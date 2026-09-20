KÜLTÜR ROTASI

“THE BODYGUARD” İLK KEZ İSTANBUL’DA

Uluslararası ödüllü hit müzikal “The Bodyguard”, ilk kez İstanbul’a geliyor. 15, 18, 19 ve 20 Eylül’de Zorlu PSM’de izleyiciyle buluşacak. Eski gizli servis ajanı Frank Farmer ile süperstar Rachel Marron’ın aşk ve tehlike arasında gelişen hikâyesini anlatan gösteri, uluslararası kadrosuyla sahnelenecek. Müzikal, “I Will Always Love You”, “I Wanna Dance With Somebody” ve “I Have Nothing” gibi Whitney Houston’ın unutulmaz şarkılarını canlı performanslarla sahneye taşıyor.

FRANK BOWLİNG: YARATIM VE YIKIM

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Alistair Hicks küratörlüğündeki “Frank Bowling: Yaratım ve Yıkım, Francis Bacon ve Victor Willing Müdahalesiyle” sanarseverlerle buluşturuyor. Frank Bowling’in 60 yılı aşan sanat üretimini Francis Bacon ve Victor Willing’in eserleriyle bir araya getiren ve Bowling’in ilk kez sergilenecek çalışmalarının da yer aldığı sergi, üç sanatçının farklı yaklaşımları üzerinden resmin değişen olanaklarına odaklanıyor.





KONSTANTİNOS ARGİROS ANKARA’DA

Yunan müziğinin sevilen sanatçısı Konstantinos Argiros, 4 Kasım’da Congresium Ankara’da sahnede olacak. Geleneksel laïko müziğini çağdaş pop sound’larıyla buluşturan Argiros, güçlü vokali ve enerjik performansıyla Ankaralı müzikseverlerle buluşacak.





‘DÜNYANIN HALLERİ’ SERGİSİ METROHAN’DA

Beyoğlu’nun tarihi yapılarından Metrohan, Türk resminin önemli figüratif ressamlarından İbrahim Örs’ün “Dünyanın Halleri” sergisine ev sahipliği yapıyor. Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencisi ve asistanı olan Örs’ün farklı dönemlerden eserlerinin yer aldığı sergide; insan, doğa, hayvanlar ve gündelik yaşamdan figürler sanatçının kendine özgü ritim, tekrar, kıvrımlı biçim ve deformasyon anlayışıyla ele alınıyor.



