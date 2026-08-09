Kültür Rotası (9 Ağustos 2026)

REDD’DEN ANTALYA’DA KONSER

Türk rock müziğinin önde gelen gruplarından Redd, 14 Ağustos’ta Holly Stone Performance Hall’de Antalyalı dinleyicileriyle buluşacak. Grup, sevilen şarkılarıyla sahnede olacak.

K-POP RÜZGÂRI İSTANBUL FESTİVALİ’NDE

K-Pop’un sevilen isimlerinden Kwon Eun-bi ve ATEEZ, 14 Ağustos’ta İstanbul Festivali kapsamında sahnede olacak. Solo kariyerinde “Door”, “Glitch” ve “Underwater” gibi hitlerle öne çıkan Kwon Eunbi’nin ardından, İstanbul’da ilk kez konser verecek ATEEZ, yüksek enerjili performansı ve etkileyici sahne şovuyla festival izleyicisiyle buluşacak.

AKBANK SANAT’TAN YENİ SİNEMA SERİSİ

Akbank Sanat, “Okuma & İzleme Buluşmaları” kapsamında “Hikâyelerle Yüzleşmek: Sinemada Kırılma Noktaları” etkinlik serisini başlatıyor. Ağustos ve Eylül ayında Postane İstanbul’da düzenlenecek programda Köpek Dişi, İlgi Alanı ve Oslo, 31 Ağustos filmlerinin gösterimlerinin ardından Dr. Cahide Ezgi Yıldız ile yazar Ezgi Emel’in katılımıyla söyleşiler gerçekleştirilecek.

‘IF: HAYALİ ARKADAŞLAR’ YAPI KREDİ BOMONTİADA’DA

Yapı Kredi bomontiada, TV+ Açık Hava Sinema Geceleri kapsamında 11 Ağustos’ta IF (Hayali Arkadaşlar) filmini sinemaseverlerle buluşturacak. John Krasinski’nin yazıp yönettiği, Ryan Reynolds ve Cailey Fleming’in başrollerini paylaştığı film, saat 21.00’de Avlu’da gösterilecek. TV+ Açık Hava Sinema Geceleri, 8 Eylül’e kadar her salı akşamı devam edecek.

BÜLENT ORTAÇGİL VE BİRSEN TEZER HABİTAT SAHNESİ’NDE

Wonder İstanbul organizasyonu ve Hilltown Küçükyalı ev sahipliğinde düzenlenen HABITAT Art • Music • Live kapsamında, Bülent Ortaçgil ile Birsen Tezer 21 Ağustos’ta Habitat Sahnesi’nde konser verecek. İki sanatçı, sevilen şarkılarını aynı sahnede seslendirecek.