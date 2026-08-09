Mavinin altında ‘anka kuşu’

Milli serbest dalışçı Fatma Uruk, temmuz ayında Mısır’daki CMAS Dünya Kupası’nda katıldığı dört branşın tamamında derece elde eden tek sporcu olmasıyla birlikte genel klasmanda da şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarı elde etti.

Şampiyon sporcuyla sualtındaki 20 yıllık yolculuğunu konuştuk.

Uruk, düşünmenin dahi oksijen tükettiği metrelerde “derinlik sarhoşluğuna yakalanmamanın” sırrından, yazarak sağladığı özel konsantrasyon metoduna, ODTÜ’de seçtiği spor felsefesi derslerinden yaşadığı tüm krizlerin ardından küllerinden yeniden doğma becerisine ve kendine verdiği sözlere kadar sualtına dalmanın inceliklerini anlattı.

‘SONUÇ SÜRPRİZ DEĞİL’

Mısır'da elde ettiğiniz dereceler yarıştığınız tüm branşlarda elde ettiğiniz dereceler olması açısından tekti. Dünya Kupası için nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz? Böyle bir başarı geleceğini hissediyor muydunuz o süreçte?

Kara, deniz ve havuz antrenmanlarını içeren bir sürecimiz var. Birkaç dakika süren performanslar için aylarca çalışıyoruz ve bu çalışmalar sadece dalış antrenmanlarından oluşmuyor. Bir yüzücü kadar teknik çalışıyorum. Aynı şiddette olmasa da güreş, tekvando sporcusu gibi kuvvet antrenmanı yapıyorum. Kardiyo, aerobik kapasite, iyi bir dalışın da temelini oluşturuyor. Ben sadece farklı olarak apnea -yani nefes tutma- ve denizde dalış antrenmanları da yapmak zorundayım. Dünya kupasına da böyle hazırlandım.

İBB Spor’a transfer olmamla birlikte düzenli antrenman yapabileceğim sisteme ve tesis imkânlarına kavuşmam, sezon başında bana da koçuma da daha cesur hedefler koyma cesareti verdi. Hedeflerimiz kısa vadede belli branşlarda daha hızlı yol kat etmek ama uzun vadede her alanda çalışmaya devam ederek hem havuz hem deniz branşlarının tamamında derece alabilen bir sporcu olmak. Yani sonuç sürpriz değil. Sadece beklediğimizden erken geldi.

‘YAZARAK KONSANTRASYON’

“Derinlerde bilinçli bir şekilde düşünmek bile oksijen tüketir” denir. Siz 60-70 metre derinlere inip gözlerinizi kapattığınızda zihninizdeki iç ses tamamen susuyor mu? O anları yönetmek için nasıl zihinsel ve fiziksel çaba sarf ediyorsunuz?

Evet, düşünmek su altında performansımızı olumsuz etkiliyor çünkü vücutta en çok oksijen tüketen kaslarımız değil, beyin. Bu nedenle serbest dalışçılar olarak performans anında sadece olumsuz düşünceleri değil, tüm düşünceleri zihnimizden uzaklaştırmamız gerekiyor. Bu üst seviye bir konsantrasyon gerektiriyor.

Yarışma gününde bu konsantrasyonu yazarak sağlıyorum. Yazmak bilişsel, duyusal, motor sistemleri birlikte çalıştırıyor ve dikkatimin dağılmasını önlüyor. Sadece müzik dinlemek dikkatimi dağıtabiliyor örneğin veya sadece basit egzersizler yapmak dış dünyayla etkileşimimi kesmeme yetmiyor. Ama yazmak üç alanı da blokladığı için işe yarıyor. Günün programını, pozitif anılarımı yazıyorum genelde.

Performanstan hemen önce sudayken ise klasik koşullanma, rutinler, telkinler gibi yöntemlerden destek alıyorum. İyi bir günümde isem son birkaç dakikada yanımda top patlasa duymayacak seviyeye gelebilirim. Ama her zaman aynı olmuyor tabii ki.

Olumsuz düşünceleri uzaklaştırmak daha kolay. Serbest dalış bize zihnimizin “yapamazsın” dediği her şeyin bir illüzyondan ibaret olduğunu her seferinde o kadar iyi ispatlıyor ki ek bir şeye ihtiyaç duymuyorum. Yapamam dediğiniz her şeyi yapabildiğinizi yaşayarak öğreniyorsunuz zaten. Geriye sadece o performanstan keyif almak kalıyor. Antrenmanda da yarışmalarda da pozitif göründüğüm söylenir. İyimser olmak da işimi kolaylaştırıyor olabilir.

DERİNLİK SARHOŞLUĞU...

Yukarıdaki soruyla birlikte... Dalışlarınızın dip noktasında hiç algısal bir illüzyon veya “azot narkozu” yaşadınız mı? O kritik anlarda kontrolü kaybetmeme stratejiniz nedir?

Belli derinliklerden sonra azot narkozu yani derinlik sarhoşluğu yaşanabiliyor. Bu noktada benim kurtarıcım “kas hafızası”. O derinlikte yapmam gerekenlere ne kadar alışır, otomatikleştirirsem, hata yapma ihtimalim o kadar düşüyor. Yani stratejim çok çalışmak, çok tekrar. Belki farklı sporcular farklı yöntemler kullanıyordur çünkü azot narkozunu herkes farklı deneyimliyor. Nasıl bir şey diye sorduğunuzda herkes farklı tasvir edebilir (gülüyor).

‘DAHA ÖZGÜR, DAHA GÜÇLÜ’

Kariyerinizin ilk yıllarıyla bu yıl kırdığınız rekorlar arasında yaşattığı hisler açısında fark var mı? Yıllar geçtikçe gelişen bir felsefeniz oldu mu?

Hedeflerim büyüdükçe yolum zorlaştı, zorlaştıkça da başarılar daha tatlı gelmeye başladı. Hissiyat olarak değişen tek şey bu. Suyun altındaki hislerim pek değişmedi. Çocukluğumdan bu yana her seferinde aynı hisleri buluyorum suyun altında. Daha özgür ve daha güçlü hissediyorum. Çok basit, hep aynı ve güzel.

Yıllar içinde gelişen ve değişen felsefelerim oldu. Rekabete bakış açım değişti. İlk yıllarımda yarışmayı, iyi olduğumu ispatlama çabasını biraz anlamsız buluyordum. ODTÜ’de okurken 2. senemde spor felsefesi ve tarihi dersi almıştım rekabeti anlamlandırabilmek için. Ben neyi kaçırıyorum acaba diye. İnanmayan olursa transkriptimi paylaşırım... (gülüyor)

Uluslararası yarışmalara gitmeye başladıkça bu bakış açım değişti. Ancak yine de hırstan beslenen bir sporcu olduğumu düşünmüyorum. Birinci motivasyonum hırs olsaydı; kaybetme pahasına bazı sponsorluklara hayır demez, hiçbir kazanımım olmadığında antrenman yapmaya devam etmezdim. Her şeye tamam der hedefe koşardım ama bu tarzdan hoşlanmıyorum. Başarıya giden her yol mübah değil bence.

Bir de kariyerimin başlarında istediğim sonucu alamazsam her şey bitecek sanıyordum. Çok sabırsızdım. Başarısız olmaktan çok korkuyordum. Sonra esas konunun “yeniden başlamak” olduğunu zamanla öğrendim. Madalyalar rekorlar sadece sonuç ve bazen varlar bazen yok. Varlıkları bizi ulaşılmaz bir seviyeye taşımadığı gibi yoklukları da hemen pes etmemize neden olmuyormuş. Her koşulda elimdeki imkânlarla elimden gelenin en iyisini yapmak, en önemli felsefem şu an.

Günlük yaşamınızda dalış hayatınızın size nasıl faydalar sağladığını hissediyorsunuz?

İkisini birbirinden ayırmak çok zor. Dalışa başlayabilmek ve spor kariyerimi inşa etmek için bir yol bulmam gerekiyordu çünkü küçük yaşlarda spor ile tanışmış, farklı branşlarda yetişmiş bir sporcu değilim. Her şey denizle başladı ve sonra spora dönüştü. Bunun için masrafsız ve kaliteli bir yol bulmam gerekiyordu ODTÜ’de okumayı bu yüzden tercih ettim çünkü lisans çıkarabileceğim bir dalış kulübü vardı. Belki sportif hedeflerim olmasa eğitim hayatımda da iyi sonuçlar elde etmeyecektim veya eğitim hayatımı ikinci plana atsam spor asla gerçek kariyerim haline gelmeyecekti. İkisi birbirini besliyor. Bir de basit günlük krizlerde çok sakinimdir. Biraz sinir bozucu derecede soğukkanlıyım ve bunu spora borçluyum.

İBB SPOR’A TRANSFER...

“Karada” karşılaştığınız zorluklar, sıkıntılar sizin dalış performansınızı nasıl etkiliyor?

Hayatınız ne kadar yolunda ve yerli yerindeyse sportif performansınız da o kadar iyi oluyor şüphesiz. Bu yüzden basit ve küçük mutluluklara odaklanarak yaşamaya çalışıyorum. Fazladan bir mücadele ve kaos, zorlukla ne kadar az karşılaşırsam o kadar iyi diye düşünüyorum ama her zaman mümkün olmuyor tabii.

Her şey insanlar için. Bu sezon İBB Spor’a transfer olana kadar yıllarca ne yarışmalara gidebildim, ne destek bulabildim. Bu kadar uzun ara vermek zorunda kalmak, mental olarak da yıpratıcı. Yine de etkilemesine müsade etmemeye çalıştım elimden geldiğince. Derin bir dalışa başlamadan önce de tüm olumsuzlukları bir kenara bırakıp yapmanız gerekenlere devam etmeniz gerekiyor. Bunu büyük ölçüde başardığımı düşünüyorum.

Neyi daha çok yapabilmeyi dilerdiniz?

Daha fazla insana dokunabilmeyi. Kendinden şüphe eden gençlere bunun normal olduğunu ve devam etmeleri gerektiğini anlatmayı. Sevdiği şeylere daha fazla zaman ayırmak isteyenlere aslında hiçbir şey için geç olmadığını birinci ağızdan söyleyebilmeyi.

Bir de daha fazla keyif dalışı yapıp balıklarla yüzebilmeyi. Bir sezonda Kaş’tan tenime hiç deniz suyu değmeden iki hafta geçirdiğimi İstanbul’a döndükten sonra fark edip ben ne yaşıyorum diye hayatı sorgulamıştım. O sırada finans sektöründeydim ve çok az vaktim olduğu için yorulmamak adına dalış elbisesini çıkarıp bir kere bile suya girmemişim.

Özel hayatıma aileme kendime daha çok vakit ayırabilmeyi dilerdim. Profesyonel sporcu hayatında bazen bir hamburger yemek kahve içmek bile lüks haline gelebiliyor. Her şeye dikkat etmek zorundasınız; yeme içme, uyku, dinlenme, stres vb.

En sevdiğiniz birinden / idolünüzden aldığınız en iyi tavsiye neydi?

Şu an koçluğumu yapan kişi, her anlamda örnek aldığım bir isim. İlk tanıştığımızda bir dünya sampiyonasındaydık. Organizasyonda idari olarak bazı eşitsizlikler yaşanıyordu. Hiçbir şey anlatmamış olmama rağmen; pes etmek üzere olduğumu anlamış ve teknede bana bakıp aniden “Don’t give them the joy of seeing you fail and go do your dive” demişti.

Bir yandan nasıl anladığını çözemeyip şok olmuştum bir yandan da bu bakış açısının aslında ne kadar doğru olduğu beni sarstı. Dışsal olaylarla motive olabilen biri olmadığım için, them/they gibi 3. Şahıslar olmuyor zihnimde. Genelde böyle durumlarda kendimi suçlar ve cezalandırırım. Ancak rekabet ortamlarında etik olmayan, psikolojik taktiklerle de karşılaşabiliyorsunuz. Böyle zorbalıklara geçit vermemeyi de o kişi yani bugünki koçum sayesinde öğrendim.

‘KARİYERİM YENİDEN BAŞLAMANIN SÖZLÜK TANIMI’

Güçsüz hissettiğiniz zamanlar oluyor mu? Bu hisle nasıl başa çıkıyorsunuz?

Bir problemle karşılaştığımda çözüm yolu bulamazsam çok kafaya takıyorum. Bu güçsüz hissetmekten ziyade çaresizlik gibi bir his oluyor. Sponsor bulamayıp yarışmaya gidemediğim çok oldu örneğin. Çözüm yolu bulur, zor da olsa bir ışık görürsem bunu gerçekleştirip gerçekleştirmeme konusunda tereddütüm olmuyor. Güçsüz hissetmiyorum. Ne kadar zor olursa olsun bir şekilde onu yapabilecek gücü kendimde buluyorum.

Küçüklüğünüzle ya da daha genç bir yaşınızla karşılaşsanız ona ne tavsiye verirsiniz?

Kendine daha çok güven. Kendini daha az eleştir. Yardım almak kötü bir şey değildir. Ve son olarak sen makine değilsin Fatoşcum (gülüyor).

Arkadaşlarınız size kurgusal bir ödül veriyor olsa bu ne ödülü olurdu?

Anka kuşu şeklinde bir heykelimi dikerlerdi sanırım. Veya kuşu bulup getirirlerdi. Tüm kariyerim yeniden başlamanın sözlük tanımı gibi çünkü.