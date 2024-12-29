Son dakikada yılbaşı hediyesi seçmek

Yayınlanma: 29.12.2024 - 10:39

Güncelleme: 29.12.2024 - 10:39

Yeni yıl kutlamasına birkaç gün kala hediye seçmek gitgide zorlaşır. Sevdiklerinize alacağınız fotoğraf baskılı konsept hediyeler veya titizlikle aranan internet siparişleri için pek fazla süre kalmadı. O yüzden elden vereceğiniz hediyeleri gidip kendiniz seçmek zorundasınız. Biz de yılbaşı öncesi kolaylıkla ulaşabileceğiniz, hemen herkesin ihtiyacı olabilecek hediye önerilerini sizin için derledik.

* KUTU OYUNLARI: Yılbaşı gecesi büyük bir kesim dışarının kalabalığından uzak durup aile veya dostlarıyla evde kutlama yapmayı tercih ediyor. Bu nedenle gece boyu eğlenceyi diri tutacak kutu oyunları her zaman iyi bir hediyedir. Tombala olmayan ev bulmak zor olduğu için bazı mağazalarda tombala dahil birkaç oyunun daha yer aldığı setler bulunabiliyor. UNO gibi kart oyunları da kalabalık gruplar için ideal.





* FOSFORLU YA DA NEON IŞIK: Arkadaşlarınızla evde eğlenirken ışıkları kapattığınızda parlayacak fosforlu eşyalar, hediyelik eşya dükkanlarında ya da marketlerde bulunabilir. Ya da aileyle ve akrabalarla geçirilecek bir yılbaşında çocukların eğlenmesi için yararlı olabilirler.

* AJANDA: Sıfırdan yeni bir yıla giriş yaparken alınabilecek en güzel hediyelerden biri ajanda. Ajanda tutma meraklısı insanlar bugüne bırakmamış olabilir bu ihtiyaçlarını ancak etrafta çok fazla akıl çelebilecek güzellikte ajandalar da var.

* ALIŞVERİŞ SEPETLERİ: 31 Aralık günü gideceğiniz evin ihtiyaçlarını gidermek de hiç fena bir fikir değil. Marketlerin fiyatlarına göre içeriği değişen, kuruyemiş, alkolsüz içecek, abur cubur gibi ürünleri bir araya getirdiği yılbaşı sepetleri evdeki yiyecek ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Hem de eskiden içeriğinde alkollü içki de bulunabilen ancak iktidar tarafından içki konulması yasaklanan bu paketlerle arkadaş grubunuz arasında nostalji duygularınızı da açığa çıkarabilirsiniz.

* KAHVE MAKİNESİ: Çoğu evde kahve makinesi olsa bile kahve makinelerinin çeşidi ve kahve yapma şekli çok. Örneğin “moka pot” türündeki kahve cezveleri elektronik olmayıp uzun ömürlü ve geleneksel bir kahve tüketimi sağlıyor. Moka pot dışında “drip coffee” denen, yeni yeni popüler olmaya başlayan kahve damlatma araçları da var. Klas bir hediye olabilir.





* ÇEVRİMİÇİ OYUN KUPONLARI: Oyun oynamayı sevenler için oyun satışı yapan Steam, Epic Games gibi platformlardan kuponlar hediye edilebilir.

EVDE YAPILABİLECEK EĞLENCELİ ETKİNLİKLER...

* Yukarıda bahsettiğimiz üzere yılbaşı akşamının vazgeçilmezlerinin başında oyunlar geliyor... Güzel bir akşam yemeği sonrası tombala veya başka kutu oyunlarıyla vakit geçirilebilir.

* Çoğu akıllı televizyonda artık karaoke uygulamaları var, uygulaması yoksa bile artık YouTube üzerinden karaoke oynanabiliyor.





* Dijital platformların hepsi yılbaşına denk gelen “Christmas” nedeniyle Christmas filmleriyle dolu, birlikte eğlenceli filmler izlenebilir.

* Yeni yıl dileklerinizi bir kenara not edebilirsiniz.

* Uzakta bulunan sevdiklerinizi görüntülü aramayı da unutmayın!