünü üstlendiği sergide, 43 eser ilk kez izleyici karşısına çıkıyor.





FARİS ISHAQ, JASAD TURNESİYLE ARTER’DE

Filistinli müzisyen Faris Ishaq, yeni albümü “JASAD” için çıktığı turnenin ilk konserini 13 Eylül’de Arter’de verecek. Arapça’da “beden” anlamına gelen “JASAD”, yaklaşık 5 bin yıllık geçmişe sahip ney enstrümanını çağdaş ve bağımsız bir akustik ses manzarası olarak yeniden yorumluyor.





CONTEMPORARY ISTANBUL’UN 21. EDİSYONU 23 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Contemporary Istanbul’un 21. edisyonu, 23-27 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul’da düzenlenecek. 16 ülkeden 70 galeriyi bir araya getirecek fuarda, 22 galeri ilk kez yer alacak. “Focus: Asia” bölümüyle Asya sanat sahnelerine odaklanacak etkinlikte; mekâna özgü yerleştirmeler, büyük ölçekli heykeller, interaktif çalışmalar ve dijital sanat projeleri de ziyaretçilerle buluşacak. Fuar kapsamında Jaume Plensa, Chisato Matsumoto ve A.A. Murakami gibi uluslararası sanatçıların yanı sıra Türkiye’den sanatçıların özel projeleri de sergilenecek.