Kültür Rotası (27 Eylül 2026)

GÖNÜL İŞİ

Galerist, 25. kuruluş yılını “Gönül İşi” sergisiyle kutluyor. 50’ye yakın sanatçının eserlerini bir araya getiren sergi, galerinin 2001’den bugüne uzanan sanat yolculuğuna odaklanıyor. 7 Kasım’a dek Galerist’in Beyoğlu’ndaki mekânında görülebilecek sergide geçmiş yapıtların yanı sıra sergi için üretilen çalışmalar da yer alıyor.

‘KLASİK Mİ DEDİNİZ?’

Şef Cem Mansur yönetimindeki Gedik Filarmoni Orkestrası, yeni sezonun ilk konserinde “Klasik mi dediniz?” başlığıyla farklı dönemlerin müzikal anlayışlarını 14 Ekim’de Süreyya Operası’nda dinleyiciyle buluşturacak. Programda Meriç Artaç’ın Ouverture to the Sun, Mozart’ın 21. Piyano Konçertosu ve Prokofiev’in Klasik Senfonisi yer alırken, Mozart’ın eserini piyanist Eliso Bolkvadze yorumlayacak.

ERIC CHRISTIAN İLK KEZ İSTANBUL’DA

Piyanist ve besteci Eric Christian, klasik müziği modern ve sinematik bir anlatımla buluşturduğu besteleriyle ilk kez İstanbul’da sahnede olacak. Avrupa müziği ile New York ruhunu harmanlayan Christian, 1 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde kendi bestelerinden oluşan repertuvarını seslendirecek.

İKİ USTANIN HAYALİ BULUŞMASI: DÜŞ PAYI

Tiyatro Hayali, Sait Faik Abasıyanık ve Orhan Kemal’i hayali bir karşılaşmada buluşturan “Düş Payı” oyunuyla seyirci karşısına çıkıyor. Edebiyat ile sinemayı, gerçek ile kurmacayı buluşturan oyun; özgürlük, sevgi, umut ve daha iyi bir dünya arayışını mizahi bir dille sahneye taşıyor.