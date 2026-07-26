Kültür Rotası (26 Temmuz 2026)

‘ATAXIA: MENTAL RESTORATION’ SERGİSİ URLA DAM'DA

Mansur Tansu'nun yeni kişisel sergisi "ATAXIA: Mental Restoration", Ayşegül Sarıgül küratörlüğünde Urla DAM'da sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçının 2025 yılında yaşadığı ataksi (sinir sistemindeki koordinasyon bozukluğu) sürecinden ilham alan sergide ataksi, çizgiler, geometrik formlar ve hareket duygusu üzerinden yorumlanırken resim, ses ve mekân ilişkisini ele alan 21 eser izleyiciyle buluşuyor. Sergi, 27 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

‘ADAMLAR’, AĞUSTOS'TA İZMİR'DE

Alternatif rock müziğin sevilen topluluklarından ‘Adamlar’, 13 Ağustos'ta İzmir'de hayranlarıyla buluşacak. Kendine özgü tarzı ve güçlü sahne performansıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan grup, sevilen şarkılarından oluşan repertuvarını İzmirli müzikseverler için seslendirecek.

CEM ADRIAN VE ERDAL ERZİNCAN, ALTINOLUK'TA AYNI SAHNEYİ PAYLAŞACAK

Farklı müzikal yaklaşımlarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan iki sanatçı Cem Adrian ve Erdal Erzincan, sevilen eserlerinden oluşan özel repertuvarlarıyla aynı sahnede buluşacak. 9 Ağustos akşamı Altınoluk Amfi Tiyatro'da düzenlenecek konserin biletleri satışta.

NİLÜFER’DEN ‘SENFONİK GECELER’

Türk pop müziğinin usta yorumcularından Nilüfer, "Nilüfer Senfonik Geceler" projesiyle 15 Eylül’de İzmir Kültürpark Hava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşacak. Sanatçının hafızalara kazınan şarkıları, uluslararası başarılarıyla tanınan şef Hakan Şensoy yönetimindeki orkestra eşliğinde senfonik düzenlemelerle yeniden yaşam bulacak.