Sait Faik’in anısına...

Yayınlanma: 16.02.2025 - 11:57

Güncelleme: 16.02.2025 - 11:57

Usta yazar Sait Faik Abasıyanık’ın anısını yaşatmak için her yıl bir öykücüye verilen 71. Sait Faik Hikâye Armağanı’na başvurular başladı.

Darüşşafaka Cemiyeti ile İş Bankası Kültür Yayınları’nın iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya katılacak yazarların, başvuru yapacakları hikâye kitabından 15 nüshayı, 28 Şubat Cuma günü saat 17.00’ye kadar Darüşşafaka Cemiyeti’ne elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor.

Bugüne kadar Haldun Taner, Orhan Kemal, Necati Cumalı, Adalet Ağaoğlu, Ayşe Kulin, Selim İleri, Oya Baydar, Pınar Kür, Bilge Karasu, Mehmet Günsür, Yekta Kopan, Melisa Kesmez, Şermin Yaşar ve Ayşegül Devecioğlu gibi değerli yazarların kazandığı Sait Faik Hikâye Armağanı, geçen yıl “Hay” adlı hikâye kitabıyla Barlas Özarıkça’ya verilmişti.

DOĞAN HIZLAN ÖZEL ÖDÜLÜ

Yarışmada bu yıl anlamlı bir ödül daha sahibini bulacak. Sait Faik Hikâye Armağanı’nın Onursal Jüri Başkanı Doğan Hızlan adına verilecek olan “Doğan Hızlan Özel Ödülü” kısa listeye kalan yazarlardan birinin olacak.

71 Sait Faik Hikâye Armağanı ve Doğan Hızlan Özel Ödülü’nün jürisinde Prof. Dr. Nazan Aksoy, Prof. Seval Şahin, Cemil Kavukçu, İhsan Yılmaz, Faruk Duman, Darüşşafaka Cemiyeti Kültürü ve Tarihi Komisyonu Üyesi Beşir Özmen ve Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali’den yer alıyor.

Emrah Kolukısa koordinatörlüğünde toplanacak ön jüride ise Seray Şahinler Demir, Eray Ak ve Ali Bulunmaz bulunuyor.

ARMAĞAN’IN TARİHİ

Sait Faik Abasıyanık’ın annesi Makbule Abasıyanık tarafından 1995 yılında başlatılan Sait Faik Hikâye Armağanı, Makbule Hanım’ın 1964’te yaşamını yitirmesiyle Darüşşafaka Cemiyeti tarafından sürdürüldü.

2012 yılından itibaren Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından verilen, bu yıl itibarıyla de Kültür Yayınları’nın yanı sıra Türkiye İş Bankası’nın iş birliğiyle verilecek olan Sait Faik Hikâye Armağanı, Türk edebiyatının en önemli ödülleri arasında yer alıyor.

VASİYETİ UNUTULMADI

2011 yılında Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları uhdesine geçen Sait Faik’in telif hakları bu yıl başında serbest kalmıştı. Ancak Kültür Yayınları tarafından, bu tarihten sonra da Abasıyanık’ın anısına saygı amacıyla kitaplarından elde edilecek gelirden, yazarın vasiyetine uygun bir biçimde Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanmasının sürdürüleceği duyuruldu.

KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılacak hikâye kitaplarıyla ilgili diğer koşulları ise şu şekilde:

- 2024 yılında yayımlanmış olması.

- Herhangi bir ödül almamış olması.

- Yazarın daha önce “Armağan”ı kazanmamış olması.