Kültür Rotası (6 Eylül 2026)

‘YASAK MÜZİKAL’ DASDAS’TA

DasDas Akademi mezuniyet oyunu “Yasak Müzikal”, distopik bir kasabada yasaklarla mücadele eden iki gencin aşkını mizahi bir dille sahneye taşıyor. Esnaf ve yoksulların yasaklarla mücadelesini grotesk ve eğlenceli bir anlatımla ele alan oyun, izleyiciye güldürürken düşündüren bir hikâye sunuyor. “Yasak Müzikal”, 26 Eylül’de DasDas’ta seyirciyle buluşacak.

DORIAN GRAY’İN PORTRESİ PRÖMİYER YAPACAK

Mehmet Birkiye’nin yönettiği Zorlu PSM prodüksiyonu “Dorian Gray’in Portresi”, prömiyerini 30. İstanbul Tiyatro Festivali’nin kapanış gösterisi olarak 3 Aralık’ta gerçekleştirecek. Kerem Kurdoğlu ve Mehmet Birkiye’nin Oscar Wilde’ın klasik eserinden sahneye uyarladığı oyun, güzellik, gençlik, haz, ahlak ve kötülük kavramlarını ele alıyor. Salih Bademci, Engin Hepileri ve Yiğit Sertdemir’in rol aldığı yapım, festivalin ardından sezon boyunca Zorlu PSM’de sahnelenecek.

ŞEBNEM FERAH HAYRANLARIYLA BULUŞUYOR

Türk rock müziğinin en güçlü kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah, eylül ayında iki özel konserle hayranlarıyla buluşacak. Sanatçı, 18 Eylül’de İzmir Arena’da, 24 Eylül’de ise İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta sahnede olacak. Ferah, sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

İSTANBUL ULUSLARARASI ODA MÜZİĞİ FESTİVALİ BAŞLIYOR

6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, bugün kapılarını açıyor. 24 Eylül’e kadar sürecek festival, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda sanatseverlerle buluşacak. Nil Kocamangil’in genel sanat yönetmenliğinde düzenlenen festival, uluslararası yıldızların yanı sıra Türkiye’nin genç ve başarılı müzisyenlerini konser, söyleşi ve masterclass programlarında bir araya getiriyor. Festivalin kapanışında ise dünyaca ünlü oda müziği topluluğu Alliage Quintett sahne alacak.