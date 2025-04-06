Kürekte kadınların yükselişi...

Yayınlanma: 06.04.2025 - 10:00

Güncelleme: 06.04.2025 - 10:00

Son yıllarda çevrenizde kürek sporunu yapmaya başlayan arkadaşlarınız oldu mu? Özellikle kadın arkadaşlarınız arasında sayıları gittikçe artıyor olabilir. En azından İstanbul’da yaşıyorsanız Haliç’te, Küçükçekmece’de, Büyükçekmece’de, Kalamış ya da Caddebostan’da kürek çeken sporcuları görmüş olabilirsiniz. Özellikle İstanbul’da ilginin gittikçe arttığı bir spor türü kürek. Aslında bu şaşırtıcı değil. Avrupa’ya baktığınızda gelenek olduğu üzere çok fazla denizle çevrili olmayan ülkelerde bile nehirlerde kürek çeken insanlar vardır. Şaşırtıcı olan, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede, İstanbul’da ise Haliç gibi bir deniz girintisi olan, suyla birlikte yaşayan bir kentte bu ilginin son beş yılda artmış olması. Fizyolojik olarak da sayısız yararı olan, Olimpiyatlar’ın da en eski sporları arasında yer alan küreği biraz daha yakından tanıyalım.

İstanbul’un iki yakasından, Avrupa’da Haliç Kürek Kulübü’nün kurucusu Fırat Fırat ve Anadolu’da Kalamış Kürek Kulübü’nün temellerini atan isimlerden Barış Altunok ile ilginin gitgide arttığı bu sporu konuştuk.

PANDEMİYLE ARTAN İLGİ

* Kürek sporuna ilginin artışı nasıl ve ne zaman oldu?

Fırat Fırat: 2010 yılında Dünya Kürek Şampiyonası İstanbul’da yapıldı. O sırada deniz küreği tekneleri alınmak zorunda kalındı. Tekneler federasyon tarafından alındıktan sonra kullanım amaçlı olarak antrenörlere verildi. 2015’te antrenörlerin kurduğu kulüplerle ufak ufak tabana yayılmaya başladı. İki üç kulüptük sadece biz 2015’te. 2020’de pandemi patlayınca insanlar kapalı alanlardan çıkıp dışarıda hangi sporları yapabiliriz eğilimine girdiler. 2015’ten 2020’ye kadar büyüme yüzde 10’ken, pandemi ile birlikte yüzde 400-500’lere çıktı. Şu anda 100’e yakın kulüp var. Büyüme çok hızlı oldu.

Barış Altunok: Türkiye’de kürek sporu 2010’lara kadar ağırlıklı olarak profesyonel sporcuların küçük yaşta başlayıp ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlandığı bir alan olarak biliniyordu. Pandemi süreciyle birlikte bu ilgi hızla arttı. İnsanlar kapalı alanlardan uzaklaşıp açık havada spor yapmanın hem sağlık açısından daha güvenli hem de zihinsel olarak rahatlatıcı olduğunu fark etti. Yanı sıra, doğası gereği dayanışma ve takım ruhunu güçlendiren bir spor olduğu için bir kez deneyimleyen kişiler genellikle çevrelerindeki insanları da bu spora teşvik ediyor. Bu sayede kürek giderek daha geniş bir kitleye ulaşan bir spor dalı haline geldi.

YARARLARI ÇOK...

* İnsanlar niye kürek sporuna yönelmeli sizce?

Barış Altunok: Kürek sporu fiziksel gücü ve dayanıklılığı artırırken aynı zamanda zihinsel rahatlama sağlayan eşsiz bir spor. Kürekle ilk kez tanışan insanların bizimle paylaştıkları en yaygın yorum şehrin karmaşasından uzaklaşıp denizin üzerinde kürek çekerken hissettikleri huzur oluyor. Ayrıca kürek harika bir kardiyo egzersizidir ve tüm vücudu çalıştırarak kas dengesini geliştirir. Açık havada doğayla iç içe ve güzel manzaralar eşliğinde yapılan bu spor yalnızca fiziksel sağlık için değil mental sağlık için de oldukça faydalıdır.

Fırat Fırat: Bir aile havası var burada, sadece geleyim kürek çekeyim değil. Kürek çekip kondisyonunu düzeltmek isteyen de var, özellikle dikleşmeyle alakalı olarak doktorlar bize çok gönderirler, skolyoza çok fazla yardımcı bir spordur. Çocuklarını getirenler var. Yarışmak isteyen var...

* Neleri daha iyi yapabilmek isterdiniz?

Fırat Fırat: Biz tesisleşemiyoruz. Yapılabilecek en güzel şey: Tesisleşme imkânı. Su kenarları çok kıymetli bizde. Orada yer edinemiyoruz. Kalkıp bana Büyükçekmece’de veya açık denizde yer verirsen işime yaramaz. Çünkü orada antrenman yapamam ben. Benim için hep kapalı bir alan gerekiyor. Haliç inanılmaz bir ideal bir yer branş için. Olimpik teknelerin tanesi 20 bin Avro. O imkânlar sağlanırsa devlet tarafından, her şey çok başka olur. Çünkü gerçekten çok fazla bu sporu yapabilecek çocuk var. Buraya 100 metrekare daha verilse, bir yatakhane koysan kamp yapacaksın çocuklara mesela, şimdi yapamıyorsun onu. Üstüne biz yarışa gideceğiz, ailelerden destek alıyoruz ki oradaki otelleri para verebilelim. Çünkü mücadeleci, ciddi takımlar var. O imkânlar olmayınca büyüme kaplumbağa hızıyla gidiyor. Ama hakikaten gayret ediyoruz, çalışıyoruz.

Barış Altunok: Yeni kurulacak kürek kulüplerinin en büyük sorunlarından biri uygun bir alan bulmak ve gerekli izinleri alabilmek. Kürek sporu suya bağımlı bir spor olduğu için belirli bölgelerde faaliyet göstermek gerekiyor ancak bu alanları temin etmek ve resmi izin süreçlerini tamamlamak oldukça zorlayıcı olabiliyor. Belediyelerin ve ilgili kurumların bu konuda daha fazla destek sağlaması, hem mevcut kulüplerin gelişimi hem de yeni kulüplerin kurulabilmesi açısından büyük bir fark yaratacaktır.

‘BAĞLILIKLARI ÇOK YÜKSEK’

* Kürek sporuna kadınlar erkeklerden daha mı fazla ilgi gösteriyor? Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Barış Altunok: Evet, gözlemlerimiz de bunu doğruluyor; şu an kulübümüzün yaklaşık yüzde 65’i kadın üyelerden oluşuyor. Kürek sporu tüm vücudu dengeli şekilde çalıştıran ve aynı zamanda zihinsel rahatlama sağlayan bir spor olduğu için kadınlar tarafından ilgiyle karşılanıyor. Ayrıca disiplin ve dayanıklılık gerektirdiğinden, kadın sporcuların bu spora daha bağlı ve istikrarlı olduklarını gözlemliyoruz.

Fırat Fırat: Kadınların sürekliliği daha fazla, vazgeçmeleri daha az. Kadınların oranı şu an yüzde 80. Kadınların geliş amacıyla erkeklerin geliş amacı da daha farklı. Kadınların istediği huzur içinde sporlarını yapmak. Aralarından çıkaracağımız sporcular olacak. Bağlılıkları daha fazla. Bekleyip, sabredip sonucu görmeleri daha yoğun. Erkeklerde o minimal.

‘HEDEF YAŞAMIN PARÇASI HALİNE GETİRMEK’

* Kalamış Kürek Kulübü’nün vizyonu ve amacı ne?

Barış Altunok: Kalamış Kürek Kulübü olarak her yaştan bireyin kürek sporuyla tanışmasını ve bu sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmesini hedefliyoruz. Amacımız, kürek sporunu daha geniş kitlelere ulaştırarak toplumda sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzını teşvik etmek. Uzman kadromuz ve yüksek kaliteli ekipmanlarımızla hem amatör hem de profesyonel sporcuların ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyoruz. Uzun vadede, profesyonel sporcular yetiştirerek ulusal ve uluslararası arenada başarılar elde etmek de hedeflerimiz arasında.

‘MİLLİ TAKIMA SPORCU GÖNDEREBİLMEK’

* Haliç Kürek Kulübü olarak koyduğunuz hedefler neler?

Fırat Fırat: Olimpik branşta milli takıma sporcu gönderebilmek. İlk önce burada yetişsin, Galatasaray Fenerbahçe’ye gönderelim, sorun yok. O çocuk yetişsin yeter ki. Çünkü orada milli takıma ulaşma hızı daha fazla. Kim ne derse desin gerçek olan bu çünkü. İlk hedef gerçekten oralara sporcu gönderebilmek. Çocuklar şimdi filizleniyor, büyüyorlar. Her sene katederek gidiyoruz. Her sene olimpik teknede yarışacak olan çocuk sayısı üçtü mesela bu sene 15 oldu böyle taban oluştu bütün haftanın altı günü gelebilen çocuklar.