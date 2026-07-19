Sanatın yeni anlatıcıları

Bu hafta sanat dünyasında öne çıkan iki haber, ilk bakışta birbirinden tamamen bağımsız görünüyordü. Biri sokaktan toplanan çöpler, diğeri ise ünlü Belçikalı ressam Rene Magritte'den esin alan bir futbol forması hakkındaydı. Ama aslında ikisi de aynı soruyu soruyordu: Bir sanatçının üslubunu, imgesini veya imzasını kullanma ve yeniden anlamlandırma yetkisi artık kimde?

BİR ÇÖP NE ZAMAN SANAT OLUR?

New Yorklu sanatçı Justin Gignac, Taylor Swift ile Travis Kelce'nin Madison Square Garden'daki düğününün ardından, mekânın önünden topladığı sokak çöplerini küçük pleksi kutulara yerleştirip tanesi 25 dolardan sattı. Şişe kapakları, izmaritler, hatta bir ovülasyon testi çubuğu gibi her biri tarih damgalı ve numaralandırılmış bir "kültürel zaman kapsülü" olarak dakikalar içinde tükendi.

Gignac'ın New York City Garbage projesi 2001'den beri yani tam 25 yıldır sürüyor. Projede mesele hiçbir zaman çöpün kendisi olmadı. Proje, sanatçının MTV'de stajyerken bir meslektaşıyla girdiği ambalaj tasarımının gerçekten önemli olup olmadığı üzerine bir tartışmadan doğdu. Gignac, bunu kanıtlamak için satılması olanaksız görünen çöpü paketleyip satmaya karar verdi.

Sanatçı, bugüne kadar 1300'den fazla kutu sattığını belirtiyor. Swift'in düğünü bu fikrin güncel bir örneği oldu. Çünkü bugün çoğu zaman değeri belirleyen şey nesnenin kendisinden çok etrafında biçimlenen anlatı. Kültürel açıdan yoğun ilgi gören bir olayın geride bıraktığı çöp bile doğru hikâyeyle paketlendiğinde koleksiyon nesnesine dönüşebiliyor.

MAGRITTE TABLOSUNDAN FUTBOL FORMASINA

Sanat tarihinin gündelik kültüre sızması bazen çok daha görünür ve kitlesel bir sahnede yaşanıyor. Belçika Millî Takımı'nın 2026 Dünya Kupası için Adidas ile birlikte tasarladığı deplasman forması, René Magritte'in 1930 tarihli, Madrid'deki Reina Sofía Müzesi'nde sergilenen “Grelots roses, ciels en lambeaux” (Pembe çıngıraklar, paramparça gökyüzü) isimli diptiğinden esin alıyor.

Ancak formanın en dikkat çekici yanı deseni değil, ensesine işlenen cümle: "Ceci n'est pas un maillot" (Bu bir forma değildir) yazısı. Bu ifade doğrudan Magritte'in The Treachery of Images (1929) tablosundaki ünlü "Ceci n'est pas une pipe" cümlesine gönderme yapıyor. Magritte burada bir imgenin temsil ettiği nesnenin kendisi olmadığını hatırlatıyordu. Formanın üreticisi Adidas ise aynı düşünceyi bu kez ticari bir ürünün üzerine taşıyor. Sanat tarihinin en bilinen felsefi önermelerinden biri, milyonlarca kişinin izlediği bir Dünya Kupası maçında markanın anlatısının parçası hâline geliyor.

İMZA YER DEĞİŞTİRİYOR

Belki de bugün asıl değişen şey sanat değil, sanatçının otoritesi. Magritte, "Bu bir pipo değildir" derken imgeyle gerçeklik arasındaki uzaklığı sorguluyordu. Bugün aynı uzaklık bir pleksi kutudaki çöpte, bir futbol formasının ensesinde veya yapay zekânın ürettiği bir tabloda yeniden karşımıza çıkıyor.

Çünkü artık bir eserin etrafındaki anlamı yalnızca sanatçı kurmuyor markalar, koleksiyonerler, sosyal medya ve popüler kültür de o anlamı yeniden biiçimlendiriyor. Sorulması gereken soru da tam burada başlıyor: Bir sanat eserinin imzası gerçekten onu üretene mi aittir yoksa ona değer kazandıran son anlatıcıya mı?